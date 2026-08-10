Саакашвили Михаил Николозович

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Украинский и грузинский политический деятель, бывший президент Грузии (2004-2013), в 2015 году при получении украинского, лишен грузинского гражданства. В 2015 - 2016 годах занимал должность председателя городской администрации Одесской области, лидер украинской партии "Движение новых сил". Осенью 2021 года вернулся в Грузию и был арестован. В марте 2025 года два суда приговорили Саакашвили к общему сроку 12,5 лет заключения.

Ответственность за войну 2008 года

8 августа 2026 года на "иностранного агента" Михаила Саакашвили премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за начало войны 2008 года. По его словам, «режим Саакашвили» 7 августа 2008 года обстрелял Цхинвали и затем сам зафиксировал в резолюции, что именно этот удар перевел конфликт в фазу широкомасштабных боевых действий. "Мы обвиняем в начале войны кровавый режим Саакашвили. У этой страны тогда формально был главнокомандующий-предатель", - заявил он .

МИД Южной Осетии, комментируя это заявление Кобахидзе, заявил, что руководство Грузии само де-факто признало вину Михаила Саакашвили, но ответственность за агрессию 2008 года и антиосетинскую политику должна нести Грузия, от имени которой выступал бывший президент .

Новое уголовное дело о преступлениях против государства

6 ноября 2025 года Генпрокуратура Грузии начала уголовное преследование Михаила Саакашвили, Георгия Вашадзе, Ники Гварамии, Ники Мелии, Зураба Джапаридзе, Элене Хоштария, Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе по обвинению в преступлениях против государства. В числе обвинений - организация протестов после выборов 2024 года, враждебная деятельность против Грузии, финансировании действий, направленных против конституционного строя, саботаж и призывы к свержению власти. Роль Саакашвили, который находится в заключении, по версии прокуратуры, заключалась в "мобилизации масс агрессивно настроенных граждан» через свои страницы в соцсетях .

12 ноября Саакашвили перевели из клиники "Вивамед" в тюрьму №12 в связи с улучшением его состояния, сообщила Специальная пенитенциарная служба Грузии. В клинике, обслуживающей пенитенциарную систему Грузии, осужденный политик находился с 12 мая 2022 года .

14 ноября он обратился с письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой включить его в список военнопленных. Его запрос прокомментировал премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, заявив, что нет никакого шанса на передачу Саакашвили Украине .

Приговор за незаконное пересечение границы

17 марта 2025 года Тбилисский городской суд приговорил Михаила Саакашвили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы за незаконное пересечение границы в 2021 году. Самого обвиняемого на заседании суда не было, его стороннники, встретившие приговор негодованием, были удалены из зала суда, сообщил телеканал "ТВ Пирвели" .

Общий срок заключения Саакашвили составит 12 лет и 6 месяцев. К вынесенному 17 марта 2025 года вердикту частично добавляется срок (8 из 9 лет) из приговора от 12 марта 2025 года по делу о растрате бюджетных средств .

20 мая 2025 года Апелляционный суд без слушаний решил оставить в силе приговор Саакашвили. Отсутствие рассмотрения нарушило права Саакашвили на справедливое судебное разбирательство, заявила защита.

Приговор по делу о растрате

12 марта 2025 года Тбилисский горсуд приговорил Михаила Саакашвили к девяти годам лишения свободы по делу о растрате бюджетных средств в крупном размере. Саакашвили на суде не присутствовал. Пенитенциарная служба представила суду справку, что Саакашвили не желает участвовать в процессе дистанционно, и просит отложить заседание до выздоровления . Период лишения свободы с 1 октября 2021 года по 12 марта 2025 года будет засчитан в срок его наказания .

Обвинение Михаилу Саакашвили было предъявлено еще в 2014 году. Бывшего президента Грузии и бывшего главу государственной службы специальной охраны Теймураза Джанашиа обвинили в групповом хищении бюджетных средств в особо крупном размере - 9 млн лари (примерно 3 млн долларов). По версии прокуратуры Саакашвили тратил с 2009 по 2012 год "значительные суммы" на свою семью и обслуживание личных потребностей через фонд специальной службы государственной охраны .

29 сентября 2025 года Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство министерства финансов о взыскании сумм, растраченных из государственного бюджета и обязал Михаила Саакашвили и бывшего главу Службы государственной безопасности Грузии Теймураза Джанашию выплатить в государственный бюджет в общей сложности 3 миллиона долларов. Кроме этого, по решению судьи, непосредственно Михаила Саакашвили обязали выплатить дополнительно около 225 тысяч долларов.

Отказ в ЕСПЧ и обращение сторонников о помиловании

23 мая 2024 года ЕСПЧ отказался удовлетворить иски Михаила Саакашвили к властям Грузии, которых он обвинял в преследовании по политическим мотивам. Суд не нашел нарушения прав Саакашвили в приговорах по делам о превышении полномочий при помиловании осужденных высокопоставленных офицеров МВД за убийство банкира Сандро Гиргвлиани и за избиение бывшего депутата Валерия Гелашвили .

В марте 2024 года сторонники Саакашвили передали президенту более 150 тысяч подписей под обращением с просьбой о помиловании Саакашвили. Сбор подписей проводился в разных регионах страны оппозиционной партией "Единое национальное движение", учрежденной Саакашвили.

В ноябре 2023 года, Михаил Саакашвили заявил в суде, что президенту было бы уместно помиловать его, сняв с себя ответственность за его судьбу. При этом Саакашвили подчеркнул, что не просит о помиловании. Зурабишвили неоднократно заявляла, что отказывается помиловать Саакашвили.

Украина требует выдачи

3 июля 2023 года выдачи из Грузии Михаила Саакашвили как своего гражданина потребовала Украина. Президент Украины Владимир Зеленский отправил посла Грузии на родину для консультации из-за ситуации с Саакашвили. "Который раз призываю грузинские власти передать Украине гражданина Украины Михаила Саакашвили для необходимого лечения и ухода", - написал Владимир Зеленский . Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе назвал оскорбительным требование направить Михаила Саакашвили на лечение в Киев.

4 июля 2023 года 46 депутатов обратились к председателю парламента Грузии Шалве Папуашвили с просьбой допустить их к бывшему президенту Михаилу Саакашвили. По их мнению, власти скрывают правду о состоянии его здоровья. Сторонники опального политика у клиники "Вивамед", потребовали допустить к нему польских врачей и разрешить ему уехать на Украину.

Планы по возвращению в политику

16 июня 2023 года Михаил Саакашвили заявил о намерении вернуться в политику. "Несмотря на состояние здоровья, планирую очень активно включится в грузинскую политику, и параллельно – на Украине", – написал он на своей странице в Facebook*.

