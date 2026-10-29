Восстановлено водоснабжение четырех сёл в Дагестане

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Специалисты устранили последствия аварии, после которой остались без воды жители четырех сёл Карабудахкентского района.

Как писал "Кавказский узел", 28 октября произошел прорыв магистрального водопровода в районе аэропорта Махачкалы. В результате без водоснабжения с 29 по 31 октября останутся жители четырех населенных пунктов Карабудахкентского района: Манаскента, Зеленоморска, Уллубий-аула и Аччи-су, объявило МЧС.

Водоснабжение возобновлено минувшей ночью, сообщило на своем сайте управление МЧС по Дагестану.

"В 03.00 [мск] аварийно-восстановительные работы в 4 населенных пунктах Карабудахкентского района (Манаскент, Зеленоморск, Улубий-аул, Аччи-су) завершены, идет заполнение системы [подачи воды]", - говорится в публикации.

Напомним, жители Дагестана неоднократно жаловались на длительные отключения электричества, проблемы с отоплением и водоснабжением. Так, 25 января в Махачкале произошел прорыв трубопровода, оставивший жителей без воды почти на двое суток.

Нерешенные проблемы в сфере ЖКХ являются фактором роста протестной активности в Дагестане, заявил 19 января руководитель управления МВД по СКФО Сергей Бачурин. Махачкалинцы согласились с его мнением.