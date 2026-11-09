Роман о женщинах Дагестана снят с продажи в России после жалоб

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Книга Натальи Елецкой "Салихат", рассказывающая о положении женщин в Дагестане, удалена с сайта издательства и крупных книжных сервисов. Автора романа обвиняли в создании "негативного образа" республики.

Роман "Салихат" был издан в 2021 году, книга вошла в шорт-лист национальной премии "Рукопись года". Она рассказывает о жизни 16-летней девушки из дагестанского села, которую отец против воли выдал замуж за вдовца: согласно аннотации, в новом доме героиня вынуждена угождать не только мужу, но и его родственникам.

Страницу книги убрали с собственных сайтов издательство АСТ, которое выпустило роман, магазин "Читай-город" и сервисы "Литрес", "Яндекс Книги", "Строки" и LiveLib. В "Лабиринте" и на Wildberries романа в продаже нет, а на Ozon можно найти единичные экземпляры книги у отдельных продавцов по сильно завышенной цене, обратила внимание "Верстка"*.

Издание отмечает, что литературные Telegram-каналы начали писать о возможном запрете "Салихат" еще в конце октября. Автор одного из блогов, продавец книг, рассказала изданию, что получила письмо о "необходимости прекратить продажи" романа "в целях соблюдения требований российского законодательства".

На роман Елецкой еще весной пожаловалась глава дагестанского отделения Союза российских писателей Миясат Муслимова. В апреле 2026 года она записала видеообращение к Следственному комитету и Генпрокуратуре, усмотрев в книге разжигание вражды.

По словам Муслимовой, Дагестан в романе показан как место, где нет законов, люди постоянно убивают друг друга, а в семьях избивают женщин. "Ужасы накаляются так, как будто бы намеренно для того, чтобы вызвать ненависть и неприязнь к людям, живущим в этой республике [...] Когда все герои один чудовищнее другого, все преступники, и это, оказывается, национальная черта [Дагестана] – это недопустимо. Это сознательное разжигание вражды между народами", – заявила она.

Видеозапись в Instagram** Муслимовой собрала 3,5 тысячи комментариев, многие из которых были одобрительными. В мае она сообщила, что Следком пообещал рассмотреть ее заявление.

"Я сама лично не читала это произведение, но то что вы перечислили, отчасти имеет место быть в Дагестане, к сожалению", – написала под видео Муслимовой пользователь videolist_05.

"Отдельные случаи насилия в семье есть, но еще более страшное насилие с расчлененкой и каннибализмом, инцестом, пьянством есть у русских. Но на весь народ никто же не обобщает отдельные уродства, тем более это еще более чудовищные преступления по извращенности. У нас просвещенный благородный добрый народ с прекрасными семейными отношениями", – возразила miyasat.muslimova.

"Кавказский узел" неоднократно писал о случаях убийства женщин в Дагестане супругами или бывшими партнерами. Так, 14 октября текущего года Кизлярский районный суд приговорил к девяти годам лишения свободы муллу за убийство женщины, с которой он состоял в мусульманском браке. По данным следствия, мужчина задушил её во время конфликта на почве ревности и закопал тело в Тарумовском районе. Погибшая была матерью четверых детей.

Поздно вечером 8 сентября в кафе Хасавюрта были застрелены 45-летняя женщина и её 23-летняя дочь. По обвинению в двойном убийстве задержали бывшего мужа старшей из погибших. По словам коллеги женщины, он преследовал ее после развода и требовал, чтобы она и дочь уволились из кафе, считая такую работу позором для семьи. У младшей из погибших остались трое детей.

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