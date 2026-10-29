Дело жителя Карачаево-Черкесии о финансировании терроризма передано в суд

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В Карачаево-Черкесии перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в финансировании терроризма из-за перевода денег организации, которая запрещена в России.

Как писал "Кавказский узел", в середине июля следователи в Карачаево-Черкесии предъявили местному жителю обвинение в переводе денег террористической организации. Мужчина был отправлен в СИЗО.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Карачаево-Черкесии завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Он обвиняется в финансировании терроризма, сообщает сегодня МВД России по СКФО в Telegram-канале.

По версии следствия, мужчина, который придерживался радикальных взглядов, в 2015 и 2024 годах переводил денежные средства на нужды запрещенной в России террористической организации.

В ходе следствия мужчине была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста

"Причастность фигуранта к инкриминируемым деяниям подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, в том числе показаниями свидетелей, результатами осмотра банковских документов, материалами оперативно-разыскной деятельности, иными материалами дела", - говорится в сообщении ведомства.

Собранные следствием доказательства признаны достаточными. Уголовное дело направлено в суд с утверждённым обвинительным заключением.

"Кавказский узел" также писал, что Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 12 годам строгого режима жителя Ставропольского края Романа Арова, признав его виновным в финансировании терроризма.