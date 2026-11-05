В Северной Осетии почтили память погибших в осетино-ингушском конфликте
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Цветы возложили в Северной Осетии к могилам погибшим в ходе конфликта в Пригородном районе.
Как писал "Кавказский узел", жертв политических репрессий в Ингушетии вспомнили 30 октября наряду с жертвами конфликта в Пригородном районе, начавшегося в этот день в 1992 году. Осетино-ингушский конфликт, ставший отдаленным следствием сталинских депортаций, вспомнили также в Северной Осетии, но без привязки к репрессиям. в Ингушетии и Северной Осетии 30 октября ежегодно проходят траурные мероприятия в память о жертвах начавшегося в этот день осетино-ингушского конфликта. Также 30 октября с 1991 года отмечается в России как День памяти жертв политических репрессий.
Осетино-ингушский конфликт произошел осенью 1992 года на территории Пригородного района Северной Осетии и привел к вооруженным столкновениям. По данным прокуратуры, в результате погибли 583 человека, 939 человек были ранены, еще 261 человек пропал без вести. По разным оценкам, от 30 до 60 тысяч ингушей были вынуждены покинуть территорию исторического проживания в Пригородном районе и Владикавказе, в большинстве своем осев в Ингушетии, говорится в справке "Кавказского узла" "Осетино-ингушский конфликт 1992 года".
В Северной Осетии вспомнили имена погибших в конфликте 1992 года. "5 ноября 1992 года утихла стрельба, пришло время хоронить наших героев. Каждый год мы их вспоминаем", - пишет Telegram-канал "Осетия -ае".
Как следует из видео, приложенного к публикации, в возложении цветов принимали участие несколько десятков человек,ни пришли к монументу погибшим с флагами и цветами.
Это же видео на странице "Осетия -ае" набрало 320 комментариев.
"Низкая память нашим героям", - пишет linda_211285.
"Пусть будет мир, героям Осетии вечная слава", - указал gennadii37535.
"Живущие ныне, помните - они сражались и умирали во имя каждого из нас. Памяти предков будьте достойны, вечно достойны", - babetta777iron.
"Погибли много людей с обоих сторон ", - прокомментировал tamirlan01020304.
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