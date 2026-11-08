×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:57, 8 ноября 2026

Акция зоозащитников предварила протесты сторонников евроинтеграции Грузии

Участники акции в 710-й день непрерывных протестов в Тбилиси. Фото: MO SE / Facebook.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В 711-й день непрерывных протестов собравшиеся в центре Тбилиси призвали не уступать режиму. До этого у здания правительственной администрации собрались зоозащитники, которые потребовали наказать всех виновных в убийстве бездомных животных.

Как писал "Кавказский узел", шествие "Грузия против Иванишвили" прошло по центру Тбилиси в 710-й день ежедневных протестов. Его участники требовали изменить политику страны и освободить людей, лишенных свободы в связи с участием в протестных акциях.

Сегодня 711-й день непрерывной акции протеста – граждане собрались перед зданием парламента и Тбилисского городского совета. Протестующие, как и в прошлые дни, потребовали возвращения страны на евроатлантический курс, освобождения политических заключенных, отмены репрессивных механизмов и проведения выборов в свободной и справедливой обстановке, передает Publika.

Демонстранты держали национальные флаги Грузии, флаги Евросоюза и США, некоторые также принесли флаги Украины. Участники собрания держали плакаты: "Не уступай", "Крах режиму", "Бидзина-сатана" и "Уходите", следует из снимков на странице фотографа Георгия Мосиашвили (Mo Se) в Facebook*. 

Зоозащитники у здания правительственной администрации в Тбилиси. Фото: Publika / Facebook.

Возле здания правительственной администрации в Тбилиси сегодня также прошла акция протеста против массового уничтожения бездомных животных. Участники акции потребовали, чтобы следственные органы наказали конкретных лиц, причастных к смерти бездомных собак, сообщает телекомпания Pirveli.

Грузинские активисты призвали прокуратуру выяснить обстоятельства смерти и захоронения собак на окраине Тбилиси и сопоставить их с поступавшими сведениями от владельцев об исчезновениях животных.

В частности, протестующие потребовали привлечения к ответственности сотрудников Тбилисского и Горийского агентств по надзору за животными, а также руководителей Национального агентства по продовольствию.

Многие люди пришли на акцию со своими питомцами, некоторые держали плакаты: "Их один раз уже предали", "Не применяй насилие", "Граждане требуют посадить всех убийц в тюрьму", "Жизнь это не мусор, который ты выметаешь с улиц", "Куда вы дели наших друзей?" и "Теперь очередь вашей преданности".

"Наше категорическое требование - немедленно остановить зоофашизм, который уже превратился в обычный фашизм благодаря Каладзе. Если мы будем это терпеть, наряду с убийством собак, это уже распространится на людей, о чем Каладзе уже говорил", - заявил на акции активист Лаша Чхартишвили.

Напомним, что Чхартишвили пожаловался в прокуратуру на мэра Тбилиси Каху Каладзе, который заявил, что нужно "забрать и усыпить" зоозащитников, протестующих против убийств бездомных собак.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправьте сообщение, фото или видео через бот «Кавказского узла» в Telegram или через WhatsApp.
Telegram-бот
+358 46 564-7754
Мобильная форма
В Telegram - после перехода нажмите «Запустить бота» и отправьте сообщение. Фото и видео можно прикрепить через значок скрепки, выбрав пункт «Файл».

В WhatsApp - перейдите в чат с «Кавказским Узлом» и отправьте сообщение. Фото, видео и документы прикрепляются через значок скрепки.
Новости
Родители учеников тбилисской школы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Руководство школы в Тбилиси отказалось от ее закрытия после акций протестов учеников и родителей

Сегодня ученики тбилисской школы №42 продолжили обучение в прежнем ее здании, но с измененным расписанием и сокращенным количеством часов занятий. Ранее администрация планировала с 9 ноября закрыть школу, но отказалась от этого решения после того, как школьники и их родители провели несколько акций протеста.

Станислав Дробышевский. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=ejFxnemPMeI&t Дробышевский прокомментировал отмену своих лекций в Тбилиси

Российский антрополог Станислав Дробышевский заявил, что не знал об отмене своих лекций в Тбилиси, воспринял отказ без сожаления и отметил, что готов читать лекции для грузинской аудитории в России.

Фуры на дороге. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Проезд фур запрещен по Военно-Грузинской дороге

Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов из-за ухудшения погодных условий.

Протест у школы. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Ученики и их родители провели в Тбилиси акцию протеста из-за угрозы отмены занятий в школе

Родители и ученики тбилисской физико-математической школы №42 имени Ильи Векуа потребовали от властей на акции протеста выделить безопасное помещение для занятий в первую смену после того, как стало известно о возможном закрытии аварийного здания школы. Чиновники пообещали, что занятия продолжатся в прежнем здании при усиленных мерах безопасности.

Суд в Тбилиси оставил в силе отказ предоставить международную защиту Татаринцеву

Тбилисский городской суд отказался удовлетворить иск российского дезертира Владислава Татаринцева к МВД Грузии, которое отказалось предоставить ему международную защиту.

Шествие в Тбилиси 07.11. Скриншот фото Mo Se, https://www.facebook.com/photo/?fbid=4495439070770830&set=pcb.4495441794103891 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России) Участники шествия в Тбилиси выступили против политики властей

Шествие "Грузия против Иванишвили" прошло по центру Тбилиси в 710-й день ежедневных протестов. Его участники требовали изменить политику страны и освободить людей, лишенных свободы в связи с участием в протестных акциях.

Темы дня
Сотрудник полиции задерживает женщину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пользователи соцсети призвали наказать силовиков за инцидент с Фатимой Алиевой

Электросеть. Фото: Грозный-Информ https://www.grozny-inform.ru/ Новые графики отключений света в Чечне вызвали жалобы жителей на круглогодичные перебои

Детский сад во Владикавказе. Фото: администрация Владикавказа Отчет властей о ремонте детсадов вызвал скепсис жителей Северной Осетии

Мансур Мовлаев. Фото: https://www.currenttime.tv/a/srok-i-deportatsiya-movlaeva/32622725.html Близкие Мовлаева объявили сбор на юридическую помощь

Персоналии
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
11:10, 9 ноября 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в ChatGPT
10:36, 9 ноября 2026
Мовлаев Мансур Мовсарович
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
11:07, 6 ноября 2026
Пашинян Никол Владимирович
События
17:33, 9 ноября 2026
Дело замглавы Анапы о превышении должностных полномочий дошло до суда
16:05, 9 ноября 2026
Боец из Волгоградской области убит на Украине
11:41, 9 ноября 2026
Стало известно имя убитого в СВО бойца из Урупского района
06:51, 9 ноября 2026
Боец из Сальского района убит в военной операции
03:53, 9 ноября 2026
Движение транспорта по перевалу перекрыто в Дагестане
02:53, 9 ноября 2026
Двое военных из Северной Осетии убиты на Украине
Все события дня
Кровная месть — как обычное убийство? Что предложила профессор из Дагестана
Кровная месть — как обычное убийство? Что предложила профессор из Дагестана
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Показать больше