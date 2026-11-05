×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:18, 5 ноября 2026

В Северной Осетии почтили память погибших в осетино-ингушском конфликте

Цветы возложили в Северной Осетии к могилам погибшим в ходе конфликта в Пригородном районе. 5 ноября 2026 г. Фото: https://t.me/ossetiaFB/66589

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Цветы возложили в Северной Осетии к могилам погибшим в ходе конфликта в Пригородном районе.

Как писал "Кавказский узел", жертв политических репрессий в Ингушетии вспомнили 30 октября наряду с жертвами конфликта в Пригородном районе, начавшегося в этот день в 1992 году. Осетино-ингушский конфликт, ставший отдаленным следствием сталинских депортаций, вспомнили также в Северной Осетии, но без привязки к репрессиям.   в Ингушетии и Северной Осетии 30 октября ежегодно проходят траурные мероприятия в память о жертвах начавшегося в этот день осетино-ингушского конфликта. Также 30 октября с 1991 года отмечается в России как День памяти жертв политических репрессий. 

Осетино-ингушский конфликт произошел осенью 1992 года на территории Пригородного района Северной Осетии и привел к вооруженным столкновениям. По данным прокуратуры, в результате погибли 583 человека, 939 человек были ранены, еще 261 человек пропал без вести. По разным оценкам, от 30 до 60 тысяч ингушей были вынуждены покинуть территорию исторического проживания в Пригородном районе и Владикавказе, в большинстве своем осев в Ингушетии, говорится в справке "Кавказского узла" "Осетино-ингушский конфликт 1992 года".

В Северной Осетии вспомнили имена погибших в конфликте 1992 года. "5 ноября 1992 года утихла стрельба, пришло время хоронить наших героев. Каждый год мы их вспоминаем", - пишет Telegram-канал "Осетия -ае".

Как следует из видео, приложенного к публикации, в возложении цветов принимали участие несколько десятков человек,ни пришли к монументу погибшим с флагами и цветами. 

Это же видео на странице "Осетия -ае" набрало 320 комментариев.

"Низкая память нашим героям", - пишет linda_211285.

"Пусть будет мир, героям Осетии вечная слава", - указал gennadii37535.

"Живущие ныне, помните - они сражались и умирали во имя каждого из нас. Памяти предков будьте достойны, вечно достойны", - babetta777iron.

"Погибли много людей с обоих сторон ", - прокомментировал tamirlan01020304.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправьте сообщение, фото или видео через бот «Кавказского узла» в Telegram или через WhatsApp.
Telegram-бот
+358 46 564-7754
Мобильная форма
В Telegram - после перехода нажмите «Запустить бота» и отправьте сообщение. Фото и видео можно прикрепить через значок скрепки, выбрав пункт «Файл».

В WhatsApp - перейдите в чат с «Кавказским Узлом» и отправьте сообщение. Фото, видео и документы прикрепляются через значок скрепки.
Новости
Мужчина держит кинжал на фоне гор. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Профессор из Дагестана предложила смягчить наказание за кровную месть

Убийство из кровной мести следует квалифицировать как обычное убийство, а сам мотив не считать обстоятельством, влекущим более строгое наказание. В условиях коррупции и при недобросовестной работе правоохранителей кровная месть может быть способом восстановления справедливости, заявила профессор Дагестанского государственного университета Дурея Зиядова.

Сотрудники ФСБ. Фото: ФСБ России ФСБ рапортовала о предотвращении терактов на юге России

В Волгоградской области и других регионах изъяты FPV-очки для управления беспилотниками со спрятанной внутри взрывчаткой, предназначавшиеся российским военнослужащим под видом гуманитарной помощи, отчиталась ФСБ.

Российские бойцы в зоне военной операции на Украине. Кадр видео Минобороны https://z.mil.ru/spec_mil_oper/media/video/watch.htm?id=18838@morfVideoAudioFile Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 9950

Не менее 4946 бойцов из СКФО и 5008 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Тбилисский ингушский культурный центр" объявлен нежелательной организацией

Минюст России внес в список нежелательных организаций основанный в 2023 году "Тбилисский ингушский культурный центр".

Жертв репрессий на юге России вспомнили локально

День памяти жертв политических репрессий в большинстве регионов юга России прошел без массовых мероприятий и широкого освещения. В некоторых регионах он был отмечен акциями с участием чиновников на уровне муниципалитетов и отдельных учреждений. 

Участники траурной акции в Назрани у мемориала жертвам конфликта. Фото: Махмуд-Али Калиматов / Telegram Жители Ингушетии почтили память жертв депортации и конфликта в Пригородном районе

Жертв политических репрессий в Ингушетии вспомнили сегодня наряду с жертвами конфликта в Пригородном районе, начавшегося в этот день в 1992 году. Осетино-ингушский конфликт, ставший отдаленным следствием сталинских депортаций, вспомнили также в Северной Осетии, но без привязки к репрессиям.

Темы дня
Свадьба в Карачаево-Черкесии. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=Ekg97avaGMU Муфтий Карачаево-Черкесии призвал сократить затраты на свадьбы

Лаша Чхартишвили (слева) и Каха Каладзе. Коллаж "Кавказского узла". Фото: https://www.interpressnews.ge/, https://1tv.ge/ Слова мэра Тбилиси о зоозащитниках обернулись жалобой в прокуратуру

Сотрудники полиции. Фото: Елена Синеок / Юга.Ру Жительница Дагестана обвинила полицейского в избиении

Эдгар Абухба. Фото: mvdra.org Абухба стал подозреваемым по новому делу о нападении на иностранку

Персоналии
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
11:05, 5 ноября 2026
Карапетян Самвел Саркисович
Абдулмумин Гаджиев Фото «Черновик».
10:09, 5 ноября 2026
Гаджиев Абдулмумин Хабибович
Казбек Коков © Фото пресс-службы Кремля
12:16, 4 ноября 2026
Коков Казбек Валерьевич
События
12:51, 5 ноября 2026
Трое военных из Дагестана названы убитыми на Украине
10:55, 5 ноября 2026
Пожар произошел на Кубани после атаки БПЛА
09:57, 5 ноября 2026
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
06:52, 5 ноября 2026
Налет около 50 беспилотников зафиксирован в Ростовской области
05:53, 5 ноября 2026
Названо имя убитого на Украине военного из Ростовской области
00:00, 5 ноября 2026
Три бойца из Дагестана убиты в военной операции
Все события дня
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Онкобольного подростка пришлось спускать по лестнице на руках.
Онкобольного подростка пришлось спускать по лестнице на руках.
Показать больше