Защита Мовлаева назвала неправомерным продление экстрадиционного ареста

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Закон предусматривает не более 12 месяцев экстрадиционного ареста, оснований для его продления уроженцу Чечни Мансуру Мовлаеву нет, указала защита в обращении к генпрокурору Казахстана, попросив его проверить законность решения о продлении срока пребывания под стражей. Адвокатов даже не пустили на заседание.

Как писал "Кавказский узел", суд в Казахстане на пять месяцев продлил срок экстрадиционного ареста уроженца Чечни Мансура Мовлаева.

Обращение к Генпрокурору Казахстана Берику Асылову опубликовано сегодня в Instagram*-паблике «free_mansour_movlaev».

Защита Мовлаева указала, что согласно части 9 статьи 589 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан после истечения двенадцатимесячного срока экстрадиционного ареста его продление допускается исключительно в двух случаях: если необходимо дополнительное время для организации этапирования выданного лица на территорию запрашивающего государства; или для рассмотрения жалобы выданного лица на постановление Генерального Прокурора Республики Казахстан или его заместителя о выдаче. «В настоящее время ни одно из указанных законом оснований отсутствует», — говорится в обращении.

Адвокаты отметили, что этапирование Мансура Мовлаева невозможно, «поскольку исполнение решения о выдаче приостановлено до завершения национальных процедур предоставления убежища, а также в связи с применёнными Комитетом ООН по правам человека обеспечительными мерами (interim measures) по сообщению № 4877/2026, которыми Республике Казахстан предложено воздержаться от экстрадиции до рассмотрения дела по существу». «Несмотря на это, экстрадиционный арест Мансура Мовлаева был сначала продлён до 14 месяцев, а затем до 20 месяцев. Таким образом, дальнейшее содержание Мансура Мовлаева под стражей осуществляется вне оснований, прямо предусмотренных частью 9 статьи 589 УПК Республики Казахстан». «В случае отсутствия предусмотренных законом оснований принять меры к устранению нарушения закона и освобождению Мовлаева Мансура Мансуровича из-под экстрадиционного ареста», — говорится в заключении.

Юрист Мурат Адам, который ранее был одним из адвокатов Мовлаева, сообщил на своей странице в Instagram*, что «ни одного адвоката не подключили к судебному процессу» по продлению меры пресечения. «В материалы дела были представлены полномочия защитников, но суд всё равно провёл заседание лишь с участием прокурора, ну и секретаря, разумеется. К глубокому сожалению, мы оказались на дне с точки зрения законности и верховенства права», — констатировал он.

Напомним, Мансур Мовлаев в 2022 году был задержан силовиками в Чечне и удерживался в нелегальной тюрьме. Оттуда он сбежал в январе 2023 года и добрался до Киргизии. В августе 2023 года силовики в Киргизии задержали Мовлаева, объявленного в России в розыск по делу о финансировании экстремизма. Суд в Бишкеке приговорил Мовлаева к шести месяцам колонии и последующему выдворению из страны. 20 ноября 2023 года Мовлаев был освобожден и самостоятельно покинул Киргизию, чтобы избежать отправки на родину.

В мае 2025 года Мовлаев был задержан в Казахстане и отправлен под экстрадиционный арест, Генпрокуратура Казахстана постановила выдать его российским силовикам. В феврале Верховный суд Казахстана приостановил исполнение решения о выдаче Мовлаева до окончательного рассмотрения его ходатайства об убежище.

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