По оценкам опрошнных “Кавказским узлом” представителей грузинской опппозиции, это решение политика воспринимается неоднозначно.

Судебное преследование и состояние здоровья

Сторонники Михаила Саакашвили потребовали перевести его на лечение в зарубежную клинику после того, как 27 апреля 2022 года врачи заявили об ухудшении здоровья политика. 10 мая власти Грузии предложили перевести Саакашвили в больницу в Тбилиси для обследования, но он отказался. 12 мая Саакашвили перевели из руставской тюрьмы на обследование в клинику «Вивамед» в Тбилиси. А 14 мая власти Грузии исключили перевод Саакашвили на лечение за границу.

Однако родственники политика добились, чтобы к работе по его делу подключились судебно-медицинские специалисты из США. Они займутся проведением судебно-медицинской и психиатрической экспертизы, а также обследуют Саакашвили с точки зрения общего состояния здоровья и подготовят юридическую экспертизу.

В конце августа двое иностранных врачей смогли осмотреть Саакашвили. Но в сентябре Минздрав Грузии отказался допустить к Саакашвили американских медиков без подтверждения их лицензии.

В начале октября сторонники политика провели акции у здания Минздрава Грузии, заявляя, что власти препятствуют осмотру Саакашвили иностранным врачом, чтобы у защиты не было оснований требовать отсрочки отбывания наказания или перевода на лечение за границу.

6 октября 2022 года состояние здоровья Саакашвили ухудшилось. 8 октября Минздрав Грузии разрешил американскому врачу Джеймсу Коби посетить бывшего президента. Профессор Коби пришел к выводу, что многие проблемы с его здоровьем разрешимы.

В ожидании результатов медицинской экспертизы отец третьего президента Грузии Николоз Саакашвили опубликовал 18 ноября в соцсети призыв к сторонникам Михаила Саакашвили выйти 20 ноября в Тбилиси на акцию поддержки.

5 января 2023 года депутат от "Единого национального движения" Эка Херхеулидзе, посетившая Михаила Саакашвили в клинике, сообщила, что политик находится в тяжелом состоянии и регулярно теряет сознание. Адвокат политика 6 января подтвердил, что состояние Саакашвили значительно ухудшилось. Мать Саакашвили 7 января 2023 года также заявила, что ее сын находится в очень плохом состоянии.

9 января 2023 года директор клиники "Вивамед" Зураб Чхеидзе сообщил, что на заседаниях суда Саакашвили присутствовать не будет из-за ухудшения здоровья. В тот же день на суде американский невропатолог Шахин Эммануэль Лахани заявил, что физическое состояние Саакашвили несовместимо с отбыванием наказания и смертельно опасно.

14 января 2023 года представитель Госдепа Ведант Патель заявил, что Соединенные Штаты Америки внимательно следят за ситуацией, связанной с бывшим президентом Грузии и состоянием его здоровья.

24 января 2023 года у Михаила Саакашвили был выявлен коронавирус. об этом сообщил директор клиники "Вивамед" Зураб Чхаидзе. Американский врач Джеймс Коми заявил на суде, что Саакашвили нуждается в операции на шее и левом суставе.

6 февраля 2023 года Тбилисский горсуд отказался отменить или отсрочить Михаилу Саакашвили исполнение наказания в связи с состоянием здоровья.

2 марта 2023 года Апелляционный суд не нашел правовых оснований для освобождения или отсрочки заключения Михаилу Саакашвили. Суд рассмотривал ходатайство заочно, адвокаты на процессе не присутствовали. ("Кавказский узел" может сообщить название организации по запросу) и ("Кавказский узел" может сообщить название организации по запросу) призвали власти Грузии оказывать Саакашвили адекватную медпомощь и рассмотреть возможность его освобождения.

12 апреля 2023 годв стало известно, что адвокаты Саакашвили направили жалобу в ЕСПЧ. В ней они в частности потребовали не допустить нанесения непоправимого вреда его здоровью.

12 июля 2023 года стало известно, что к бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили допущена бригада польских врачей для проведения всестороннего обследования. Польские врачи согласились с планом лечения, разработанным грузинскими врачами.

13 июля 2023 года клинический директор "Вивамед" Зура Чхаидзе сообщил, что состояния Михаила Саакашвили после применения нового плана лечения улучшилось и врачам удалось добиться набора массы тела.

1 августа 2023 года в Тбилиси у здания правительственной канцелярии состоялся митинг с требованием освободить Михаила Саакашвили и предоставить ему возможность выехать для лечения за границу. Помимо сторонников третьего президента, участие в митинге приняли члены семьи Саакашвили и лидеры "Единого национального движения". По словам матери политика Гиули Аласания здоровья Михаила Саакашвили пока слабое, у него очень низкий уровень гемоглобина.

Консилиум врачей, созванного омбудсменом Грузии и наблюдающего за состоянием здоровья Михаила Саакашвили, выявил, что его неврологическое состояние практически не изменилось, наблюдается когнитивный дефицит, атаксия, гипертензия, анемия и диффузионное снижение сил. Кроме того, дефицит питания вызвал электролитный дисбаланс, говорится в заключении консилиума 10 августа 2023 года. Врачи консилиума не вмешиваются в процесс лечения, а только наблюдают за ним. Консилиум указал, что у него нет замечаний в отношении курса лечения в клинике. При этом, по их мнению, динамика медленно ухудшается.

Группа врачей, созванная Народным защитником Грузии, опубликовала 25 октября новый отчет о состоянии здоровья Михаила Саакашвили. Его обследование проводилось в клинике "Вивамед" 19 октября. Врачи установили, что хотя в состоянии Михаила Саакашвили есть небольшая положительная динамика, у него улучшился сон, однако он нуждается в тщательном медицинском наблюдении.

В январе 2024 года Европейский комитет по предупреждению пыток заявил, что Михаил Саакашвили получает не все необходимое лечение, а кроме того, в клинике нарушаются права, в частности, на соблюдение медицинской тайны. 19 января 2024 года Саакашвили призвал жителей Грузии добиться его освобождения.

Результаты экспертизы и акции в поддержку

Адвокат политика Валерий Гелбахиани сообщил 19 ноября 2022 года, что из данных медицинской экспертизы, можно сделать вывод, что Михаил Саакашвили был отравлен. Защита заявила о необходимости расследовать эту версию и выяснить, когда эти вещества оказались в организме Саакашвили – во время пребывания в тюрьме или после перевода в клинику "Вивамед".

В ответ Пенитенциарная служба Грузии назвала необоснованным заявление адвоката об отравлении и призвала всех воздерживаться от распространения непроверенной информации, добавив, что ведомству не были предоставлены официальные документы, доказывающие версию отравления.

