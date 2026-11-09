×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:56, 9 ноября 2026

Роман о женщинах Дагестана снят с продажи в России после жалоб

Книга "Салихат". Фото: https://www.instagram.com/p/DTDsZwVjG_e/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Книга Натальи Елецкой "Салихат", рассказывающая о положении женщин в Дагестане, удалена с сайта издательства и крупных книжных сервисов. Автора романа обвиняли в создании "негативного образа" республики. 

Роман "Салихат" был издан в 2021 году, книга вошла в шорт-лист национальной премии "Рукопись года". Она рассказывает о жизни 16-летней девушки из дагестанского села, которую отец против воли выдал замуж за вдовца: согласно аннотации, в новом доме героиня вынуждена угождать не только мужу, но и его родственникам. 

Страницу книги убрали с собственных сайтов издательство АСТ, которое выпустило роман, магазин "Читай-город" и сервисы "Литрес", "Яндекс Книги", "Строки" и LiveLib. В "Лабиринте" и на Wildberries романа в продаже нет, а на Ozon можно найти единичные экземпляры книги у отдельных продавцов по сильно завышенной цене, обратила внимание "Верстка"*. 

Издание отмечает, что литературные Telegram-каналы начали писать о возможном запрете "Салихат" еще в конце октября. Автор одного из блогов, продавец книг, рассказала изданию, что получила письмо о "необходимости прекратить продажи" романа "в целях соблюдения требований российского законодательства".

На роман Елецкой еще весной пожаловалась глава дагестанского отделения Союза российских писателей Миясат Муслимова. В апреле 2026 года она записала видеообращение к Следственному комитету и Генпрокуратуре, усмотрев в книге разжигание вражды. 

По словам Муслимовой, Дагестан в романе показан как место, где нет законов, люди постоянно убивают друг друга, а в семьях избивают женщин. "Ужасы накаляются так, как будто бы намеренно для того, чтобы вызвать ненависть и неприязнь к людям, живущим в этой республике [...] Когда все герои один чудовищнее другого, все преступники, и это, оказывается, национальная черта [Дагестана] – это недопустимо. Это сознательное разжигание вражды между народами", – заявила она.

Видеозапись в Instagram** Муслимовой собрала 3,5 тысячи комментариев, многие из которых были одобрительными. В мае она сообщила, что Следком пообещал рассмотреть ее заявление.

"Я сама лично не читала это произведение, но то что вы перечислили, отчасти имеет место быть в Дагестане, к сожалению", – написала под видео Муслимовой пользователь videolist_05

"Отдельные случаи насилия в семье есть, но еще более страшное насилие с расчлененкой и каннибализмом, инцестом, пьянством есть у русских. Но на весь народ никто же не обобщает отдельные уродства, тем более это еще более чудовищные преступления по извращенности. У нас просвещенный благородный добрый народ с прекрасными семейными отношениями", – возразила miyasat.muslimova.

"Кавказский узел" неоднократно писал о случаях убийства женщин в Дагестане супругами или бывшими партнерами. Так, 14 октября текущего года Кизлярский районный суд приговорил к девяти годам лишения свободы муллу за убийство женщины, с которой он состоял в мусульманском браке. По данным следствия, мужчина задушил её во время конфликта на почве ревности и закопал тело в Тарумовском районе. Погибшая была матерью четверых детей.

Поздно вечером 8 сентября в кафе Хасавюрта были застрелены 45-летняя женщина и её 23-летняя дочь. По обвинению в двойном убийстве задержали бывшего мужа старшей из погибших. По словам коллеги женщины, он преследовал ее после развода и требовал, чтобы она и дочь уволились из кафе, считая такую работу позором для семьи. У младшей из погибших остались трое детей.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* внесены в российский реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправьте сообщение, фото или видео через бот «Кавказского узла» в Telegram или через WhatsApp.
Telegram-бот
+358 46 564-7754
Мобильная форма
В Telegram - после перехода нажмите «Запустить бота» и отправьте сообщение. Фото и видео можно прикрепить через значок скрепки, выбрав пункт «Файл».

