Житель Чечни задержан в Бишкеке после попытки сбежать из России

21 августа 2023, 08:32

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Силовики задержали в аэропорту Манас в столице Киргизии уроженца Чечни Мансура Мовлаева, который объявлен в России в федеральный розыск по делу о финансировании экстремизма.

По словам главы правозащитного движения "Бир дуйно Кыргызстан" Толекан Исмаиловой, Мансур Мовлаев водворен в ИВС СИЗО Государственного комитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана.

По данным Исмаиловой, Мансур Мовлаев объявлен в России в федеральный розыск, он был задержан в аэропорту Манас в Бишкеке, когда прибыл в него, пишет издание Vesti.kg.

B 2020 году Мовлаев был осужден на три года лишения свободы, его сторонники заявляют, что дело в отношении него было сфабриковано. В 2022 году он освободился по УДО, но его задержали силовики в Чечне, сообщил 24.kg.

Мовлаев сбежал из нелегальной тюрьмы, у него нет документов, он смог добраться нелегальным способом до Кыргызстана, рассказали братья Ибрагим и Бейсунгар Янгулбаевы в ролике на своем YouTube-канале.

В 2022 году Мовлаев был похищен и удерживался в тюрьме, затем в отношении него было сфабриковано дело о финансировании экстремизма. Он сбежал из России поскольку ему грозило около 10 лет заключения, указали они в описании ролика.

"Кавказский узел" также писал, что в Чечни неоднократно происходили случаи преследования критиков властей. В частности, в сентябре 2020 года широкий резонанс в Чечне и за ее пределами вызвало видео, на котором обнаженный человек, назвавшийся Салманом Тепсуркаевым, садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с Telegram-каналом "1Adat"*. Авторы канала заявили, что модератора их чата похитили и публично унизили силовики, говорится в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT*: за что унизили критика Кадырова". На "Кавказском узле" также опубликована биографическая справка о Салмане Тепсуркаеве, чья судьба с начала сентября 2020 года остается неизвестной.

Напомним, жители Чечни регулярно просят прощения за различные проступки и критику властей, а репортажи об этом публикует, в частности, республиканский телеканал "Грозный". В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз. Как эта практика распространяется на другие регионы России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

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* Заводской суд Грозного признал ряд публикаций Telegram-канала 1Adat экстремистскими, а также назвал запрещенными интернет-ресурсы движения 1Adat

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