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03:53, 30 октября 2026

Юристы потребовали возобновить расследование по жалобе Давитадзе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Расследование жалобы осужденного Георгия Давитадзе на сексуализированное насилие в тюрьме необходимо возобновить, а сам он должен быть признан потерпевшим, заявила Ассоциация молодых юристов. Опубликованное видео, по оценке правозащитников, не позволяет исключить насилие. 

Как писал "Кавказский узел", осужденный Георгий Давитадзе заявил в суде, что подвергся сексуализированному насилию в одиночной камере руставской тюрьмы № 6. По его словам, в насилии участвовали до 10 охранников, но ни один из названных им сотрудников не привлечен к ответственности. 10 октября стало известно, что Генпрокуратура прекратила расследование дела о возможном насилии в отношении Давитадзе.

Согласно выводам следствия, во время досмотра Давитадзе не подвергался насилию, а сотрудники действовали в рамках закона, используя для проверки его тела лишь поверхностное ощупывание и металлодетектор. Обвинения отвергла и пенитенциарная служба. Мать Давитадзе заявила о предвзятости следователей, а адвокат Марика Аревадзе 13 октября сообщила, что в тюрьме продолжается давление на ее подзащитного. 

Адвокат осужденного 22 октября обжаловал решение Генпрокуратуры Грузии о прекращении расследования, требуя возобновить следствие и признать Давитадзе потерпевшим. Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA) 29 октября опубликовала на своем сайте подробный отчет по делу Георгия Давитадзе, поддержав довод, что расследование жалоб осужденного на насилие должно быть возобновлено, а сам он – признан потерпевшим.

В отчете изложена хронология событий со слов Георгия Давитадзе. Осужденный сталкивался с провокациями и попытками подорвать его репутацию среди других заключенных “в рамках тюремной субкультуры”, а после нескольких инцидентов – в медицинском кабинете, в камере при обыске и в комнате для деэскалации, где имело место предполагаемое сексуальное насилие – подвергался запугиванию и предпринял попытку самоубийства. Когда другие заключенные выражали Давитадзе поддержку, к ним тоже применялось насилие. 

После огласки истории Давитадзе заключенные и их адвокаты сообщили также о насилии в других тюрьмах. По словам адвоката осужденного Лаши Чачанидзе, его избили 2 октября за поддержку Давитадзе; Пенитенциарная служба это отрицает. Расследование по факту превышения полномочий начато 6 октября.

Представители организации 7 октября лично встретились с Георгием Давитадзе в тюрьме, чтобы задокументировать его свидетельства, однако после этой встречи адвокату ассоциации “не позволили вынести из пенитенциарного учреждения записи, сделанные им в ходе беседы с заключенным”, отмечает Publika. 

Видео не исключает насилия

Пенитенциарная служба Грузии опубликовала запись и утверждает, что осужденного лишь досмотрели. По ее версии, 21 декабря 2025 года Давитадзе отказался от обыска и оскорблял персонал, поэтому его перевели в комнату деэскалации и досмотрели принудительно.

Прокуратура уточняет: трое сотрудников удерживали осужденного, один из них провел досмотр “поверхностным касанием”, также использовали металлодетектор. Насилия, по ее выводам, не было.

На кадрах сотрудники стоят так, что осужденного не видно полностью, отмечают юристы. Не исключено, что они встали таким образом намеренно, чтобы закрыть обзор камере. По оценке ассоциации, запись не исключает насилия.

Проникновение в тело осужденного нельзя считать законным внутренним досмотром – такой досмотр может проводить только медицинский персонал в отдельном помещении. Кроме того, у службы была возможность проверить осужденного сканером, добавили юристы. 

Вопросы к следствию

Давитадзе рассказал, что после случившегося ему не дали сразу позвонить омбудсмену: телефон, к которому его привели, не работал. Представитель защитника поговорил с ним через пять дней, следует из заявления прокуратуры. Юристы считают, что следствие должно выяснить, кто и на каком основании ограничил его связь с внешним миром.

Прокуратура утверждает, что Давитадзе впервые заговорил о насилии на допросе 12 января 2026 года. Народный защитник при этом сообщал, что осужденный жаловался на насилие сексуального характера еще 26 декабря 2025 года.

По версии прокуратуры, Давитадзе отказался от медицинской экспертизы в присутствии адвоката. Адвокат это отрицает и говорит, что осужденный сам просил экспертизу, но передумал после рекомендации представителя народного защитника. В аппарате народного защитника называют это неправдой и ссылаются на подписанный осужденным документ.

Давитадзе также утверждает, что на следующий день сотрудник, которого он называет “Тенго”, сказал ему молчать о случившемся. Позже этот человек, по словам осужденного, появился у двери во время его встречи со следователем. Юристы требуют установить личность сотрудника и проверить эти слова.

Пенитенциарная служба заявила, что с 3 марта 2026 года архивирует записи всех перемещений Давитадзе в тюрьме. Юристы обратили внимание, что инцидент произошел в декабре 2025 года, поэтому неясно, уцелели ли записи за эти дни. Также ассоциации напомнили, что в 2025 году власти упразднили Специальную следственную службу, которая занималась случаями насилия со стороны представителей государства, поэтому независимость расследований подобных дел теперь под сомнением. 

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Автор: "Кавказский узел"

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