×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:52, 27 января 2026

Отчет о подаче воды в дома махачкалинцев удивил пользователей Telegram

Устранение последствий аварии на водоводе в Махачкале. 27 января 2026 г. Скриншот видео https://t.me/EordOperator/2286

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Последствия аварии на водоводе в Махачкале устранены, начата подача воды, отчитался оператор водоснабжения. Вода в домах не появилась и через несколько часов после этого объявления, указали авторы комментариев.

Как писал "Кавказский узел", 25 января в Махачкале произошел прорыв трубопровода, и была прекращена подача воды с Хушетских очистных сооружений в поселок Новый Хушет, дома на проспекте Насрутдинова и в микрорайоне "Кемпинг". Воды нет больше суток, хотя обещанные властями сроки устранения аварии давно прошли, пожаловались жители.

Нерешенные проблемы в сфере ЖКХ являются фактором роста протестной активности в Дагестане, заявил 19 января руководитель управления МВД по СКФО Сергей Бачурин. Махачкалинцы согласились с его мнением. "Проблемы с водой, светом, отоплением и тарифами - это не просто бытовые неудобства, а триггер для роста социальной напряжённости, который ведет к росту протестной активности", - указал, в частности, автор телеграм-канала "Спросите у Расула" Расул Асад.

Сотрудник полиции. Фото Елены Синеок.
17:35 09.11.2022
Закупка ограждений для митингов стала реакцией на протестный потенциал Северного Кавказа
Закупка полицией Северного Кавказа ограждений для митингов сделана с учетом вероятности общественных протестов против действий власти, особенно в Дагестане, где были ощутимыми протесты населения против мобилизации, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и правозащитники.

Сегодня в 05.30 мск аварийно-восстановительные работы на магистральном водоводе на Хушетском шоссе были полностью завершены, отчиталось в 07.45 мск в своем телеграм-канале АО «ЕОРД» - Единый оператор Дагестана в сфере водоснабжения и водоотведения.

"Повреждение устранено, работоспособность трубопровода восстановлена. В настоящее время продолжается поэтапное открытие подачи воды с ХОС [Хушетских очистных сооружений] по самотечным линиям с целью стабилизации гидравлического режима и последующего выхода системы на штатные параметры водоснабжения. Возможны кратковременные колебания давления в период заполнения сети", - говорится в публикации.

По состоянию на 15.50 мск, под публикацией размещено 15 комментариев, последний оставлен в 12.56 мск. Авторы некоторых комментариев поблагодарили рабочих, устранивших последствия аварии.

Авторы других комментариев пожаловались на отсутствие водоснабжения. "Где давление воды?" – написал, в частности, в 10.09 мск пользователь с ником, состоящим из иероглифов.

"Попробуйте прочитать пост, под которым комментарий оставили, вдруг там ответ", - сыронизировал на это Antonio Margheriti. "До этого поста тоже не было давления", - возразил в ответ еще один пользователь.

"Кому-нибудь дали воду?" – поинтересовалась в 10.43 мск Лиана Шабановна. "Нет", - откликнулся пользователь с ником, состоящим из дефисов. "На Турали нет воды, ждём", - написала в 12.30 мск Оксана.

Напомним, в августе 2025 года жители Редукторного поселка в Махачкале вышли на стихийную акцию протеста из-за отсутствия света в их домах. Администрация города после этого отчиталась, что энергоснабжение большинства домов восстановлено. На аналогичные проблемы жаловались жители и других районов города.

Однако чиновники сфокусировали внимание на том, что в соцсетях распространяются призывы к массовым протестам против отключений электричества, и пригрозили ответственностью жителям Махачкалы за несанкционированные акции.

Глава Дагестана Сергей Меликов на прямой линии 27 ноября 2025 года обошел вниманием острые проблемы, а на вопросы, которые поднимались, дал лишь обтекаемые ответы. Жители республики ждали от Меликова разъяснений о постоянных отключениях электричества и воды, горящих свалках, росте цен на услуги ЖКХ и проезд.

Проблемы с услугами ЖКХ в Дагестане продолжились и в 2026 году. 8 января жители Каспийска пожаловались, что воды в их домах нет уже около недели, а многочисленные обращения в "Горводоканал" и администрацию города остаются без реакции.

15 января стало известно, что водоснабжение районов Каспийска, не восстановленное в нормальном режиме с конца декабря, прервано из-за новой аварии на водоводе. Двумя днями ранее, 13 января, следователи возбудили уголовное дело из-за длительного отсутствия водоснабжения в Каспийске.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
14:53, 27 января 2026
Источники сообщили о задержании бывшей вице-губернатора Кубани
11:54, 27 января 2026
Подозреваемые в подготовке теракта арестованы в Азербайджане
09:56, 27 января 2026
Контрактник из Урюпинска убит в боевых действиях
06:58, 27 января 2026
Боец из Волгоградской области убит на Украине
22:39, 26 января 2026
Двое бойцов из Карачаево-Черкесии убиты в военной операции
19:38, 26 января 2026
Сотрудник Минстроя Кабардино-Балкарии заподозрен в служебном подлоге
Все события дня
Новости
Следственный комитет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
12:54, 27 января 2026
Педагог из Махачкалы заподозрен в истязании ученика
Акция "Холокост - память поколений". Усть-Лабинск, 22 января 2026 г. Фото: https://vk.com/wall-226757194_5532?z=photo-226757194_457249246%2Fwall-226757194_5532
10:55, 27 января 2026
"Неделя памяти жертв Холокоста" отмечена на юге России просветительскими акциями
Отключение воды. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:57, 27 января 2026
Очередное отключение воды в Дагестане вызвало недоумение жителей
Одна из временных мемориальных табличек. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:33, 27 января 2026
За неделю с 19 по 25 января в вооруженных и террористических атаках в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах был убит один человек
20:55, 26 января 2026
Дагестанский чиновник арестован по делу о махинациях с земельным участком
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении

Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главный клан Кавказа - семья Кадырова

Последние записи в блогах
Фото
13:00, 21 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
В Дагестане у главы района суд конфисковал 33 миллиона рублей
Фото
14:36, 9 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Экологическая катастрофа на Каспии 
Фото
13:43, 17 ноября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Житель Дагестана пытается через суд опровергнуть авторство фейка
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Следственный комитет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
27 января 2026, 12:54
Педагог из Махачкалы заподозрен в истязании ученика

Шестая временная табличка на доме Анны Политковской. Фото: Екатерина Граховская / Telegram-канал ЗПЧ
27 января 2026, 02:17
Памятная табличка на доме Политковской восстановлена в седьмой раз

Протестующие на проспекте Руставели, 26 января 2026 года. Фото: Ketevan Khutsishvili / Netgazeti
26 января 2026, 23:17
Проевропейские протесты в Грузии продолжаются 425 дней без перерыва

Георгий Вашадзе отвечает на вопросы журналистов после заседания суда по делу о саботаже. Фото: Interpressnews / https://www.interpressnews.ge/ka/article/860311-giorgi-vashazes-30-000-laris-odenobis-girao-sheeparda-da-pasportisa-da-piradobis-mocmobis-chabareba-daevala
26 января 2026, 20:42
Суд в Тбилиси назначил Георгию Вашадзе залог по делу о саботаже

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше