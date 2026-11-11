На акции в Тбилиси потребовали расследовать пытки активиста Сергея Канчели

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В 714-й день непрерывных протестов участники акции собрались возле зданий парламента Грузии и городского совета Тбилиси. Активисты анонсировали акцию у прокуратуры столицы в связи с заявлениями Сергея Канчели об угрозах и пытках, после которых он вынужден был покинуть страну.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября, в 713-й день непрерывных протестов участники акции в Тбилиси почтили память пожилой активистки Мзисы Габешия, которая в одиночку проводила проевропейские пикеты в Мартвили с 2024 года.

Сегодня протестующие собрались перед зданием парламента и Тбилисского городского совета. Как и в предыдущие дни, они потребовали возвращения страны на евроатлантический курс, освобождения политических заключенных, отмены репрессивных механизмов и проведения выборов в свободной и справедливой обстановке, передает издание Publika.

Протестующие принесли с собой национальные флаги, а также флаги Евросоюза, Украины и США. Часть активистов держали плакаты: "Молчаливая полиция Иванишвили", "До конца, до победы", "Мзиса, спасибо за борьбу, мы победим" и "Мы выиграем эту войну", следует из снимков фотографа Георгия Мосиашвили (Mo Se).

Активисты на акции заявили, что прокуратура Грузии до сих пор не завела дело в связи с пытками Сергея Канчели, ни один человек не опрошен следствием.

Активист Сергей Канчели, участвовавший ранее в протестных акциях, заявил, что вынужден был покинуть страну после похищения силовиками и угроз. По словам активиста, 27 сентября силовики остановили его во время пробежки и увезли на кладбище Кукия в Тбилиси, где около часа избивали его и угрожали. Канчели рассказал, что силовики приставляли пистолет к его голове и груди, порезали ему лицо ножом, а также предпринимали попытки сексуализированного насилия. Прокуратура Грузии 8 октября отчиталась о расследовании по заявлению Канчели.

"Мы требуем от прокуратуры незамедлительно возбудить дело, потому что Канчели пытали несколько полицейских, вследствии чего он был вынужден покинуть страну. Ждем вас в субботу (14 ноября) в 13.00", - заявили активисты на акции.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".