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23:58, 13 ноября 2026

Протестующие в Тбилиси призвали защитить демократию и свободу прессы

Демонстранты у здания парламента Грузии. Фото: Giorgi Mumladze / Facebook*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В 716-й день непрерывных протестов сторонники европейской интеграции Грузии посвятили свои плакаты арестованному журналисту Вахе Саная и покойной активистке из Мартвили Мзисе Габешия.

Как писал "Кавказский узел", в 715-й день непрерывных протестов 12 ноября участники собрания в центре Тбилиси раскритиковали штраф, назначенный певицы Софо Батилашвили за исполнение протестной песни "Ole Ola". В последние дни демонстранты также посвящают свои плакаты памяти пожилой активистки Мзисы Габешия, которая в одиночку проводила проевропейские пикеты в Мартвили с 2024 года.

Граждане Грузии сегодня вышли на проевропейские акции протеста в 716-й вечер подряд, собравшись под стенами парламента на проспекте Руставели и перед зданием городского совета Тбилиси, информирует Netgazeti. 

Сторонники евроинтеграции, как и во все предыдущие дни, принесли с собой национальные флаги и флаги Евросоюза. Протестующие держали плакаты “Не отнимите демократию”, “Свободу медиа”, “Время правды”, “Коц – человек?” и “Город полон криминала”, следует из серии снимков на странице фотографа Георгия Мосиашвили (Mo Se) в Facebook*. 

Один из плакатов вновь был посвящен Мзисе Габешия: “Мзиса, спасибо за борьбу, мы победим”. Еще один плакат напоминал, что журналист Вахо Саная находится в заключении уже 25 дней. “Бидзина, в четные дни ты Папуашвили, в нечетные – Божадзе”, – написано на этом плакате. 

В октябре Тбилисский городской суд назначил журналисту "Формулы" Вахо Санае 30 суток административного ареста за публикации в социальной сети, касавшиеся председателя парламента Шалвы Папуашвили и депутата Владимира Божадзе. Авторы плакатов в поддержку журналиста не раз намекали, что слова о двух парламентариях, которые суд счел оскорблением, подходят и основателю "Грузинской мечты”. 

Ранее днем перед зданием мэрии Тбилиси прошла акция против жестокого обращения с животными. Ее участники потребовали наказания для виновных в массовом умершвлении собак, отловленных на улицах столицы. 

“Если общество будет терпеть все это – мол, “Это собака, ничего страшного”, – мы получим то, что завтра потенциально будут убивать людей, и никто на это вообще никак не отреагирует. В каком обществе мы должны воспитывать своих детей, если видим, как похищают и убивают живых существ?” – приводит выступление участника акции Левана Алексидзе Publika.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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Автор: "Кавказский узел"

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