На акцию, которую организовал Николоз Саакашвили, 20 ноября 2022 года вышли несколько сотен человек. Участники, среди которых было много медиков, заявляли, что речь в данном случае идет о неотложной помощи. Кроме того, активисты обращали внимание, что Саакашвили не рядовой заключенный, а бывший президент страны.

Глава министерства юстиции Грузии Рати Брегадзе анонсировал 20 ноября, планы обратиться в Национальный центр имени Самхараули для проведения токсикологического исследование на предмет отравления Саакашвили тяжелыми металлами.

В 19-ю годовщину "революции роз", 24 ноября 2022 года, прошла следующая акция года в поддержку Михаила Саакашвили. На акцию собрались, в том числе представители оппозиционной партии "Единое национальное движение", учрежденной Саакашвили, и других оппозиционных партий. Активисты вышли с плакатами, на которых были размещены фотографии и надписи: "Свободу Мише!", с флагами Грузии, Великобритании, Израиля, США и Украины, а также с красными розами, символом революции.

На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж Инны Кукуджановой

"Акция сторонников Саакашвили в годовщину "революции роз".

24 ноября Саакашвили отказался от проведения токсикологической экспертизы, которую намеревались провести эксперты Национального бюро судебно-медицинской экспертизы имени Самхараули. Саакашвили готов пройти экспертизу в любое время при наличии правовых оснований. Законодательство оговаривает проведение такой экспертизы в двух случаях – если возбуждено уголовное дело по факту, например, отравления Саакашвили или же начато производство по его освобождению от наказания.

Тринадцать грузинских неправительственных организаций 26 ноября 2022 года выступили с совместным заявлением, в котором потребовали обеспечить права Михаила Саакашвили. Правозащитники потребовали, чтоб власти Грузии не руководствовались в отношении Саакашвили политическими мотивами, а исходили из его права на защиту жизни и здоровья.

28 ноября судья Тбилисского городского суда перенес процесс по делу о незаконном пересечении границы бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили на неопределенный срок. Саакашвили на заседании суда не присутствовал. Родные и соратники бывшего президента Грузии сообщили об ухудшении состояния его здоровья, а адвокат Шалва Хачапуридзе заявил о найденном в его организме мышьяке.

Брат Михаила Саакашвили Георгий сообщил 30 ноября 2022 года, что состояние здоровья бывшего президента Грузии стало хуже, и он не может самостоятельно передвигаться.

3 декабря Сторонники Михаила Саакашвили провели в Тбилиси шествие и митинг, потребовав отправить бывшего президента Грузии на лечение за рубеж.

Консилиум врачей, обследовавших 4 декабря 2022 года Михаила Саакашвили, пришел к выводу, что у него развивается синдром, который не могут диагностировать в Грузии. По мнению медиков, бывшему президенту грозит смерть, а проводимое лечение не направлено на причины ухудшения состояния здоровья, а лишь купирует возникающие осложнения.

6 декабря ряд грузинских дипломатов обратился к международному сообществу с просьбой оказать давление на власти Грузии для отсрочки наказания для Саакашвили и его перевода в иностранную клинику. В частности, они направили обращение Евросоюзу, НАТО, Совету Европы, ОБСЕ, их парламентским органам и правительствам.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 7 декабря 2022 года заявил, что Михаил Саакашвили отбудет полный срок заключения в Грузии, власти страны не будут нести ответственность за его здоровье, а требования его сторонников преследуют цель освободить третьего президента страны из-под стражи.

Мать Михаила Саакашвили, Гиули Аласания, обратилась к сторонникам третьего президента Грузии с просьбой максимально поддержать его 9 декабря у здания суда, где будет рассматриваться вопрос об отмене или отсрочке исполнения приговора по его делу. О том, что ответственность за здоровье Саакашвили и соблюдение его прав несут власти Грузии, заявили представители Евросоюза.

9 декабря 2022 года Тбилисский горсуд не смог решить, отсрочить исполнение приговора Михаилу Саакашвили или освободить его, заседание было перенесено сначала на 14 декабря, а затем на 22 декабря. Американский психиатр Эрик Голдсмит сообщил 22 декабря в суде, что у Саакашвили отмечаются проблемы с памятью и, в частности, симптомы деменции, предположительно связанные с отравлением. Судья посоветовал не надеяться, что решение будет вынесено быстро.

Сторонники Саакашвили в Грузии и Европе провели 4 января серию акций в поддержку бывшего президента. Состояние Михаила Саакашвили значительно ухудшилось, он регулярно теряет сознание, указала 6 января защита политика, призвав Тбилисский горсуд ускорить решение по делу бывшего президента.

Тюрьма и голодовка на родине

1 октября 2021 года правоохранительные органы Грузии задержали Саакашвили, так как ранее на родине был заочно осужден на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и на шесть лет – по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили, и поместили в тюрьму в Рустави. В СИЗО бывший президент объявил голодовку и отказался от экстрадиции на Украину. Президент Грузии Саломе Зурабишвили исключила его помилование.

В ноябре Саакашвили перевели в тюремную больницу, хотя он сам, его врач и адвокаты настаивали на госпитализации в гражданскую клинику. Оппозиционеры 10 ноября заявили, что намерены ежедневно проводить акции протеста с требованием об освобождении бывшего президента.

18 ноября, на 49-й день голодовки, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили упал в обморок во время встречи со своим адвокатом в тюремной больнице. После этого политик был переведен в реанимацию. Невролог, осмотревший голодающего, пришел к выводу, что политику необходимо провести МРТ головного мозга. Состояние здоровья Саакашвили продолжает ухудшаться, указал личный врач политика Николоз Кипшидзе.

19 ноября народный защитник Грузии потребовала перевести голодающего Михаила Саакашвили в гражданскую больницу, заявив, что его состояние стало угрожающим жизни. Омбудсмена поддержала Служба государственного инспектора, а представитель правящей партии призвал дождаться новых результатов обследования политика. В тот же день Саакашвили принял предложение министерства юстиции Грузии о переводе в Горийский военный госпиталь имени Г.Абрамишвили и пообещал прекратить голодовку.

Минюст Грузии в ночь на 20 ноября 2021 года принял решение о переводе в госпиталь. Реанимобиль с Саакашвили в Гори сопроводила автоколонна из двух машин скорой помощи и около 10 машин с сотрудниками правоохранительных органов. На окнах флигеля, в который поместили Саакашвили, установлены решетки, входы в госпиталь усилены полицией.

Во время перевода Саакашвили в палату личный врач политика Николоз Кипшидзе, его адвокаты Ника Гварамия и Дмитрий Садзаглишвили, а также мать находились возле госпиталя, а затем их впустили в палату. На 50-й день голодовки Саакашвили начал принимать пищу. Режим его питания подробно расписан, потому что выход из голодовки очень сложен, указала сегодня член созданного государством консилиума по мониторингу здоровья Саакашвили, врач Нино Шарашенидзе.

