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13:36, 9 ноября 2026

Руководство школы в Тбилиси отказалось от ее закрытия после акций протестов учеников и родителей

Родители учеников тбилисской школы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сегодня ученики тбилисской школы №42 продолжили обучение в прежнем ее здании, но с измененным расписанием и сокращенным количеством часов занятий. Ранее администрация планировала с 9 ноября закрыть школу, но отказалась от этого решения после того, как школьники и их родители провели несколько акций протеста.

Как информировал "Кавказский узел", 8 ноября ученики и родители тбилисской физико-математической школы №42 имени Ильи Векуа провели акцию протеста, потребовав предоставить безопасное помещение для занятий в первую смену. Поводом стало уведомление о возможном прекращении занятий с 9 ноября из-за аварийного состояния школьного здания. Родители также протестовали 6 ноября, выступив против перевода детей на дистанционное обучение или во вторую смену.

Занятия в тбилисской физико-математической школе №42 имени Ильи Векуа продолжатся в безопасной части прежнего здания по согласованию с министерством образования Грузии. В течение ближайшей недели будет разработано новое расписание уроков с сокращённой продолжительностью занятий, указала администрация школы, сообщение которой привело сегодня издание Timer.ge.

Министерство образования Грузии обязалось обеспечить перевод школы в помещения десятого корпуса Грузинского технического университета к сентябрю 2027 года. В здании должны быть созданы условия для полноценного учебного процесса. Родители сформируют инициативную группу, которая будет контролировать строительные и ремонтные работы, а также соблюдение установленных сроков, отметила администрация школы.

Несколько школьных кабинетов будут закрыты, а для проведения уроков задействуют административные помещения. Кроме того, в школе увеличат число инспекторов, ответственных за безопасность. Экспертному бюро Самхараули направлен запрос на проведение углубленного обследования здания, передало издание Netgazeti со ссылкой на родительницу одного из учеников Мари Габедаву, которая обнародовала полученное от представителя Минобразования сообщение.

Сегодня, 9 ноября, учебный процесс в школе возобновился с измененным расписанием и сокращением количества часов, отведенных на некоторые предметы. Посещаемость осталась на обычном уровне, сообщил сотрудник школы изданию Edu.aris.ge.

"Кавказский узел" также писал, что в Грузии родители школьников неоднократно протестовали из-за аварийного состояния школьных зданий и необходимости переводить детей в другие учебные заведения. Так, 1 марта 2024 года родители учеников школы №4 в Самтредиа потребовали построить новое здание взамен снесенного четырьмя годами ранее. По словам родителей, детям приходилось ездить на другой конец города и учиться во вторую смену. 19 сентября 2020 года родители и учителя тбилисской школы №10 провели акцию протеста с требованием начать ремонт аварийного здания, закрытого годом ранее.

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Автор: "Кавказский узел"

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