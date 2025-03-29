Окруашвили и лидеры "Лело" обвинены в неявке на заседание парламентской комиссии

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Уголовное дело за неявку на заседание парламентской следственной комиссии по расследованию преступлений в период правления "Единого национального движения" возбуждено против бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили, а также лидеров партии "Лело" Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2020 года суд признал бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили виновным в участии в беспорядках на акции протеста в Тбилиси 20-21 июня 2019 года и приговорил к пяти годам лишения свободы. 15 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о его помиловании.

Прокуратура Грузии возбудила дело против бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили, оно связано с отказом сотрудничать с парламентской комиссией по расследованию предполагаемых преступлений в период правления "Единого национального движения", пишут 28 марта "Новости-Грузия".

Обвинение Окруашвили предъявлено по статье 349 (невыполнение законных требований временной следственной комиссии парламента) Уголовного кодекса Грузии.

По этой же статье возбуждено уголовное дело против лидеров партии "Лело" Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Их планировалось допросить в связи с обвинениями Джемала Леонидзе, который заявляет, что при участии банка TBC, учредителями которого являются Хазарадзе и Джапаридзе, у него конфисковали бизнес, связанный с автозаправочными станциями.

Парламентская комиссия по изучению "преступлений режима" Михаила Саакашвили в 2003-2012 годах начала работу в феврале. Помимо намерения доказать, что войну в 2008 году "развязал" третий президент, комиссию также интересуют темы коррупции, давления на бизнес и изъятия активов, пыток в тюрьмах, сообщило агентство "Новости Грузии".

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