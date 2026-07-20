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10:53, 20 июля 2026

Оценка Меняйло ситуации на заправках не совпала с наблюдениями жителей Северной Осетии

Сергей Меняйло. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сергей Меняйло заявил, что в Северной Осетии цены на горючее вдвое ниже, чем в Кабардино-Балкарии. Жители Северной Осетии, комментируя его слова в соцсети, указали, что реальные цены на заправках значительно выше. Также они пожаловались на очереди на заправках и на отсутствие бензина в вечернее время.

Как информировал "Кавказский узел", ранее власти Северной Осетии рапортовали, что в республике запаса топлива достаточно, чтобы полностью удовлетворить спрос на него. Местные жители, комментируя этот отчет властей в соцсети, потребовали вместо демонстрации цифр обеспечить наличие бензина на АЗС. Также они пожаловались на увеличение стоимости горючего.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что в республике ситуация с топливным кризисом намного благоприятнее, чем в соседних регионах. "Очереди у нас есть, но ситуация пока чуть получше, чем даже в соседних регионах. Беру сегодня срез медийного поля: ценник в соседней республике, в Кабардино-Балкарии, – 150 рублей, у нас – 69", – сказал он на кадрах ролика, опубликованном телеканалом Iryston TV.

Видео с высказыванием Меняйло 19 июля также разместил Instagram-паблик chp_vladikavkaz. Жители Северной Осетии, комментируя этот пост, сопоставили озвученные главой республики цены с реальной стоимостью топлива на АЗС.

"100 рублей – без очереди, 65 – очередь на километр", – сказано в комментарии barbargazdanova.

"Смешно слышать. Я за 90 залил", – отметил пользователь irattarazma.

"О чем он говорит, какие 64 или 70? На заправке "Барс" возле Живого спутника АИ-95 стоит 99 рублей за литр", – указано в комментарии khub_etsov_01.

Комментаторы рассказали об отсутствии бензина в вечернее время и продолжительном ожидании на заправках. "Вечером нигде бензина не было абсолютно", – отметил fagard99.
"У нас огромные очереди, как были, так и есть. Три часа простояла в очереди вчера", – написала cosmetolog_tyrnyauz.

"Очередь заняла в 07:00. Была уже десятой в очереди. Заправка открылась в 08:30. Правда, девчонки на заправке – молодцы, всех четко и быстро заправляли. Минут 20 еще ждала, чтобы подъехать к колонке", – поделилась elenaoganesova.

Пользователи привели разные наблюдения о наличии и стоимости топлива в соседних регионах. "Да ладно, в соседних республиках хуже – насмешил. Муж работает в Ингушетии и заправляет там машину: нет там очередей, как у нас, и цены не поднимают", – отметила lazeroxana_vld.

"Правда, в соседних республиках бензин дороже и дефицита больше. Два дня назад вернулся", – отметил leksrso.

"В Кабардино-Балкарии тоже есть по 70 рублей и, как у нас, тоже очереди. И есть по 125, 135 и 150, но без очереди", – указал h.amirbekyan.

Комментаторы призвали надзорные органы пресекать нарушения со стороны владельцев заправок. "Если есть нарушения, они, конечно, должны быть устранены. Но вот вопрос: где были надзорные органы до топливного кризиса? Почему сейчас вдруг об этом вспомнили? Теперь нужно как-то это решать, не останавливая при этом АЗС", – написал iperisaev.

"Надеюсь, проверки помогут выровнять ситуацию на заправках", – сказано в комментарии djioeva.madi.

"Почему заправки не работают ночью? Днем очередей было бы меньше", – отметил пользователь dt75337.

Напомним, 15 июля жители Северной Осетии рассказали, что продолжают сталкиваться с дефицитом бензина на крупных сетевых автозаправках. Одни водители проводят в очередях по несколько часов, чтобы заправиться на федеральных сетевых АЗС, другие предпочитают покупать более дорогое топливо на частных заправках, где очередей практически нет.

Стоимость бензина на коммерческих заправках в отдельных случаях почти вдвое выше, отметили автомобилисты. По их мнению, введение системы заправки по четным и нечетным дням могло бы уменьшить очереди.

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Автор: "Кавказский узел"

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