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20:31, 30 октября 2026

Мужчина задержан в Тбилиси после нападения на туристку из Минска

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

МВД Грузии сообщило о задержании мужчины, ударившего на столичном вокзале туристку из Беларуси. Женщина утверждает, что нападение произошло из-за русской речи, тогда как задержанный причиной конфликта назывет грубый отказ познакомиться.

Как писал "Кавказский узел", в начале августа спецслужбы Грузии заинтересовались кампанией фейков о притеснениях россиян. Против Грузии ведется дезинформационная кампания с целью создать представление об угрозах для российских туристов на территории страны, заявила Служба госбезопасности. 

6 августа Ираклий Кобахидзе во время пресс-конференции с журналистами заявил, что с одной из платформ, принадлежащих неназванной им стране, обеспечивается, в том числе координация процесса дискредитации, а в Грузии этому способствует местная агентура, которая усиливает эту кампанию. 12 августа он провел специальный брифинг, посвященный данной теме. Кобахидзе обвинил оппозицию в кампании против российских туристов и заявил, что ее цель - прекращение экономических отношений между Грузией и Россией.

Информацию о происшествии с туристкой в Грузии изначально распространил Telegram-канал Baza. Со ссылкой на пострадавшую, фитнес-тренера Александру из Минска, утверждалось, что причиной нападения стала русская речь. Молодая женщина настаивает, что незнакомый мужчина атаковал ее на железнодорожном вокзале Тбилиси, услышав, как та разговаривает с подругой на русском языке.

Александра рассказала, что обратилась в полицию и мужчину доставили в отделение, где он представил другую версию произошедшего. Нападавший утверждал, что предложил туристке познакомиться, получил грубый отказ и после этого ударил ее. Пострадавшая отрицает, что между ними происходило что-либо подобное, сообщает сегодня издание Newsgeorgia.

По информации МВД Грузии, в связи с произошедшим следствие начали по статье 126 Уголовного кодекса Грузии (насилие). Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа, общественных работ, домашнего ареста или лишения свободы сроком до одного года.

В ведомстве не уточнили, что именно предшествовало нападению и какой мотив рассматривают следователи. История произошла на фоне дискуссии о поведении туристов и спекуляций на тему так называемой "русофобии" в Грузии. Главным поводом для подобных обсуждений стал конфликт между участниками грузинской свадьбы и русскоговорящими туристками, произошедший 18 июля в кахетинском отеле Agarani Estate. Тогда брат жениха Георгий Чигладзе ударил одну из женщин кулаком по лицу. Полиция задержала его, а 21 июля суд освободил Чигладзе под залог.

"Кавказский узел" также писал, что, в соцсетях вызвало резонанс нападение жителя Грузии Георгия Чигладзе на русскоговорящую туристку. По утвердждениям одной из участниц инцидента, следствие подтвердило, что девушки не обливали гостей свадьбы водой, не оскорбляли их и не портили аппаратуру. К 3 августа гражданка России, которую ударил Чигладзе, вместе с подругами уехала из Грузии. 4 августа адвокат Георгия Чигладзе опубликовал запись с камер отеля в Телави. Видео подтверждает, что на участников свадьбы была вылита вода. 

Грузинские полицейские заявили, что Чигладзе напал на туристку из-за оскорбления в адрес участников свадьбы.Сама пострадавшая заявила, что они не провоцировали участников свадьбы. Первоначально туристки также утверждали, что подверглись нападению из-за разговора на русском языке, но их адвокат Лали Апциаури впоследствии заявила, что конфликт "не был мотивирован языком или национальностью".

В конце сентября Тбилисский городской суд назначил 15 суток административного ареста гражданину России Александру Попову, который в состоянии алкогольного опьянения помочился с балкона на посетителей кафе. Инцидент произошел 29 сентября на территории жилого комплекса Monolith Green City в тбилисском районе Ортачала, полицию вызвала очевидица Теона Глоладзе. По ее словам, после приезда полиции мужчина позвонил кому-то и рассказал, что его забирают за то, что он якобы сказал: "Слава России", вместо того чтобы объяснить, что причиной вызова полиции стало то, что он помочился с балкона.

В суде Попов признал свою вину, заявив, что был пьян, а туалет в гостях у знакомого, где он находился, был занят. Вместе с тем, по его словам, он владеет квартирой в Тбилиси, где идет ремонт. Попов просил суд разрешить ему завершить ремонт и остаться жить в Грузии.

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Автор: "Кавказский узел"

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