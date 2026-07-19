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07:01, 19 июля 2026

Власти признали убитыми на Украине не менее 9450 бойцов с юга России

Спецоперация. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Не менее 4694 бойцов из СКФО и 4756 военных из ЮФО официально признаны убитыми в спецоперации на Украине.

Как сообщал "Кавказский узел", на 6 июля власти и силовики официально признали убитыми в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине не менее 9400 военных из Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Южного федерального округа (ЮФО). Наибольшее количество погибших военных пришлось на Дагестан.

С начала СВО на Украине власти и силовики признали убитыми не менее 9450 бойцов из регионов юга России и республик Северного Кавказа.

Согласно официальным данным, на 19 июля в СВО убиты не менее 4694 бойцов из Северо-Кавказского федерального округа.

Наибольшее число погибших уроженцев СКФО, как и прежде, приходится на Дагестан: 2035 бойцов. Подтверждена смерть 961 военного из Ставропольского края, 589 – из Северной Осетии, 441 – из Кабардино-Балкарии ("Кавказскому узлу" известны имена 428 из них, о гибели еще 13 бойцов стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным погибших в 2022 году), 265 – из Чечни (власти обнародовали имена 242 убитых, о гибели еще 23 бойцов Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен), 204 – из Ингушетии и 199 – из Карачаево-Черкесии.

Официально признаны убитыми в ходе спецоперации 4756 военных из ЮФО. Среди регионов ЮФО наибольшее число убитых (1814) приходится на Волгоградскую область. Также признаны убитыми 942 военных из Ростовской области, 873 бойца из Краснодарского края, 751 – из Астраханской области, 235 – из Калмыкии и 141 – из Адыгеи.

Отметим, что реальные потери среди военных с Северного Кавказа могут быть значительно выше официально признанных. Эта ситуация характерна для всех регионов СКФО, но особенно актуальна для Чечни. Рамзан Кадыров в феврале 2023 года призвал руководителей регионов не разглашать число убитых.

Напомним, первым из представителей властей о том, что в ходе СВО убит российский военный, сообщил бывший глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

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Автор: "Кавказский узел"

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