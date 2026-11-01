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06:58, 1 ноября 2026

Зоозащитники потребовали расследовать захоронение собак в Тбилиси

Собаки. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Грузинские активисты призвали прокуратуру выяснить обстоятельства смерти и захоронения собак на окраине Тбилиси и сопоставить их с поступавшими сведениями владельцев об исчезновениях животных.

Как писал "Кавказский узел", 19 апреля участники акции протеста призвали власти Грузии внедрить гуманные программы стерилизации бездомных животных.

4 апреля зоозащитники на акции у здания администрации Тбилиси потребовали внести изменения в программу по управлению популяцией бездомных животных и возвращать стерилизованных животных на место обитания. По их данным, множество собак, которых забрали в муниципальные приюты, попросту исчезло.

Активисты потребовали провести прокурорскую проверку

Грузинские зоозащитники обратились в прокуратуру с требованием расследовать обстоятельства возможного незаконного умерщвления собак и захоронения их останков, сообщило вечером 31 октября "Грузия Online".

Поводом для обращения активистов стал анонс журналистского расследования в эфире телеканала Pirveli. На обнародованных кадрах, по мнению активистов, показано, как останки собак в ночное время закапывают на территории кладбища на окраине Тбилиси.

Щенки. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
18:14 19.10.2026
Спасти от приюта: что происходит с бездомными собаками в Грузии
Скандал в приюте грузинского города Гори, откуда после протестов вывезли сотни собак, стал очередным поводом для споров о государственной политике в отношении бездомных животных. Зоозащитники говорят о жестоком обращении, непрозрачности отлова и отсутствии контроля за дальнейшей судьбой собак, тогда как власти настаивают на необходимости регулировать их численность. Почему проблема сохраняется десятилетиями, рассказывается в материале Дианы Петриашвили, подготовленном при поддержке "Медиасети".

Авторы заявления отметили, что из различных регионов страны поступают сообщения от граждан о подозрительном исчезновении собак, находящихся под их опекой.

Зоозащитники потребовали от прокуратуры проведения осмотра ямы на территории кладбища, эксгумации всех останков и назначения независимой экспертизы для установления обстоятельств смерти животных.

Также они требуют проверить останки на наличие микрочипов, ошейников и других идентификационных меток, изучить заявления граждан об исчезновениях собак и сверить их данные с обнаруженными останками.

Кроме того, авторы обращения призвали проверить документацию, обосновывающую проведение эвтаназии, и установить, кто отдал распоряжение о захоронении тел собак, кто занимался их перевозкой и погребением, а также - соответствовали ли эти действия требованиям законодательства.

«Общество имеет право знать, сколько животных погибло и при каких обстоятельствах; какими методами и препаратами проводилась эвтаназия; кто принимал решения об усыплении и захоронении останков; насколько официальная статистика соответствует реальному положению дел и почему погребение осуществлялось тайно и под покровом ночи», - привело издание цитату из обращения.

Мэрия Тбилиси назвала захоронение законным

На ситуацию отреагировала мэрия Тбилиси, заявив, что Агентство мониторинга животных не причастно к уничтожению животных.

"Сообщаем, что видеоматериал, распространенный телекомпанией «Пирвели», отображает процесс, который полностью допускается законодательством. Данный могильник предназначен для помещения останков собак, умерших по разным причинам на территории Тбилиси. Среди них есть животные, погибшие в результате различных заболеваний, ДТП, несчастных случаев и естественной смерти", - процитировало заявление мэрии "Интерпрессньюс".

В масштабах города ежегодно от эвтаназии умирают сотни животных, а от естественной смерти - тысячи, заявили власти.

"Эта информация никогда не скрывалась Агентством мониторинга животных. Напротив, информация о деятельности агентства и соответствующих процессах управления животными является публичной", - говорится в заявлении.

Убийства бездомных собак приводили к уличным протестам в Грузии

Напомним, жители Грузии ранее неоднократно выступали против жестокого обращения с животными. В частности, 19 июня 2023 года в нескольких городах страны прошли митинги, участники которых потребовали наказания для тех, кто убивает бродячих животных. Кроме того, протестующие потребовали ужесточить уголовную статью за жестокое обращение с животными.

Поводом для митингов стало известие об убийстве бездомной собаки в Цалке, видео которого распространилось в социальных сетях. До этого подобный случай 21 июля 2020 года произошел в Тбилиси.

В январе 2023 года зоозащитники на митинге в Батуми привлекли внимание к проблеме жестокого обращения с бездомными животными. В акции приняли участие около 100 человек. Поводом для выступления стало убийство бездомной собаки мужчиной, который выстрелил в нее из пневматического ружья. Мужчина обвинен по статье 259 УК Грузии (пытки или жестокое обращение с животным, повлекшее его смерть), которая предусматривает до года лишения свободы.

В апреле 2017 года около 20 человек на акции перед зданием парламента Грузии потребовали внести в Уголовный кодекс поправки о жестоком обращении с животными и принять законопроект "О положении животных-компаньонов".

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Автор: "Кавказский узел"

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