Отчет о подаче воды в дома махачкалинцев удивил пользователей Telegram

Последствия аварии на водоводе в Махачкале устранены, начата подача воды, отчитался оператор водоснабжения. Вода в домах не появилась и через несколько часов после этого объявления, указали авторы комментариев.

Как писал "Кавказский узел", 25 января в Махачкале произошел прорыв трубопровода, и была прекращена подача воды с Хушетских очистных сооружений в поселок Новый Хушет, дома на проспекте Насрутдинова и в микрорайоне "Кемпинг". Воды нет больше суток, хотя обещанные властями сроки устранения аварии давно прошли, пожаловались жители.

Нерешенные проблемы в сфере ЖКХ являются фактором роста протестной активности в Дагестане, заявил 19 января руководитель управления МВД по СКФО Сергей Бачурин. Махачкалинцы согласились с его мнением. "Проблемы с водой, светом, отоплением и тарифами - это не просто бытовые неудобства, а триггер для роста социальной напряжённости, который ведет к росту протестной активности", - указал, в частности, автор телеграм-канала "Спросите у Расула" Расул Асад.

Закупка ограждений для митингов стала реакцией на протестный потенциал Северного Кавказа Закупка полицией Северного Кавказа ограждений для митингов сделана с учетом вероятности общественных протестов против действий власти, особенно в Дагестане, где были ощутимыми протесты населения против мобилизации, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и правозащитники.

Сегодня в 05.30 мск аварийно-восстановительные работы на магистральном водоводе на Хушетском шоссе были полностью завершены, отчиталось в 07.45 мск в своем телеграм-канале АО «ЕОРД» - Единый оператор Дагестана в сфере водоснабжения и водоотведения.

"Повреждение устранено, работоспособность трубопровода восстановлена. В настоящее время продолжается поэтапное открытие подачи воды с ХОС [Хушетских очистных сооружений] по самотечным линиям с целью стабилизации гидравлического режима и последующего выхода системы на штатные параметры водоснабжения. Возможны кратковременные колебания давления в период заполнения сети", - говорится в публикации.

По состоянию на 15.50 мск, под публикацией размещено 15 комментариев, последний оставлен в 12.56 мск. Авторы некоторых комментариев поблагодарили рабочих, устранивших последствия аварии.

Авторы других комментариев пожаловались на отсутствие водоснабжения. "Где давление воды?" – написал, в частности, в 10.09 мск пользователь с ником, состоящим из иероглифов.

"Попробуйте прочитать пост, под которым комментарий оставили, вдруг там ответ", - сыронизировал на это Antonio Margheriti. "До этого поста тоже не было давления", - возразил в ответ еще один пользователь.

"Кому-нибудь дали воду?" – поинтересовалась в 10.43 мск Лиана Шабановна. "Нет", - откликнулся пользователь с ником, состоящим из дефисов. "На Турали нет воды, ждём", - написала в 12.30 мск Оксана.

Напомним, в августе 2025 года жители Редукторного поселка в Махачкале вышли на стихийную акцию протеста из-за отсутствия света в их домах. Администрация города после этого отчиталась, что энергоснабжение большинства домов восстановлено. На аналогичные проблемы жаловались жители и других районов города.

Однако чиновники сфокусировали внимание на том, что в соцсетях распространяются призывы к массовым протестам против отключений электричества, и пригрозили ответственностью жителям Махачкалы за несанкционированные акции.

Глава Дагестана Сергей Меликов на прямой линии 27 ноября 2025 года обошел вниманием острые проблемы, а на вопросы, которые поднимались, дал лишь обтекаемые ответы. Жители республики ждали от Меликова разъяснений о постоянных отключениях электричества и воды, горящих свалках, росте цен на услуги ЖКХ и проезд.

Проблемы с услугами ЖКХ в Дагестане продолжились и в 2026 году. 8 января жители Каспийска пожаловались, что воды в их домах нет уже около недели, а многочисленные обращения в "Горводоканал" и администрацию города остаются без реакции.

15 января стало известно, что водоснабжение районов Каспийска, не восстановленное в нормальном режиме с конца декабря, прервано из-за новой аварии на водоводе. Двумя днями ранее, 13 января, следователи возбудили уголовное дело из-за длительного отсутствия водоснабжения в Каспийске.