«Состояние в динамике <...> улучшилось, оно стабильное <…> Мы увидели результаты лабораторного исследования, оценили терапевтический статус пациента, наметили дальнейшую схему лабораторных исследований, разработали тактику лечения, медикаменты. В этот процесс была включена не только наша команда консилиума, но и здешняя команда необыкновенных врачей. Параллельно также был врач из Республиканской больницы, нутрициолог, гастроэнтеролог», - сказал Шарашенидзе. Врач также отметила, что Саакашвили жалуется на головные боли и другие проблемы со здоровьем, которые, по ее мнению, должны пройти со временем.

Подробнее - в справке «Кавказского узла» «Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии».

Возвращение в Грузию

6 сентября, бывший президент Грузии и глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили опубликовал на своей странице facebook видеообращение, в котором пообещал приехать в Грузию, чтобы наблюдать за ходом выборов в муниципальные органы власти. 27 сентября, он выложил на своей странице скан билета Киев-Тбилиси, датированный 2 октября, и новое видеообращение.

В своих обращениях Саакашвили заявляет, что не боится возбужденных против него на родине уголовных дел, возможного задержания или ареста, так как он уверен, что грузинский народ освободит его в случае необходимости. «Я делаю это ни для себя, мною не движет никакая личная амбиция, желание получить какую-то должность», - написал Саакашвили.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что до конца не верит в его приезд, назвал Саакашвили трусом и пригрозил оппозиции за возможные провокации. Как только Саакашвили ступит на грузинскую землю, сразу же отправится в тюрьму, - уверен премьер. Другие представители «Грузинской мечты» также отреагировали с сарказмом. Оппозиция призвала прекратить преследование Саакашвили.

Утром 1 октября Михаил Саакашвили сообщил, что уже находится в Грузии. Позднее он опубликовал два видеоролика, в которых уточнил, что находится в Батуми. Политик призвал своих сторонников принять участие в голосовании на выборах 2 октября, а на следующий день собраться в центре Тбилиси. Также он подчеркнул, что намерен 2 октября лично принять участие в голосовании на избирательном участке.

Учеба и работа в США и Норвегии

В 1993 году Саакашвили работал юристом-консультантом в государственном комитете Грузии по защите прав человека. В конце того же года стал стипендиатом Конгресса США и был направлен на обучение в Колумбийский университет (Нью-Йорк), где получил степень магистра права. В 1995 году изучал право на уровне докторской степени в Университете имени Джорджа Вашингтона (Вашингтон, США). В 1993-1995 годы Саакашвили прошел курсы обучения в Международном институте прав человека в Страсбурге, Флорентийской академии права и Гаагской академии международного права. В те же годы Саакашвили работал в Норвежском институте прав человека в Осло (гуманитарной исследовательской организации, занимающейся проблемами беженцев), а после — в крупной нью-йоркской адвокатской фирме Patterson, Belknap, Webb & Tyler, специализирующейся на финансово-правовом обеспечении энергетических и нефтегазовых проектов в странах "третьего мира" и СНГ.

Михаил Саакашвили владеет английским, французским, русским, украинским и испанским языками.

Госслужба в Грузии

В 1995 году Михаил Саакашвили вернулся в Грузию и был избран депутатом грузинского парламента от партии "Союз граждан Грузии", возглавляемой его другом Зурабом Жванией. Через год Саакашвили занял пост председателя парламентского комитета по конституционным и юридическим вопросам.

В августе 1998 года Саакашвили возглавил парламентскую фракцию "Союза граждан Грузии", поддерживавшую на тот момент президента Эдуарда Шеварднадзе. В 1999 году снова избран депутатом парламента. С января 2000 года Михаил Саакашвили - представитель Грузии в ПАСЕ.

В октябре 2000 года Саакашвили был назначен министром юстиции Грузии. На этом посту Саакашвили пытался ввести обязательную наркологическую экспертизу для чиновников, сам публично сдавал кровь на анализ; выступал за конфискацию имущества госслужащих, если они не смогут доказать законность его происхождения; предлагал закрыть представительство Ичкерии (организация признана террористической и запрещена на территории России) в Тбилиси и выслать из страны всех чеченских сепаратистов.

В сентябре 2001 года Михаил Саакашвили подал в отставку, обвинив президента и членов правительства в коррупции. В том же году был избран депутатом городского собрания Тбилиси.

"Eдиное национальное движение" и революция роз

В 2002 году Саакашвили создает оппозиционную политическую организацию "Национальное движение". В июне того же года становится председателем тбилисского городского собрания.

После парламентских выборов 2 ноября 2003 года, к которым "Национальное движение" подошло в качестве оппозиции действующей власти, Михаил Саакашвили вместе с Зурабом Жванией и спикером парламента Нино Бурджанадзе стал одним из инициаторов массовых демонстраций протеста против режима Шеварднадзе. Оппозиция обвинила власти в фальсификации результатов выборов и потребовала отставки правительства и проведения новых выборов. Акции протеста 20-23 ноября 2003 года завершились бескровным государственным переворотом - так называемой "революцией роз", в результате которой Шеварднадзе был отрешён от власти.

В 2004 году произошло объединение "Национального движения" с политической организацией "Объединенные демократы" З. Жвании. Блок получил название "Национальное движение – Демократы", и впоследствии на его основе была создана партия "Единое национальное движение". Михаил Саакашвили стал ее лидером.

Первый президентский срок Саакашвили

26 ноября 2003 года Михаил Саакашвили выдвинут единым кандидатом на пост президента Грузии от двух блоков: "Национальное движение" и "Бурджанадзе - демократы". Выборы прошли 4 января 2004 года и завершились победой Саакашвили, набравшего 95% голосов избирателей.

В марте 2004 года объединенный блок Саакашвили и Бурджанадзе "Национальное движение — демократы" одержал победу на парламентских выборах, получив более 76% голосов избирателей.

В мае 2004 года Михаил Саакашвили повторил "революцию роз" в Аджарской автономной республике, добившись отстранения от власти ее главы Аслана Абашидзе, которому пришлось бежать за пределы Грузии. До этого на протяжении 11 лет Аджария фактически пользовалась правами суверенного государства и подчинялась Тбилиси лишь номинально.

3 февраля 2005 года умер один из политических соратников Михаила Саакашвили - Зураб Жвания, к тому времени занимавший пост премьер-министра. По данным следствия, он задохнулся от угарного газа при использовании бытового обогревателя. Вместе с тем, по сообщениям некоторых СМИ, Жвания был убит. Среди возможных заказчиков убийства называли и Саакашвили, для которого Жвания якобы представлял угрозу как возможный претендент на президентский пост. В частности, с подобной версией выступил находящийся в розыске экс-глава службы государственной безопасности Грузии, лидер грузинской партии "Справедливость" Игорь Гиоргадзе.

