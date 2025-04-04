Главное о преследовании участников протестов в Грузии

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По уголовным делам, связанным с акциями протеста, по данным Ассоциации молодых юристов Грузии GYLA, преследуются 64 человека. В начале апреля 2025 года на масштабное усиление нарушений прав человека на протестах в Грузии указал в ежегодном отчете омбудсмен Грузии.

Уголовные дела против участников протестов

По данным Ассоциации молодых юристов Грузии (GYLA), число обвиняемых по уголовным делам, связанным с протестами, включая весенние акции 2024 года против закона об иноагентах, составляет 64 человека. Десять обвиняемых по делам, связанным с протестом против закона об иноагентах, признаны виновными, восемь из них приговорены к реальным срокам лишения свободы .

На начало апреля 2025 года под арестом находятся большинство обвиняемых – 40 из 46 арестованных во время протестов. Их дела прошли досудебную стадию и находятся на этапе основного рассмотрения.

Как отмечает GYLA, по этим делам суд признал допустимыми все доказательства, представленные прокуратурой. Исключение составило дело Мзии Амаглобели, где судья исключил одного свидетеля из списка.

Адвокаты защиты оспаривали допустимость видеофайлов из открытых источников (YouTube, соцсети, сайты СМИ), утверждая, что прокуратура должна была изъять их в соответствии с правилами получения компьютерных данных. Однако суд отклонил ходатайства защиты. При этом исключением снова стало дело Мзии Амаглобели, где Батумский городской суд счел такие доказательства недопустимыми.

Подробно об аресте Мзии Амаглобели рассказывается в справке “Кавказского узла”.

Юристы GYLA отметили тенденции в судебных процессах над участниками протестов. Так, они отмечают, что на подавляющем большинстве досудебных слушаниях судьи оставили обвиняемых под стражей, не принимая во внимание изменение обстоятельств и предложения адвокатов использовать альтернативные меры – домашний арест, запрет покидать место проживания, электронный мониторинг. Из 40 обвиняемых исключение составило только дело декана Батумского художественного университета и студентов. Четверым обвиняемым мера пресечения была изменена на залог, после того как потерпевшие обратились в прокуратуру с просьбой о смягчении.

Отметим, 28 марта 2025 года суд в Грузии арестовал россиянина Дениса Куланина, который обвиняется в повреждении полицейской машины во время акции протеста на проспекте Руставели. На суде, где избиралась ему мера пресечения, он извинился за свои действия и признал вину. По обвинению, предъявленному прокуратурой, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Также граждане России Артем Грибуль и Анастасия Зиновкина, участвовавшие в протестных акциях, находятся под стражей в Тбилиси и обвиняются в наркоторговле. В суде они заявили, что улики им были подброшены, а силовики прибегали к угрозам. 1 апреля 2025 года суд отказался смягчить им меру пресечения. Также известно о деле россиянина Антона Чечина, который тоже обвинен по делу о наркотиках после участия в протестах.

Закрытость процессов

Также в докладе GYLA отмечается закрытость процессов. Так на досудебном слушании по делу 11 обвиняемых (в том числе Андро Чичинадзе, Онисе Цхададзе и др.) судья Ираклий Швангириадзе частично закрыл заседание, позднее ограничив допуск и представителей омбудсмена и иностранных посольств.

Отметим, что 2 апреля 2025 года Тбилисский городской суд начал рассматривать по существу дело 11 задержанных участников акций протеста. Обвиняемые Андро Чичинадзе, Онисе Цхададзе, Гурам Мирцхулава, Лука Джабуа, Джано Арчая, Валери Тетрешвили, Георгий Теришвили, Ираклий Керашвили, Реваз Кикнадзе, Руслан Сиваков и Сергей Кухарчук не признали своей вины . Родственников и близких обвиняемых не пустили в зал суда. Ранее им также отказывали в праве присутствовать на заседаниях, и судья удалила с процесса обвиняемого Кикнадзе, который выразил протест против решения закрыть процесс.

GYLA отмечает как тревожную попытку ограничения публичности уголовных дел, поскольку согласно действующему закону, право на съемку имеет только Общественный вещатель и общенациональные телерадиокомпании. Онлайн-СМИ фактически не разрешается снимать судебные процессы. В частности в докладе упоминается высказывания спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили о недопустимости участия послов в судебных заседаниях , и законодательная инициатива, предполагающую ограничение доступа СМИ и запрет видеосъёмки на судебных процессах.

