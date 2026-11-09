Пользователи соцсети уличили Дробышевского в имперском шовинизме

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Слова российского антрополога Станислава Дробышевского о строительстве инфраструктуры в бывших советских республиках искажают действительность и демонстрируют имперский шовинизм, указали комментаторы в Facebook**. Дробышевский не прав, когда презрительно говорит о свободе, заметила правозащитница.

Как писал "Кавказский узел", лекции российского антрополога Станислава Дробышевского были отменены в Тбилиси после того, как пользователи обратили внимание на его слова о том, что вся Грузия построена в советское время. Сам Дробышевский заявил, что не знал об отмене своих лекций в Тбилиси, а также воспринял отказ без сожаления.

"До этого были избушки каменные с овцами. Все построили в советское время. С тех пор все разваливается, все заплевано, разрисовано, все в полном отстое. Но зато свободная - дофига", - заявил антрополог в видео, которое опубликовано около пяти месяцев назад в YouTube-канале "Мыслетренды".

Пост об отмене лекций Дробышевского в Тбилиси и его пренебрежительных комментариях о Грузии, опубликованный на странице "Кавказского узла" в Facebook** вечером 8 ноября, получил 387 комментариев. Часть комментаторов, некоторые из которых позиционировали себя как уроженцы Грузии, взялась агрессивно отстаивать тезис Дробышевского, другие же выразили протест распространению подобных тезисов.

"Такими высказываниями он дискредитировал себя как ученого", – считает Марина Бершка. "Вот такое начинается, когда принимаешь непрошенных", – констатировал Цицино Убилава.

Пользователь Александр Погорелов заметил, что считает Дробышевского "неплохим антропологом", но с его политическими высказываниями последнего времени не согласен. "Если слушать его исключительно по специальности, то он вполне вменяемый", – считает он.

Александр Погорелов поспорил с одной из сторонниц "великодержавного" мировоззрения. "Самое тупое, что россиянин может сказать: "Посмотрите, что ВАМ построили". Главное, что этот идиотский нарратив вы лепите ко всем: от чукчей до украинцев и грузин. Строили жители республик. На это выделялись деньги из бюджетов союзных республик. Вы считаете, что добрые русские строили дома и школы грузинам, пока недоброжелательные аборигены бросались в русских говном и бананами?" – написал он.

Пользовательница Marina Konakovа, отстаивая провозглашенный Дробышевским тезис, написала ряд комментариев с оскорблениями в адрес пользователей из Грузии. "Твою Грузию всю построили за 70 лет советской власти", – говорилось в одном из них.

"То, что в [...] Грузии стоят дома, построенные при СССР, совершенно не значит, что грузинам надо быть благодарными. Мы освободились от империи и сами отстраиваем свои города. Батуми пусть посмотрит этот антрополог", – заявил Tim Djim.

"Если не было бы 1921 года, советских недоразумений у нас не было бы. Мы не просили таких убогих построек, как например хрущевки, и сейчас ничего не хотим от русских”, – заметил Davit Margishvili.

Пользователь Avt Bas поддержал отмену лекций Дробышевского. "Я смотрел его интервью, довольно пренебрежительно и уничижительно выразился об истории Грузии… он пытался восхвалить советское наследие, при этом унижая собственную историю Грузии”, – написал комментатор.

"Не думаю, что хоть кто-то из местных пришел бы его слушать. Он ехал к "релокантам", коих в Грузии немерено", – предположил Василий Гоголадзе. "Он должен извинится перед грузинским народом", – полагает Гоча Маркелия.

Саша Тихун раскритиковал россиян, провозглашающих себя "строителями" бывших союзных республик. "Почему-то россияне думают, что заводы, фабрики, хрущевки – это их заслуга в странах бывшего СССР [...]. А этот ученый такой, какой есть, странноватый, как блаженный", – написал он. "Пусть говорят! А мы должны слышать и не забывать, кто они и почему от них стоит держаться подальше, баррикадироваться поосновательней", – добавила Natalja Kotomenko.

"В его тексте сочетание советской ностальгии, исторического невежества, колониального мышления и манипулятивного противопоставления материального развития политической свободе. Он, может, и хороший антрополог, но как насчет истории открывает рот, то становится обычным совком”, – заключил Vazha Gaprindashvili.

"Он такой же "ученый", как и Мединский. Посмотрел его видеолекцию на YouTube, где он рассказывает о происхождении "русских". Типичная картина, когда догму московских попов про "Третий Рим" пытаются объединить с данными антропологических исследований. Типичный апологет "великодержавия", – написал пользователь Bromba.

"Он возмутился тому факту, что здесь существует музей советской оккупации. Если была бы моя воля, я бы вынудил всех приезжающих сюда туристов из России в обязательном порядке посетить этот музей”, – заявил Temuri Vashakidze.

"Ну, я искренне понимаю гражданина Дробышевского: несмотря на то, что он учений и интеллигент, в глубине души он империалист и шовинист, которому изнутри жжет осознание того, что "гениальные русские" (проиграли) две империи за один век", – указал с иронией ანდრია თორელი.

Свобода – это уже очень много

Глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*, комментируя слова Станислава Дробышевского о Грузии в досоветский период и сейчас, охарактеризовала его высказывания как безграмотные.

"Во-первых, заявление неверно по сути – и до СССР, даже до присоединения Грузии Российской империей там были свои высокая культура и архитектура. Это скорее не имперскость, а просто безграмотность в данной области"”, – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Сравнивая массовое советское строительство и современные жилые постройки в Грузии, она отметила, что подходы к возведению жилья после распада СССР сильно изменились: в сферу "пришел частный сектор и стал строить совсем по-другому".

Ганнушкина* отметила, что антрополог зря с пренебрежением говорит о свободе, заявляя, что в независимой Грузии "все разваливается". “Только свобода – это уже очень много само по себе", – подчеркнула она.

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