Конфронтация с Россией

Начиная с весны 2004 года Саакашвили делал резкие заявления, обвиняя Россию в попустительстве сепаратистским устремлениям властей Южной Осетии и Абхазии, нарушениях морского и воздушного пространства Грузии, разведывательной деятельности на территории грузинских автономий, недружественных действиях в отношении грузинских граждан с точки зрения визового режима и т.д. Заявляя о российском вмешательстве, Саакашвили давал понять международному сообществу, что речь идёт не о межэтническом конфликте, а об агрессии сильной России против своего слабого южного соседа.

Зимой 2005 года правительство Грузии потребовало скорейшего вывода российских военных баз из городов Ахалкалаки и Батуми. В марте 2005 года парламент Грузии принял резолюцию, согласно которой российские военные должны были покинуть Грузию не позднее 1 января 2006 года. В ответ на это представители России заявили, что для вывода потребуется не менее трех лет. В итоге 31 марта 2006 года в Сочи были подписаны российско-грузинские соглашения о выводе российских баз до конца 2008 года.

22 января 2006 года, после взрывов на магистральных газопроводах, в результате которых была перекрыта подача газа в Грузию и Армению, Саакашвили заявил, что расценивает взрывы как диверсию, после чего обвинил Москву в шантаже.

25 января 2006 года Михаил Саакашвили подписал указ о выходе Грузии из состава "Совета министров обороны стран СНГ". Принятое решение было объяснено тем, что Грузия взяла курс на вступление в НАТО, поэтому не сможет находиться в двух военных объединениях одновременно. Данный документ приостанавливает действие в отношении Грузии "решения Совета глав государств СНГ о Совете министров обороны СНГ от 14 февраля 1992 года" и положение "О Совете министров обороны стран-участниц СНГ от 22 января 1993 года".

После того как 27 марта 2006 года глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко запретил ввозить в Россию грузинские вина, а вскоре - и минеральную воду из-за их "несоответствия стандартам качества", Михаил Саакашвили назвал этот шаг политическим давлением на Грузию, отметив, что "Грузия — страна виноделия, и прекращение импорта вина - это не технический, а политический вопрос". 10 апреля 2006 года Саакашвили назначил министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили спецуполномоченным президента по продвижению грузинского вина на новые зарубежные рынки.

Усилия по сохранению территориальной целостности Грузии

В конце июля — начале августа 2006 года Грузия провела полицейскую спецоперацию в Кодорском ущелье после того, как бывший уполномоченный президента Эмзар Квициани объявил о своем неповиновении Тбилиси. По окончании операции Саакашвили заявил, что, установив контроль государства над ущельем (расположенным в восточной части Абхазии), Грузия сделала серьезный шаг вперед на пути воссоздания своей территориальной целостности.

6 августа 2006 года в Грузии был арестован ряд деятелей пророссийской оппозиции. В частности, под арестом оказались руководитель фонда "АнтиСорос" Майя Николеишвили и лидер монархической партии Теймураз Жоржолиани. Комментируя эти аресты, Саакашвили заявил, что арестованные планировали государственный переворот.

2 февраля 2006 года Михаил Саакашвили, встречаясь с послами Грузии в европейских странах, как сообщают СМИ, заявил, говоря о России: "Мы имеем дело с очень богатым, коварным, злобным, опытным врагом, цель которого – не допустить возрождения, объединения и окончательного освобождения Грузии".

2 октября 2006 года Россия объявила о начале транспортной блокады Грузии. Это заявление было сделано после того, как 27 сентября грузинская полиция арестовала четырех российских офицеров по обвинению в шпионаже. И хотя 2 октября 2006 года военнослужащие были переданы российской стороне, 3 октября решение о блокаде вступило в силу. Саакашвили назвал блокаду проверкой независимости и самостоятельности Грузии. В свою очередь российские власти заявили, что предпринятые действия являются ответом на антироссийский курс правительства Саакашвили.

5 октября 2006 года в Грузии прошли досрочные муниципальные выборы, на которых партия Саакашвили "Единое национальное движение" получила 56% голосов. Оппозиция заявила, что на выборах были допущены грубые нарушения.

Отношения со странами Запада. Европейский союз и НАТО

14 ноября 2006 года Михаил Саакашвили заявил, что считает вопрос о вступлении Грузии в Евросоюз "вопросом времени", добавив, что его страна не является новым государством в Европе. "Грузины являются европейцами с того времени, как Прометей был прикован цепями к скале, и в Грузии побывали аргонавты в поисках "золотого руна", - сказал Саакашвили. Прежде о желании включить Грузию в состав ЕС Михаил Саакашвили говорил в начале 2004 года. После встречи в Брюсселе с президентом Еврокомиссии Романо Проди Грузия была включена в число государств – претендентов на вступление в ЕС. По словам Михаила Саакашвили, Грузия должна вступить в Евросоюз не позднее 2009 года.

В начале 2007 года на пресс-конференции в Цхинвальском регионе Михаил Саакашвили сказал, что "вступлению Грузии в НАТО ничто помешать не может". Михаил Саакашвили подчеркнул, что "вступление в НАТО это не только участие в самом сильном военно-политическом альянсе, но это и осуществление мечты Грузии". 13 марта 2007 грузинский парламент единогласно одобрил вступление в НАТО, приняв декларацию о срочном присоединении республики к Североатлантическому альянсу. Уже спустя пару недель Конгресс США одобрил вступление Грузии в НАТО.

Борьба с оппозицией

25 сентября 2007 года бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили официально объявил о создании оппозиционной действующей власти партии "Для единой Грузии". В тот же день в эфире грузинской телекомпании "Имеди" он сообщил, что Саакашвили в начале июля 2005 года якобы вел с ним переговоры о возможном убийстве известного коммерсанта Бадри Патаркацишвили. Бывший министр рассказал, что тогда он проигнорировал предложение президента. Также Окруашвили заявил, что премьер-министр Грузии Зураб Жвания был убит, а не отравился угарным газом в квартире, где нашли его тело в феврале 2005 года. Кроме того, экс-министр обвинил Саакашвили и его окружение в коррупции и нерешительности и одновременно в том, что ими был разработан секретный план операции по возвращению Южной Осетии в состав Грузии в 2006 году.

27 сентября 2007 года Окруашвили был задержан грузинскими правоохранительными органами. 29 сентября Саакашвили, вернувшись в Грузию из зарубежного турне, категорически отверг обвинения, выдвинутые против него Окруашвили. При этом он особо подчеркнул, что судьбу экс-министра будет решать суд. Кроме того, грузинский лидер пообещал восстановить территориальную целостность Грузии до осени 2008 года, когда истекут его президентские полномочия.