Безнаказанность силовиков

При наличии 64 уголовных дел в отношении участников акций протестов, расследования в отношении силовиков, массово применявших насилие к протестующим, фактически не проводятся. В опубликованном ежегодном докладе омбудсмена Грузии Левана Иоселиани “2024 год — нарушение прав граждан на протестах — Полиция, Происшествие” указывается, что усиление репрессий и нарушения прав граждан носило систематический и, в некоторых случаях, широкомасштабный характер .

С 15 апреля 2024 года по 1 марта 2025 года из 624 задержанных или пострадавших на акциях протеста, которых посетили народный защитник и его представители, 360 (57,7%) сообщили о плохом обращении – об избиениях, угрозах и унижениях со стороны не только полиции, но и неизвестных лиц, нападениях на журналистов, телефонных угрозах. Из них задержанных весной — 93 из 182, задержанных зимой — 267 из 442 заявили о том же .

В отчете омбудсмен Грузии особо подчеркнул безнаказанность полицейских. Ни один сотрудник правоохранительных органов за все это время протестов не был привлечен к ответственности. Имеющиеся расследования не касаются ответственности командиров или системных нарушений и проходят лишь по статьям о превышении служебных полномочий.

Статьи, предусматривающие ответственность силовиков за пытки, угрозу пытками и бесчеловечное обращение не применяются.

Омбудсмен отметил как минимум двух зафиксированных на видео эпизодах, когда полицейских можно было идентифицировать, так как они были без масок, но уголовные дела не были возбуждены.

Жестокое обращение

В докладе отмечаются массовые факты жестокого обращение, включая пытки и унижение человеческого достоинства. Омбудсмен приводит данные о случаях угрозы изнасилования со стороны сотрудников Департамента спецназначения МВД, нарушений в отношении несовершеннолетних, женщин, людей с инвалидностью. Были зафиксированы случаи публичного унижения задержанных — полное раздевание, принуждение к приседаниям, оскорбления. По словам задержанных, у них массово изымали телефоны и другие личные вещи .

Так, 3 февраля 2024 года были госпитализированы минимум пять человек, которые были избиты на акции протеста в Тбилиси или после задержания. Политик Ника Мелия, которого освободили после задержания, сообщил, что силовик ударил его, скованного наручниками, ногой.

28 марта 2025 года лидер оппозиционной партии "Дроа" Элене Хоштария заявила, что подверглась насилию и унижающему достоинство обращению после задержания на акции протеста. Она также утверждает, что при поступлении в СИЗО в Дигоми ее снова, против воли, заковали в наручники, после чего несколько женщин-полицейских схватили и полностью раздели.

Так, 1 апреля 2025 года Telegram-канала Tbilisi Life, сообщило о задержании Луки Кинцурашвили, которого на проспекте Важа-Пшавела остановила полиция и потребовала просмотреть его телефон, в частности приложение «Telegram». Он был задержан в административном порядке и отправлен в изолятор. Директор Центра социальной справедливости (SJC) Тамта Микеладзе рассказала, что это был не первый случай задержания Кинцурашвили полицией, которая применяла к нему насилие, мотивированное ненавистью. В июле 2024 года его силой затолкали в машину и отвезли в полицейский участок, когда он возражал против незаконной проверки. В полиции, зная что Лука – веган, ему предлагали убить овцу и выпить её кровь, расспрашивали о его отношении к абортам . Как сообщил адвокату Лука Кинцурашвили в изоляторе временного содержания в Рустави, сотрудники полиции дважды полностью раздели его во время личного досмотра – при доставке в отделение и при помещении в

31 марта 2025 года у Дворца Спорта в Тбилиси были задержаны психотерапевты профессор Гиорги Цоцколаури и Сандро Липартелиани. В момент задержания Цоцколаури был в прямом эфире в соцсети, на видео он говорит: "Нас остановили возле Дворца спорта и везут в отдел. Но с какой целью нам не говорят" .

Насилие против журналистов

Омбудсмен потребовал эффективного расследования и создания безопасной среды для работы СМИ. Омбудсмен Грузии отметил, что в отношении журналистов применялись недопустимые меры, некоторые журналисты получили травмы, им требовалась госпитализация, при этом ни один из нападавших не был установлен и наказан. Так, один из журналистов, Гурам Рогава, был избит в прямом эфире .

Отдельный раздел отчета посвящен применению силовиками спецсредств: слезоточивого газа, перцового спрея, водометов и резиновых пуль, в результате применения которых у пострадавших были зафиксированы тяжелые травмы.

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