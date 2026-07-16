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20:42, 16 июля 2026

Защита Мовлаева назвала неправомерным продление экстрадиционного ареста

Мансур Мовлаев. Скриншот фото https://www.instagram.com/p/DQjHlKJDCEh/ (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Закон предусматривает не более 12 месяцев экстрадиционного ареста, оснований для его продления уроженцу Чечни Мансуру Мовлаеву нет, указала защита в обращении к генпрокурору Казахстана, попросив его проверить законность решения о продлении срока пребывания под стражей. Адвокатов даже не пустили на заседание.

Как писал "Кавказский узел", суд в Казахстане на пять месяцев продлил срок экстрадиционного ареста уроженца Чечни Мансура Мовлаева.

Обращение к Генпрокурору Казахстана Берику Асылову опубликовано сегодня в Instagram*-паблике «free_mansour_movlaev».

Защита Мовлаева указала, что согласно части 9 статьи 589 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан после истечения двенадцатимесячного срока экстрадиционного ареста его продление допускается исключительно в двух случаях: если необходимо дополнительное время для организации этапирования выданного лица на территорию запрашивающего государства; или для рассмотрения жалобы выданного лица на постановление Генерального Прокурора Республики Казахстан или его заместителя о выдаче. «В настоящее время ни одно из указанных законом оснований отсутствует», — говорится в обращении.

Адвокаты отметили, что этапирование Мансура Мовлаева невозможно, «поскольку исполнение решения о выдаче приостановлено до завершения национальных процедур предоставления убежища, а также в связи с применёнными Комитетом ООН по правам человека обеспечительными мерами (interim measures) по сообщению № 4877/2026, которыми Республике Казахстан предложено воздержаться от экстрадиции до рассмотрения дела по существу». «Несмотря на это, экстрадиционный арест Мансура Мовлаева был сначала продлён до 14 месяцев, а затем до 20 месяцев. Таким образом, дальнейшее содержание Мансура Мовлаева под стражей осуществляется вне оснований, прямо предусмотренных частью 9 статьи 589 УПК Республики Казахстан». «В случае отсутствия предусмотренных законом оснований принять меры к устранению нарушения закона и освобождению Мовлаева Мансура Мансуровича из-под экстрадиционного ареста», — говорится в заключении.

Юрист Мурат Адам, который ранее был одним из адвокатов Мовлаева, сообщил на своей странице в Instagram*, что «ни одного адвоката не подключили к судебному процессу» по продлению меры пресечения. «В материалы дела были представлены полномочия защитников, но суд всё равно провёл заседание лишь с участием прокурора, ну и секретаря, разумеется. К глубокому сожалению, мы оказались на дне с точки зрения законности и верховенства права», — констатировал он.

Напомним, Мансур Мовлаев в 2022 году был задержан силовиками в Чечне и удерживался в нелегальной тюрьме. Оттуда он сбежал в январе 2023 года и добрался до Киргизии. В августе 2023 года силовики в Киргизии задержали Мовлаева, объявленного в России в розыск по делу о финансировании экстремизма. Суд в Бишкеке приговорил Мовлаева к шести месяцам колонии и последующему выдворению из страны. 20 ноября 2023 года Мовлаев был освобожден и самостоятельно покинул Киргизию, чтобы избежать отправки на родину.

В мае 2025 года Мовлаев был задержан в Казахстане и отправлен под экстрадиционный арест, Генпрокуратура Казахстана постановила выдать его российским силовикам. В феврале Верховный суд Казахстана приостановил исполнение решения о выдаче Мовлаева до окончательного рассмотрения его ходатайства об убежище.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

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* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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