7 октября 2007 года на допросе в генеральной прокуратуре Окруашвили признал, что делал заявления против президента Михаила Саакашвили и его семьи с целью "дискредитации главы государства". Через день, 9 октября, Ираклий Окруашвили был освобождён из предварительного заключения в обмен на выплату залога в размере 10 млн лари ($6 млн), а 1 ноября 2007 года принудительно выслан за пределы Грузии.

2 ноября 2007 года перед зданием грузинского парламента начался бессрочный митинг объединённой оппозиции, на который собрались около 300 тысяч человек. Первоначально оппозицией выдвигались три основных требования: честные выборы в соответствии с Конституцией, переход к парламентской республике, прекращение нарушений прав человека. Но после того как 7 ноября 2007 года грузинский спецназ дважды жестоко разгонял митингующих, применив слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и дубинки, оппозиция выдвинула требование немедленной отставки президента Саакашвили. При разгоне митинга оппозиции пострадали более 500 человек. Власти силой прекратили вещание всех оппозиционных СМИ, в том числе телеканалов "Имеди" и "Кавкасия", а также проправительственной телекомпании "Рустави-2".

Днём 7 ноября Михаил Саакашвили выступил с телеобращением, в котором сказал, что готов "принести себя в жертву ради народа Грузии", и выразил крайнее беспокойство событиями в стране. Он также рассказал о данных разведывательных служб, которые сообщали о возможных беспорядках этой осенью и о планах свержения правительства к концу года. (Ранее МВД Грузии выступило с утверждением, что оппозиция координирует свои действия с Россией.) В тот же день министерство иностранных дел Грузии направило ноту посольству Российской Федерации в Грузии для передачи МИД РФ, где сообщалось об объявлении "персонами нон-грата" трёх российских дипломатов.

Ночью 8 ноября 2007 года Саакашвили подписал указ о введении в Грузии чрезвычайного положения сроком на 15 дней "в связи с попыткой государственного переворота".

Второй президентский срок Саакашвили. Пятидневная война

5 января 2008 года, набрав 53,4% голосов избирателей, Саакашвили был избран президентом Грузии на второй срок. Его основной конкурент - Леван Гачечиладзе - набрал 25,67%.

В 2008 году Грузия начала подготовку к возвращению под свой контроль непризнанных республик - Абхазии и Южной Осетии. В марте-апреле абхазские ВВС сбили пять грузинских беспилотных летательных аппаратов, однако в их уничтожении Саакашвили обвинил Россию. Напряжение в зоне грузино-осетинского конфликта нарастало на протяжении всей первой половины 2008 года и вылилось в Пятидневную войну (8-12 августа 2008 года).

12 августа М. Саакашвили встретился с президентом Франции Н. Саркози. На этой встрече было достигнуто соглашение о принятии Грузией плана урегулирования вооруженного конфликта.

12 августа 2008 года Михаил Саакашвили заявил о выходе Грузии из состава СНГ.

"Мы приняли решение на основе консультаций и вместе с председателем парламента заявляем, что Грузия покидает СНГ", - заявил М. Саакашвили на митинге перед парламентом Грузии под овации собравшихся.

14 августа 2008 года решение о выходе из СНГ утвердил грузинский парламент.

Утрата влияния. Переход ЕНД в оппозицию

30 июня 2012 года Михаил Саакашвили назначил на пост премьер-министра страны бывшего министра внутренних дел Вано Мерабишвили. 4 июля парламент Грузии на внеочередном заседании большинством голосов объявил вотум доверия обновленному правительству. Из 111 присутствующих на заседании депутатов "за" проголосовали 102, "против" – семь.

1 августа 2012 президент Грузии Саакашвили назначил парламентские выборы на 1 октября.

7 августа, накануне четвертой годовщины начала августовских событий в Южной Осетии, Михаил Саакашвили заявил: "Мы знаем, какая была цель у Кремля 7 августа 2008 года. Это было взятие Тбилиси и изменение внешней политики Грузии на 180 градусов. Первой задачей России было свержение правительства Грузии, смена демократического строя и физическое уничтожение лидеров Грузии". Второй задачей России, по мнению президента Грузии Саакашвили, было "уничтожение геополитического значения Грузии, чего Россия также не смогла достичь". "Третья задача была стратегическая – приостановить расширение НАТО в нашем направлении".

25 сентября Михаил Саакашвили в ходе общих дебатов на 67-й сессии Генеральной ассамблеи ООН обвинил Россию в попытке повлиять на исход выборов в парламент страны и наращивании присутствия в Южной Осетии. В тот же день около сотни американцев, которые являются выходцами из Грузии, устроили демонстрацию протеста у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке с требованием ухода правительства Михаила Саакашвили.

27 марта 2013 года Михаил Саакашвили подписал принятые грузинским парламентом конституционные поправки об ограничении прав президента.

7 апреля 2013 года, находясь с рабочим визитом в Турции, в городе Анталия Саакашвили совершал велосипедную прогулку и при падении получил перелом руки.

25 сентября 2013 года Михаил Саакашвили на заседании Генеральной ассамблеи ООН выступил с критикой российских властей и политики, проводимой Россией на постсоветском пространстве. В знак несогласия делегация РФ покинула зал Генассамблеи ООН во время выступления Саакашвили.

На прошедшем 5 октября 2013 года в Тбилиси съезде "Единого национального движения" Михаил Саакашвили был вновь избран председателем партии.

25 октября в Тбилиси перед дворцом президента страны состоялась часовая акция прощания с главой Грузии Саакашвили, которую организовало молодежное движение "Патриоты". Участники акции выразили главе государства признательность за проделанную работу. В руках у участников были плакаты на грузинском и английском языках: "Миша – лучший", "Спасибо за государство", "Спасибо, господин президент".

27 октября 2013 года в Грузии прошли очередные президентские выборы, победу на которых одержал кандидат от коалиции "Грузинская мечта" Георгий Маргвелашвили, набравший 62,12% голосов избирателей. Вечером 28 октября Михаил Саакашвили выступил пред гражданами Грузии с прощальным телеобращением, в котором, в частности, сказал, что 10 лет назад он вместе со своим народом "начал путешествие в будущее, но не обещал, что путь удастся пройти до конца". "Это было увлекательное путешествие, и это будущее настало сегодня. И оно принадлежит вам", – отметил Саакашвили.

В тот же день Саакашвили покинул пределы Грузии, уехав в Бельгию для встречи с европейскими лидерами в Брюсселе .

После отставки

В декабре 2013 года Михаил Саакашвили вернулся в Грузию, получив место преподавателя в американской Школе права и дипломатии имени Флетчера при Университете Тафтса, где читал лекции о европейской государственности и проблемам региональной и международной политики .

