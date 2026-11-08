Акция зоозащитников предварила протесты сторонников евроинтеграции Грузии

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В 711-й день непрерывных протестов собравшиеся в центре Тбилиси призвали не уступать режиму. До этого у здания правительственной администрации собрались зоозащитники, которые потребовали наказать всех виновных в убийстве бездомных животных.

Как писал "Кавказский узел", шествие "Грузия против Иванишвили" прошло по центру Тбилиси в 710-й день ежедневных протестов. Его участники требовали изменить политику страны и освободить людей, лишенных свободы в связи с участием в протестных акциях.

Сегодня 711-й день непрерывной акции протеста – граждане собрались перед зданием парламента и Тбилисского городского совета. Протестующие, как и в прошлые дни, потребовали возвращения страны на евроатлантический курс, освобождения политических заключенных, отмены репрессивных механизмов и проведения выборов в свободной и справедливой обстановке, передает Publika.

Демонстранты держали национальные флаги Грузии, флаги Евросоюза и США, некоторые также принесли флаги Украины. Участники собрания держали плакаты: "Не уступай", "Крах режиму", "Бидзина-сатана" и "Уходите", следует из снимков на странице фотографа Георгия Мосиашвили (Mo Se) в Facebook*.

Возле здания правительственной администрации в Тбилиси сегодня также прошла акция протеста против массового уничтожения бездомных животных. Участники акции потребовали, чтобы следственные органы наказали конкретных лиц, причастных к смерти бездомных собак, сообщает телекомпания Pirveli.

Грузинские активисты призвали прокуратуру выяснить обстоятельства смерти и захоронения собак на окраине Тбилиси и сопоставить их с поступавшими сведениями от владельцев об исчезновениях животных.

В частности, протестующие потребовали привлечения к ответственности сотрудников Тбилисского и Горийского агентств по надзору за животными, а также руководителей Национального агентства по продовольствию.

Многие люди пришли на акцию со своими питомцами, некоторые держали плакаты: "Их один раз уже предали", "Не применяй насилие", "Граждане требуют посадить всех убийц в тюрьму", "Жизнь это не мусор, который ты выметаешь с улиц", "Куда вы дели наших друзей?" и "Теперь очередь вашей преданности".

"Наше категорическое требование - немедленно остановить зоофашизм, который уже превратился в обычный фашизм благодаря Каладзе. Если мы будем это терпеть, наряду с убийством собак, это уже распространится на людей, о чем Каладзе уже говорил", - заявил на акции активист Лаша Чхартишвили.

Напомним, что Чхартишвили пожаловался в прокуратуру на мэра Тбилиси Каху Каладзе, который заявил, что нужно "забрать и усыпить" зоозащитников, протестующих против убийств бездомных собак.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".