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07:53, 18 июля 2026

Участники акции в Вене выступили против высылки уроженцев Чечни в Россию

Участники акции в Вене. Скриншот публикации на странице https://www.facebook.com/profile.php?id=61588263911571 (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженцу Чечни Ильясу Кагерманову, а также другим выходным из республики, в случае депортации из Австрии в Россию грозят пытки и уголовное преследование, заявили участники акции протеста в Вене.

Как информировал "Кавказский узел", власти европейских стран периодически принимают решения о высылке в Россию беженцев с Северного Кавказа, ищущих убежища. Так, 24 июня стало известно, что из Литвы был депортирован уроженец Чечни после того, как власти страны отказали ему в продлении статуса беженца, несмотря на то, что он легально прожил в ней более 20 лет.

В столице Австрии Вене активисты чеченской диаспоры провели акцию, в ходе которой призвали власти не депортировать Ильяса Кагерманова, а также других выходцев из республики, на родину, так как им там грозит преследование и пытки, сообщила 17 июля на своей странице в соцсети Facebook* правозащитница Роза Дунаева

Кагерманов проводит голодовку в знак протеста против депортации в Россию, отметила она. "Жизнь каждого человека имеет ценность. Мы требуем уважения международного права, принципа невыдворения и основного права искать убежища", – написала Дунаева.

"Кавказский узел" также писал, что 23 марта стало известно, что выходец из Чечни, искавший защиты в Эстонии, не получил надлежащей юридической помощи и был депортирован в Россию. У мужчины были основания опасаться за свою жизнь, указали правозащитники.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

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* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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