В 2014 году Генпрокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по делам о превышении должностных полномочий, растрате бюджетных средств, разгоне акции оппозиции в ноябре 2007 года, погроме в телекомпании "Имеди", изъятии собственности у миллиардера Бадри Патаркацишвили, в связи с избиением депутата Валерия Гелашвили и по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани.

2 августа 2014 года суд заочно арестовал экс-президента. Саакашвили назвал уголовное преследование исключительно политическим и возбужденным по указанию экс-премьера Грузии, лидера правящей коалиции "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, за которым, по его мнению, стоит Россия.

В сентябре 2014 года Саакашвили переехал в США, обосновавшись в Уильямберге (Бруклин, Нью-Йорк) .

В декабре 2014 года, Саакашвили предложили стать вице-премьером в правительстве Украины, но он отклонил это предложение, поскольку чтобы стать вице-премьером, он должен был бы отказаться от грузинского гражданства.

Уголовное преследование властями Грузии

17 февраля 2015 года Главная прокуратура Грузии обратилась в Генпрокуратуру Украины с ходатайством об экстрадиции Михаила Саакашвили в Грузию. В тот же день представитель Генпрокуратуры Украины сообщил о получении документов и начале экстрадиционной проверки предоставленных материалов.

1 апреля 2015 года Генпрокуратура Украины (ГПУ) огласила решение об отказе в экстрадиции Саакашвили в связи с риском последующего его преследования по политическим мотивам.

27 апреля 2015 года Тбилисский городской суд принял решение об отдельном производстве дела о растрате госсредств в отношении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и бывшего главы специальной службы государственной охраны Теймураза Джанашии. Инициатором разделения дел выступила прокуратура Грузии.

29 апреля, после известия об участии Михаил Саакашвили в III Глобальном форуме открытых обществ в Баку, Генпрокуратура Грузии обратилась к своим азербайджанским коллегам с требованием о его задержании и экстрадиции.

9 июля 2015 года Тбилисский городской суд начал рассматривать дело об избиении депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили, где Саакашвили и двое бывших сотрудников МВД проходили обвиняемыми.

В августе 2015 года была распространена информация национального бюро Интерпола МВД Грузии о том, что генеральный секретариат Интерпола не принял положительного решения по поводу объявления в международный розыск Михаила Саакашвили.

24 октября 2015 года замглавы МВД Грузии Леван Изория заявил о начале расследования по статье "Заговор с целью захвата власти". Заявлению Изории предшествовало появление в украинских СМИ информации о встрече 22 октября Михаила Саакашвили и бывшего секретаря Совбеза страны Гиги (Георгия) Бокерии, на которой они обсуждали организацию переворота на фоне ситуации вокруг "Рустави 2".

Саакашвили на Украине

13 февраля 2015 года указом № 77/2015 Михаил Саакашвили был назначен советником президента Украины и председателем нового консультативного международного совета реформ при президенте этой страны.

29 мая 2015 года стало известно о назначении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили главой Одесской областной государственной администрации. В этот же день президент Украины Петр Порошенко подписал указ о даровании Саакашвили украинского гражданства .

30 мая 2015 года Саакашвили приступил к обязанностям главы городской администрации Одесской области.

Получив от президента Украины гарантии о невмешательстве в кадровую политику при назначениях в Одесской области , Михаил Саакашвили набрал в свою команду ряд иностранцев: его советниками стали россиянка Мария Гайдар и бывший замминистра экономики Украины Саша Боровик, гражданин Германии. Прокурором Одесской области был назначен Давид Сакварелидзе, работавший в правительстве Саакашвили; главой Национальной полиции в Одесской области стал соратник губернатора Гиорги Лорткипанидзе.

Саакашвили также высказал намерение обновить местную власть, уволив глав 24 из 27 районов, взамен проведя открытый конкурс по всей Украине .

Саакашвили отметил потенциал Одессы как регионального транспортного, логистического, туристического и IT-хаба в Черноморском регионе, пообещав создать максимально благоприятные условия для бизнеса и привлечения инвестиций, и развития туристической отрасли .

Одесская область как один из крупнейших регионов Украины, в котором грузопоток и соседство с Приднестровьем давали целое поле для незаконной наживы, всегда был лакомым куском для чиновников и силовиков. Поэтому в основу своей политики новый глава Одесской области поставил борьбу с коррупцией и преступными группировками, пообещав разобраться с работой одесской таможни и ремонтом областных дорог.

"Мы будем прижимать коррупционеров и всякие там бандитские элементы. Здесь столько денег, главное, чтобы они дошли до людей. Прямо скажу, что я не могу работать с офшорными подходами и людьми, которые имеют опыт коррупции и казнокрадства", - заявил Саакашвили журналистам в первый день работы на новой должности .

15 июня 2015 года президент Украины назначил Саакашвили главой наблюдательного совета реформы государственных предприятий, созданного министерством экономического развития Украины .

В сентябре 2015 года на официальном сайте президента Украины Петра Порошенко была размещена петиция с требованием назначить Михаила Саакашвили премьер-министром .

Михаилу Саакашвили удалось добиться сокращения количества взяток на таможне. Для проведения своей политики он в октябре 2015 года назначил главой Одесской таможни 26-летнюю активистка Евромайдана Юлию Марушевскую, которая подготовила проект "Открытая таможня" . Этот проект предусматривал резкое сокращение численности таможенников, круглосуточную работу таможни, почти полную автоматизацию административных процедур и четкую систему различных коридоров в зависимости от критериев риска ввозимого груза .

Саакашвили инициировал ремонт стратегической 300 км трассы Одесса - Рени, соединяющей пять портов - Одесский, Ильичевский, Белгород-Днестровский, Измаильский и порт Рени .

7 июня 2016 года, после того, как Саакашвили заявил, что его не устраивает объем финансирования и интенсивность ремонтных работ на трассе "Одесса - Рени" и что он перенесет свой рабочий кабинет в палатку на дороге, на трассе "Одесса - Рени" действительно установили палатку с надписью "Временный кабинет председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили" . К августу 2016 года на ремонт дороги был выделен 1 млрд 100 млн гривен .

Жесткая позиция Саакашвили привела его к столкновению с действующим премьер-министром Арсением Яценюком и главой МВД Арсеном Аваковым. 10 декабря 2015 года у Саакашвили и Авакова произошла ссора на заседании Национального совета реформ, где глава МВД сорвался и плеснул водой из стакана в лицо одесского губернатора . В июле 2016 года Саакашвили обвинил Яценюка в коррупционных схемах на Одесском припортовом заводе.

