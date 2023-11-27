Мовлаев покинул Киргизию на фоне угрозы отправки в Чечню

27 ноября 2023, 13:22

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Уроженец Чечни Мансур Мовлаев после освобождения из-под стражи самостоятельно покинул Киргизию, чтобы избежать выдворения на родину, сообщил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 20 ноября суд в Бишкеке освободил Мансура Мовлаева. Шестимесячный срок наказания истёк, поэтому Мовлаев освобожден, но решение о выдворении его из страны осталось в силе, сообщил адвокат Бакыт Автандил.

4 октября суд в Бишкеке приговорил Мансура Мовлаева к шести месяцам колонии и последующему выдворению за пределы Киргизии за незаконное пересечение границы. Мовлаев, который опасается преследования властями Чечни, в суде просил приговорить его к максимальному сроку, сообщил адвокат.

Мансур Мовлаев покинул Киргизию, чтобы не быть выдворенным в Чечню, сообщил его адвокат Бакыт Автандил изданию "Кавказ.Реалии"*.

По словам адвоката, местонахождение Мовлаева не раскрывается в целях безопасности. "Он покинул республику, чтобы не быть депортированным. Каким образом, я не знаю. Можно сказать, что он единолично исполнил решение суда и самостоятельно покинул пределы Кыргызстана", – цитирует адвоката издание.

В августе силовики задержали в Иссык-Кульской области Киргизии Мансура Мовлаева, который объявлен в России в розыск по делу о финансировании экстремистской деятельности. 15 сентября Мовлаев запросил убежище в Киргизии, а 30 сентября дело о незаконном пересечении Мовлаевым границы поступило в суд.

По данным Госкомитета нацбезопасности Киргизии, Мовлаев - гражданин России 1995 года рождения, с августа 2022 года находится в международном розыске, а в январе 2023 года незаконно пересек границу Киргизии и использовал на территории страны поддельный паспорт гражданина России.

Ранее источники сообщили, что в 2020 году Мовлаев был осужден в России на три года лишения свободы, в 2022 году освободился по УДО, но был задержан силовиками в Чечне и удерживался в нелегальной тюрьме. Оттуда он сбежал и смог нелегальным способом добраться до Киргизии после того, как в отношении него было сфабриковано дело о финансировании экстремизма.

В последнее время в Киргизии часто под разными предлогами задерживают активистов из России, при этом власти страны очень редко дают статус беженца, указали правозащитники.

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