В WhatsApp - перейдите в чат с «Кавказским Узлом» и отправьте сообщение. Фото, видео и документы прикрепляются через значок скрепки.
Новости
Сотрудник полиции задерживает женщину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пользователи соцсети призвали наказать силовиков за инцидент с Фатимой Алиевой

Следует добиваться наказания московских полицейских, применивших силу к уроженке Дагестана Фатиме Алиевой и сорвавших с нее хиджаб при задержании, указали пользователи Facebook*. Другие участники дискуссии предположили, что внимание силовиков привлек именно мусульманский платок.

Устранение аварии на электросетях. Фото: https://riadagestan.ru/ Число обесточенных из-за аварий сел в Дагестане возросло до 89

Из-за аварий на линиях электропередачи без подачи электричества остаются 89 сел в девяти районах Дагестана, сообщили в МЧС.

Электрики. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Жители 12 сел Дагестана остались без света из-за аварий

Аварийные отключения электроэнергии произошли в 12 селах четырех районов Дагестана, без света остались 3780 домовладений.

АЗС "Лукойл" в Калмыкии. Скриншот фото с сервиса "Яндекс. Карты". https://yandex.ru/profile/63475014909?lang=ru&utm_source=copy_link&utm_medium=social&utm_campaign=share Снижение цен на бензин на юге России стало результатом удешевления топлива на частных АЗС

Росстат отчитался о снижении цен на автомобильное топливо в 61 регионе России, больше всего бензин подешевел в Калмыкии и Кабардино-Балкарии. Речь идет о снижении цен на частных заправках, где в период дефицита цены были сильно завышены, на федеральных АЗС существенных изменений не произошло, рассказали местные жители.

Девушка, спасающаяся от семейного насилия, покидает родной дом. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Правозащитницы рассказали о последствиях для девушек с Северного Кавказа после побега от семейного насилия

Жертв семейного насилия из республик Северного Кавказа, которые были вынуждены сбежать и предать огласке свой случай, в случае возвращения назад в семью чаще всего ожидает лишение всех прав, ограничения свободы, принудительное замужество и даже убийство. Чаще всего главной ошибкой беглянок становятся попытки установить связь с прежними знакомыми, указали правозащитницы.

Власти назвали имя убитого в СВО бойца из Ахтынского района

Ярмет Ярметов убит на Украине. С начала спецоперации официально признаны убитыми не менее 2216 бойцов из Дагестана.

Темы дня
Кавказская свадьба. Фото: Рафаэль Алибегов, http://mykavkaz.ru/photos/active/photo6798.html Жители Карачаево-Черкесии оценили призыв муфтия сократить затраты на проведение свадеб

АЗС. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Астраханские водители сочли завышенными цены на АЗС

Российская военная база в Гюмри. Фото: Тиграна Петросяна для "Кавказского узла" Российские военные задержаны в Гюмри после нападения на украинца

Протестующие у парламента Грузии, 9 ноября 2026 года. Фото: Giorgi Mumladze / Facebook* Проевропейские протесты продолжаются в Тбилиси 712 дней

Персоналии
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
11:10, 9 ноября 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в ChatGPT
10:36, 9 ноября 2026
Мовлаев Мансур Мовсарович
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
11:07, 6 ноября 2026
Пашинян Никол Владимирович
События
23:29, 9 ноября 2026
Мобилизованный из Калмыкии убит на Украине
21:50, 9 ноября 2026
Коллегия одобрила преследование судьи из Сочи за взятку
18:34, 9 ноября 2026
Житель Адыгеи осужден за участие в экстремистской организации
17:33, 9 ноября 2026
Дело замглавы Анапы о превышении должностных полномочий дошло до суда
16:05, 9 ноября 2026
Боец из Волгоградской области убит на Украине
11:41, 9 ноября 2026
Стало известно имя убитого в СВО бойца из Урупского района
Все события дня
Кровная месть — как обычное убийство? Что предложила профессор из Дагестана
Кровная месть — как обычное убийство? Что предложила профессор из Дагестана
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Показать больше