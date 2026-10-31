"Тбилисский ингушский культурный центр" объявлен нежелательной организацией

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Минюст России внес в список нежелательных организаций основанный в 2023 году "Тбилисский ингушский культурный центр".

Как писал "Кавказский узел", Генпрокуратура России признала нежелательной организацией образовательное пространство Frame, которое функционирует в Грузии, об этом стало известно 14 октября.

Министерство юстиции Российской Федерации внесло в реестр нежелательных организаций "Тбилисский ингушский культурный центр", сообщает 30 октября "Фортанга".

По данным издания, центр открылся в Тбилиси в мае 2023 года, его основатель - общественный деятель Сараждин Султыгов, а руководитель - историк Мариам Бежиташвили. На открытие центра приезжала делегация из Ингушетии во главе с поэтом и общественным деятелем Иссой Кодзоевым, который назвал открытие центра "знаменательным событием" и заявил о связи ингушского и грузинского народов: "Если я скажу, что нашему братству 2000 лет и более, то, я думаю, что историки не скажут, что я соврал. Это так и есть".

В реестре иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, опубликованном на сайте Минюста, "Тбилисский ингушский культурный центр" (ТИКЦ, Ingushian Culture Center of Tbilisi, ICCT) находится под номером 432. Решение о включении его в реестр было принято 20 октября, обнародована информация 30 октября.

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