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23:58, 29 октября 2026

Демонстранты в Тбилиси потребовали освобождения политзаключенных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники евроинтеграции Грузии, несмотря на сильный дождь, вышли на акцию протеста в центре Тбилиси в 701-й день подряд. 

Как писал "Кавказский узел", 28 октября участники протестов в центре Тбилиси отметили 700-й день непрерывных акций музыкальным представлением, ударив в барабаны 700 раз.

Активисты с национальными флагами и флагами Евросоюза в 701-й день подряд вышли к зданию парламента Грузии, требуя освобождения политических заключенных и смены политического курса. 

Протестующие также собираются возле здания городского совета Тбилиси. Сегодня вечером демонстранты напомнили "Грузинской мечте” о своей позиции, несмотря на дождливую погоду. 

Собравшиеся держали плакаты: "Свободу!", "Сопротивление – единственный механизм спасения", "Боритесь, пока не поздно. Мы обязательно победим", – Мзия Амаглобели", "Чужое горе не должно стать средством обогащения" и "Свободу Элене Хоштария", следует из серии снимков на странице фотографа Георгия Мосиашвили (Mo Se) в Facebook*. 

Один из плакатов выражал надежду протестующих на отстранение основателя "Грузинской мечты" от власти в Грузии еще до конца года: "2026: Орбан - Вучич - Бидзина".

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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Автор: "Кавказский узел"

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