Ираклий Окруашвили осужден за неявку в комиссию парламента Грузии

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Бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили приговорен к восьми месяцам заключения по обвинению в невыполнении требования парламентской временной следственной комиссии.

Как писал "Кавказский узел", уголовное дело по статье 349 УК Грузии 1 было возбуждено, в частности, в отношении бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили, одного из лидеров "Коалиции за перемены" Ники Мелии и других оппозиционеров. Часть обвиняемых отказалась вносить залог, избранный в качестве меры пресечения, и была заключена под стражу.

Ранее по делу были осуждены уже семь оппозиционеров: руководители партии "Лело" Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, один из лидеров "Коалиции за перемены" Зураб Джапаридзе, лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе, бывший глава парламентского комитета по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе и лидеры партии "Ахали" Ника Гварамия и Ника Мелия.

Тбилисский городской суд вынес восьмой по счету приговор по делу о неявке на временную следственную комиссию в парламенте, назначив бывшему министру обороны Грузии Ираклию Окруашвили восемь месяцев лишения свободы. Как и другим осужденным по делу, ему также запрещено занимать должности на госслужбе в течение двух лет, передает SOVAnews.

Окруашвили с 14 мая находится под арестом: изначально суд назначил ему меру пресечения в виде залога в 20 тысяч лари, но политик отказался его выплачивать, в связи с чем залог был заменен на заключение под стражу.

На судебном заседании Окруашвили не присутствовал - согласно письму Пенитенциарной службы, обвиняемый “не пожелал участвовать в процессе”, отмечает 1tv.ge.

В феврале в Грузии начала работу парламентская комиссия по изучению "преступлений режима" Михаила Саакашвили в 2003-2012 годах. Комиссия намерена доказать, что "Пятидневную войну" в 2008 году инициировал третий президент Грузии.

25 июня парламент в очередной раз продлил мандат комиссии до 5 августа. Руководитель комиссии Тея Цулукиани, заявила что окончательный отчет комиссии будет «самым серьезным» в ее оценках. “Грузинская мечта” заявляет, что окончательный отчет комиссии будет представлен в Конституционный суд страны для запрета ЕНД и ее “партий-преемников”, отмечает CIvil.ge.

Арест восьми оппозиционных политиков по делу о следственной комиссии лидеры “Грузинской мечты” связали тюремное заключение оппозиционных политиков с их отказом признать легитимность спорного парламента. “Причиной заключения стало непризнание парламента с их стороны, непризнание демократической системы, и этот принцип действует в каждой стране”, - заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в эфире телекомпании “Имеди” 3 июля.

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