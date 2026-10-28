Протестующие в Тбилиси отметили 700-й день непрерывных акций

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Участники протестов, собравшиеся в центре Тбилиси, отметили 700-й день непрерывных акций музыкальным представлением, ударив по барабанам 700 раз. ЕСПЧ приступил к рассмотрению дела о предварительном заключении под стражу и принудительной психиатрической экспертизе активистки Нино Даташвили.

Как писал "Кавказский узел", 27 октября, в 699-й день непрерывных протестов, участники акции у парламента Грузии выступили в защиту демократических свобод.

Активисты с флагами Грузии и Евросоюза сегодня вечером традиционно собрались возле здания парламента на проспекте Руставели и у здания городского совета Тбилиси, требуя освобождения политзаключенных и смены политического курса. В 700-й день протестующие устроили символическое представление перед зданием парламента, ударив по барабанам 700 раз, передает Publika.

Демонстранты держали плакаты: "700-й день упрямо", "Спасибо за твою борьбу", "700 дней вы думали, коцы, что мы - русские. Мы - грузины", "Партии могут запретить только избиратели", "700 раз сгиньте", "В конце все равно победим мы" и "700 дней - юбилей несломленной воли. Огонь олигархии!", следует из серии фотографий на странице издания в Facebook*.

Грузинские эмигранты, активно борющиеся уже более года на международной арене, выпустили новый видеоколлаж под названием "Сопротивление без границ", сообщает телекомпания Pirveli.

Цель кампании - объединить позиции грузинских граждан, проживающих в разных странах мира, и предоставить международному сообществу информацию о политических процессах, происходящих в стране, и действиях правительства.

По словам организаторов, посредством митингов и акций солидарности, проводимых за рубежом, они пытаются привлечь внимание стран-партнеров к внутриполитической ситуации в Грузии и процессу европейской интеграции.

Сегодня стало известно, что Европейский суд по правам человека приступил к рассмотрению дела о предварительном заключении активистки и преподавателя обществознания Нино Даташвили под стражу и принудительной психиатрической экспертизе.

20 июня 2025 года МВД Грузии отчиталось о задержании 42-летней активистки и преподавателя обществознания Нино Даташвили, обвиняемой по уголовному делу о нападении на судебных приставов в здании Тбилисского городского суда. Даташвили поместили под стражу, в начале августа ее по решению суда принудительно направили на психиатрическую экспертизу. После этой экспертизы состояние здоровья активистки резко ухудшилось, с начала сентября она не могла участвовать в судебных заседаниях. В конце октября Нино Даташвили была освобождена под залог в связи с ухудшением здоровья.

Европейский суд начал рассмотрение дела на основании статьи 5, пунктов 1 и 3 (право на свободу и личную неприкосновенность) и статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни) Европейской конвенции по правам человека. По мнению правозащитников, окончательное решение ЕСПЧ будет иметь важное значение для толкования права на свободу на национальном уровне.

"Особенно важно усилить правовые стандарты, исключающие использование психиатрической экспертизы без надлежащих медицинских и юридических оснований с целью оказания давления на обвиняемого, усугубления его правового положения или необоснованного ограничения его прав", - говорится в сообщении правозащитной организации.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".