Правозащитники добились выдачи лекарства братьям-инвалидам из Дагестана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Два брата-инвалида из Дагестана, болеющие спинальной мышечной атрофией, смогли добиться выдачи им дорогостоящего лекарства только после обращения к юристам правозащитного проекта "Монитор пациента и ЖКХ".

Правозащитный проект "Монитор пациента и ЖКХ" 13 марта сообщила о ситуации, в которую попали два брата из Дагестана.

Братья - инвалиды первой группы, у них редкое генетическое заболевание - спинальная мышечная атрофия III типа, болезнь Кугельберга-Веландера. "Федеральные специалисты из Научного центра неврологии назначили братьям терапию препаратом Рисдиплам. Принимать его нужно ежедневно. Для людей с таким диагнозом это шанс остановить прогрессирование болезни", - сообщает проект в публикации в своем телеграм-канале.

Братья прикреплены к Гунибской центральной районной больнице, они обратились туда за льготными рецептами, но им их не выписали. При этом уточняется, что одна упаковка лекарства стоит 580 тысяч рублей - "для обычной семьи это сумма из другой реальности".

Братья обратились в "Монитор пациента и ЖКХ", которые направили обращения в прокуратуру, Росздравнадзор, страховую компанию, поликлинику. Правозащитники сослались на то, что в соответствии с постановлением правительства № 890 от 30 июля 1994 года «О Государственной поддержке развития промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения», инвалиды 1 и 2 группы должны получать все лекарственные средства – бесплатно. После этого братьям выдали 12 упаковок Рисдиплама на почти семь миллионов рублей.

"Самое показательное в этой истории даже не сумма. А то, что лекарство появилось не после долгих лет ожидания, а после нескольких официальных обращений", - отмечается в сообщении.

Правозащитники также отметили, что "иногда между «лекарств нет» и «всё выдали» стоит всего одна жалоба".

Ранее "Кавказский узел" писал, что ветеран специальной военной операции (СВО) из Кизилюртовского района ранее пожаловался, что в Кизилюртовской центральной районной больнице ему отказывают в выдаче лекарств. Однако после того, как на его ситуацию обратили внимание журналисты и правозащитники, Абдуразакову предложили дополнительную помощь, в том числе психологическую, и пообещали обеспечить его препаратами.