Аркадий Бабченко* заочно осужден за посты без маркировки иноагента

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Мировой суд в Москве заочно приговорил журналиста, ветерана двух чеченских войн Аркадия Бабченко* к полутора годам колонии за публикации в Telegram без указания статуса иностранного агента.

Автор нескольких книг о войне в Чечне Аркадий Бабченко* родился в 1977 году в Москве. В 1996 году, будучи солдатом срочной службы, Бабченко попал на первую чеченскую войну, позднее участвовал во второй чеченской кампании в качестве контрактника. В качестве военного корреспондента "Новой газеты" в 2008 году побывал в зоне конфликта в Южной Осетии. 29 мая 2018 года появилась информация, что Бабченко* застрелен в Киеве; на следующий день Служба безопасности Украины заявила, что он жив, а убийство было инсценировано с целью задержать организаторов покушения.

Бабченко* вменяли статью об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК России), которая предусматривает до двух лет лишения свободы или принудительных работ. Дело рассматривалось в судебном участке №412.

Поводом для дела стали посты, опубликованные в Telegram-канале журналиста в 2025 году без указания статуса иностранного агента. В реестр иноагентов Минюста Бабченко* попал в апреле 2023 года. После этого его дважды штрафовали по административным протоколам о неисполнении обязанностей иностранного агента, а штрафы он не оплатил, отметил гособвинитель.

Прокурор подчеркивал, что Бабченко, уехавший из России в 2017 году,не согласен “с основными направлениями внешней и внутренней политики РФ, в том числе и в области обороны» и испытывает «неприязнь к деятельности президента”, передает “Медиазона”*.

Позицию защиты представлял назначенный судом адвокат, который заметил, что “у стороны защиты нет никаких доказательств, ни подзащитного, никого”. Тем не менее в прениях он попросил прекратить дело: адвокат заявил, что виновность его подзащитного не доказана, поскольку нет достоверных данных, что Telegram-канал принадлежит именно Бабченко*.

Прокурор запрашивал для подсудимого один год колонии, но суд назначил Бабченко* полтора года.

На первом заседании суда стало известно, что Бабченко* объявлен в розыск по еще одному делу, о публичном оправдании терроризма в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК России, от пяти до семи лет лишения свободы). В реестр Росфинмониторинга журналиста еще в 2020 году, однако конкретная статья, по которой возбудили дело, до этого была неизвестна. Приговор по этому делу пока не оглашен, отмечает правозащитный проект “Политзек-Инфо”.

"Кавказский узел" также писал, что осенью 2024 года Ростовский областной суд приговорил бывшую госслужащую Елену Попову к 12 годам лишения свободы, признав виновной в переводе денег вооруженным силам Украины. Попова перечисляла деньги на счет, опубликованный в соцсетях Аркадия Бабченко*. Правозащитники признали ее политзаключенной, подчеркнув, что следствие не доказало вину ростовчанки.

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* внесены в российский реестр иноагентов.

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