Отставка и лишение гражданства Украины

7 ноября 2016 года на брифинге в Одессе Михаил Саакашвили сообщил, что уходит с должности председателя одесской облгосадминистрации. "Я решил подать в отставку и начать новый этап борьбы", - сказал Саакашвили, пояснив, что будет бороться, "чтобы избавить Украину от этой коррупционной грязи", которая "предала идеи украинской революции и у которой единственная мотивация - набивать свои карманы, усиливать свой клан и окончательно ограбить Украину до нитки". "Какая украинцам разница, кто их будет грабить — Порошенко или Янукович?" — заявил Саакашвили .

9 ноября президент Украины Петр Порошенко принял отставку Саакашвили и уволил его с должности своего советника .

27 ноября 2016 года Саакашвили выступил в Киеве на митинге сторонников партии "Рух нових сил". Организаторы потребовали запретить политическую рекламу на телевидении, снять тайный мораторий на регистрацию партий, сменить главу и состав Центральной избирательной комиссии, не позволять баллотироваться голосовавшим за диктаторские законы, отменить мажоритарную систему выборов и запретить переизбираться в парламент прогульщикам и "кнопкодавам" .

26 июля 2017 года Михаил Саакашвили, находившийся на тот момент в США, был лишен украинского гражданства по причине предоставление недостоверных сведений для получения украинского паспорта.

Михаил Саакашвили заявил, что не согласен с решением лишить его гражданства Украины, намерен вернуться в страну из США, и готов добиваться законного права вернуться.

"Я живу в Украине уже более 13 лет... У меня только одно гражданство - украинское, и им не удастся меня его лишить. Сейчас меня хотят заставить получить статус беженца. Этого не будет. Я не собираюсь нигде оставаться и менять статус. Я буду добиваться законного права вернуться в Украину", - написал Саакашвили на своей странице в Facebook* .

Адвокаты Саакашвили сообщили, что будут решение президента Украины о лишении украинского гражданства политика будет оспорено в суде.

27 июля в Киеве во время протестной акции около здания администрации президента Украины произошла потасовка сторонников Михаила Саакашвили с полицией.

18 августа Главная прокуратура Грузии направила в правоохранительные органы нескольких стран, в том числе Украины, запрос об экстрадиции Михаила Саакашвили .

Возвращение на Украину

10 сентября Михаил Саакашвили, неоднократно заявлявший о намерении вернуться в Украину , и его сторонники прорвали пограничный кордон около пункта пропуска "Шегини" на границе Польши и Украины . Бывший президент Грузии подписал протокол об административном нарушении в связи с переходом границы, но заявил о несогласии с ним .

11 сентября 2017 года Саакашвили попросил предоставить ему политическое убежище на Украине, но получил отказ.

22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении государственной границы и обязал политика заплатить штраф .

26 октября он лично подал повторную просьбу об убежище на Украине, однако вновь получил отказ.



7 ноября 2017 года, после того, как в миграционную службу Украины была подана жалоба в связи с отказом этого ведомства в предоставлении дополнительной защиты Михаилу Саакашвили, политику был выдан документ, подтверждающий законное нахождение на территории Украины и гарантирующий, что он не будет экстрадирован до суда.

12 ноября 2017 года Саакашвили и его сторонники организовали в Киеве "Марш возмущенных", участники которого выступили за создание Антикоррупционного суда и объявление импичмента главе Украины Петру Порошенко.

5 декабря 2017 года представители генпрокуратуры и СБУ провели в квартире Саакашвили обыск и задержали политика . Между правоохранителями и его сторонниками Саакшивили произошли столкновения .

В чем обвиняют Михаила Саакшавили на Украине Служба безопасности Украины обвинила бывшего одесского губернатора в соучастии преступным организациям и попытке свержения власти. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Саакашвили и его команду финансировал Сергей Курченко, олигарх времен президентства Виктора Януковича, бежавший после Евромайдана в Россию. "За деньги Курченко Саакашвили финансировал акции протеста, целью которых был захват власти и восстановление контроля приближенных к Януковичу лиц над их активами", – заявил прокурор .

Позже сторонники Саакашвили освободили его из машины СБУ. После этого политик призвал протестующих "пойти на Майдан" и "начать процесс освобождения Украины" от, как он выразился, "банды" президента Украины Петра Порошенко .

Утром 6 декабря следователи ждали Саакашвили на допрос, но он не пришел, заявив, что не пойдет на допрос, но готов принять следователей в палаточном городке у Верховной Рады. Адвокаты Саакашвили заявили, что считают дело против него сфабрикованным.

8 декабря Саакашвили все-таки поместили в изолятор временного содержания, а 11 привезли в суд для избрания меры пресечения. Сторона обвинения требовала отправить политика под домашний арест, но судья, указав на нестыковки в материалах дела, отказалась ограничивать свободу Саакашвили до суда .

17 декабря сторонники Саакашвили, преодолев сопротивление полиции и Национальной гвардии, проникли в вестибюль Октябрьского дворца, в котором политик решил создать свой координационный штаб. После этого сам Саакашвили попросил своих сторонников покинуть дворец, объяснив это тем, что могут пострадать невиновные .

18 декабря Саакашвили, вызванный на допрос в Генпрокуратуру Украины, заявил, что согласен давать показания только следователям Службы безопасности страны.

26 декабря 2017 года Саакашвили отказался давать показания украинским силовикам и сообщил о подготовке иска в Евросуд с требованием добиться компенсаций за его задержание.



26 января 2018 года Апелляционный суд Киева частично удовлетворил требование прокуратуры о домашнем аресте Саакашвили, обязав его находиться дома в ночное время и запретив ему выезжать из столицы Украины без разрешения прокурора.

Днем 12 февраля Саакашвили был задержан в ресторане "Сулугуни" в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу .

28 мая стало известно, что новый президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

Биография

Михаил Саакашвили родился 21 декабря 1967 года в городе Тбилиси Грузинской ССР, грузин-менгрел (по материнской линии). В 1984 году с золотой медалью окончил тбилисскую среднюю школу №51. По данным некоторых СМИ, в 1988 году был исключен из ВЛКСМ и отчислен из Киевского института международных отношений за распространение диссидентской литературы. После прохождения в 1989-1990 годах срочной службы в пограничных войсках СССР восстановился в институте и в 1992 году с отличием окончил факультет международного права.

Увлечения

Михаил Саакашвили увлекается горнолыжным и парашютным спортом. Вместе с политическими соратниками часто устраивает любительские футбольные матчи.

Семейное положение

Женат на гражданке Нидерландов Сандре Рулофс (1968 года рождения), бывшей сотруднице юридической службы Красного Креста. Сандра знает семь языков, в том числе грузинский, менгрельский и русский. Супруги воспитывают двоих сыновей — Эдуарда и Николоза, 1995 и 2005 годов рождения.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России

** включен Минюстом в реестр иностранных агентов.

Примечания