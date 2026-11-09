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10:43, 9 ноября 2026

Отчет властей о ремонте детсадов вызвал скепсис жителей Северной Осетии

Детский сад во Владикавказе. Фото: администрация Владикавказа

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ремонт детсадов № 88 и № 173 во Владикавказе завершён, в учреждениях заменили кровлю, обновили системы отопления и отремонтировали помещения, отчиталась мэрия. Жители Северной Осетии, комментируя отчёт в соцсети, пожаловались, что детсад в Беслане не открылся к обещанному сроку, детсад № 105 разрушается, а в детсаду № 99 после ремонт был сделан некачественно. Также они указали, что ремонтируются одни и те же учреждения, тогда как детсады в сёлах и станицах остаются без внимания.

По данным администрации Владикавказа, в детских садах № 88 и № 173 завершился ремонт, после которого воспитанники вернулись в обновлённые учреждения. В детсаду № 88, который посещают 282 ребёнка, за неполный год капитально отремонтировали четыре группы и систему отопления, заменили кровлю и выполнили внутреннюю отделку. В детсаду № 173, где в шести группах занимаются 115 детей, отремонтировали крышу, заменили сантехнику и отопительную систему, привели в порядок вытяжку пищеблока.

Качество ремонта проверили председатель Собрания представителей Владикавказа Сергей Таболов и заместитель главы городской администрации Мадина Ходова. "Когда мы сегодня зашли и увидели в группах детей, то стало ясно: всё затевалось ради них, и вот – дело сделано", – отметил Таболов, слова которого 7 ноября привела ГТРК "Алания".

Отчет властей о ремонте детсадов также было опубликовано в Instagram*-паблике region15.info, на который подписаны около 465 тысяч пользователей. На 10.40 мск 9 ноября этот пост набрал 307 отметок "Нравится" и 12 комментариев.

Сообщение властей вызвало у жителей Северной Осетии вопросы о состоянии других дошкольных учреждений и сроках завершения работ. В частности, одна из родительниц пожаловалась, что детский сад в Беслане не открылся к обещанному сроку. "В Беслане когда садик откроют? С марта месяца ремонт никак не закончится, а обещали в сентябре уже детей принимать. Забыли", – указала ritu992019.

"105-й детсад когда отремонтируют? Он уже весь разваливается!" – возмутилась cristi_akaa.

"В 99-м внутри сделали, а дворы и фасад в ужасном состоянии. Наверное, забыли или..." – отметила prosto_vredina1985.

Другие комментаторы усомнились в справедливости распределения ремонтных работ между детскими садами. Они указали, что власти уделяют внимание одним и тем же учреждениям, тогда как детсады в селах и станицах также нуждаются в ремонте. "Ремонтируют одни и те же сады", – написала dz.diana.

"Очень обидно бывает, чем хуже дети с сёл? Всё время в городе открыли то, сделали это, отремонтировали сады. Где мы? Когда очередь дойдет до нас? Станица Николаевская?" – возмутилась grudaevagalina.

"34-й детсад тоже можно", – предложила sali03_.

"Кавказский узел" также писал, что в Северной Осетии длительное время актуальна проблема состояния и доступности дошкольных учреждений. Так, 1 сентября 2025 года родители воспитанников детского сада № 38 во Владикавказе выступили против его закрытия. Перед началом учебного года им предложили перевести детей в другие учреждения, сославшись на аварийное состояние здания. Родители заявили, что не получили подтверждающих аварийность документов, хотя в марте 2024 года в детсаду завершился ремонт. Они обратились к руководству Северной Осетии и Владикавказа с просьбой сохранить учреждение.

20 октября 2013 года в Северной Осетии более десяти тысяч детей не могли попасть в детские сады из-за нехватки мест, в том числе свыше 5,5 тысячи – во Владикавказе. В городской администрации признали, что возможности ремонта и открытия дополнительных групп в ранее закрытых помещениях практически исчерпаны. Для решения проблемы власти планировали строительство новых детсадов и возвращение городу зданий бывших ведомственных учреждений.

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Автор: "Кавказский узел"

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