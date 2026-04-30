12:35, 30 апреля 2026

Суд отказался выплатить компенсацию Рауфу Арашукову

Рауф Арашуков. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший сенатор Рауф Арашуков требовал от колонии 100 тысяч рублей компенсации за невыдачу продуктов, суд отказался удовлетворить иск. В ходе заседания  выяснилось, что товары, которые не были выданы, отсутствовали в магазине.

Как писал "Кавказский узел" родственники получили отказ на просьбу о переводе пожизненно осужденного Рауфа Арашукова из Оренбургской области в колонию в Мордовии. Защита экс-сенатора не согласилась с этим решением. В октябре 2024 года стало известно, что бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков обвинен в передаче трех миллионов рублей сотрудникам колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области за создание благоприятных условий отбывания наказания. 13 января суд признал Арашукова виновным в попытке подкупа сотрудника колонии и обязал его выплатить штраф в 120 миллионов рублей. Также суд приговорил пожизненно осужденного экс-сенатора к еще 10 годам заключения.

27 декабря 2022 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова. Апелляционная и кассационная инстанции оставили приговор в силе. Рауль Арашуков умер в колонии в 2023 году.

Соль-Илецкий районный суд Оренбургской области отказал в удовлетворении иска экс-сенатора Рауфа Арашукова, отбывающего пожизненный срок в колонии "Черный дельфин", о возмещении ему морального вреда на сумму 100 тысяч рублей за невыдачу продуктов, сообщил ТАСС.

"Решением суда от 30 апреля 2026 года в удовлетворении требований Арашукова Р. Р. отказано в полном объеме", - сказано в документах.

Согласно материалам дела, 2 марта 2026 года заключенный подал в администрацию колонии заявление о приобретении продуктов питания: всего 18 позиций на сумму 14 тысяч рублей. Спустя два дня ему принесли продуктов на сумму 4 172 рубля. Этот факт Арашуков посчитал нарушением своих прав на приобретение необходимых продуктов питания и подал иск к администрации учреждения.

В ходе заседания суд исследовал и приобщил к материалам дела прайс-лист товаров, имевшихся в магазине на дату написания Арашуковым заявления о покупках. Оказалось, что товары, которые не были приобретены, отсутствовали, передает агентство.

Арашуков требовал у администрации колонии компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей, а также сумму уплаченной госпошлины в размере 3 тысяч рублей, сообщало РИА "Новости" 16 апреля.

Напомним, в октябре 2024 года Рауф Арашуков также требовал перевести его в колонию в Мордовии, заявив, что в колонии "Черный дельфин" подвергается пыткам и провокациям. После его жалобы прокуратура провела проверку в колонии и заявила, что не нашла нарушений.

Рауф Арашуков в колонии. Кадр видеосъемки ФСБ.
11:54 07.09.2025
Рауф Арашуков столкнулся с отказами в отправке на СВО
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии несколько раз безуспешно пытался добиться заключения контракта с Минобороны для отправки в зону военной операции. Его адвокат связал отказы с тем, что Арашуков осужден на пожизненный срок.

Тогда же, в октябре 2024 года, на странице Рауфа Арашукова в соцсети была опубликована просьба о помощи, обращенная к Рамзану Кадырову. Это обращение вызвано стремлением получить поддержку и добиться смягчения приговора, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Ранее кавказоведы указали, что за крахом клана Арашуковых стоят люди, занимающие положение значительно выше, чем Рамзан Кадыров, с которым был дружен Рауф Арашуков. Клан Арашуковых возник в рамках проекта спецслужб, а к его падению привело исключительно уголовное преследование, считают они.

Об убийствах, в организации которых обвинен Рауф Арашуков, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии". Что известно о клане Арашуковых, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Арашуковых".

20:09, 30 апреля 2026
Три пляжа в Анапе получили разрешение открыться в курортном сезоне
18:35, 30 апреля 2026
Жительница Краснодара осуждена по делу о госизмене
17:27, 30 апреля 2026
Боец из Северной Осетии убит в военной операции
10:52, 30 апреля 2026
Житель Кубани арестован по делу о сборе координат предприятий ТЭК
09:03, 30 апреля 2026
Военный из Ставропольского края убит на Украине
08:08, 30 апреля 2026
В пяти районах Ростовской области зафиксирована атака БПЛА
Все события дня
Новости
Мужчина в наручниках и сотрудник полиции возле здания суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
14:39, 27 апреля 2026
Житель Карачаево-Черкесии приговорен к 18 годам заключения по делу о терроризме
Военная операция на Украине. Стоп-кадр видео Минобороны РФ https://z.mil.ru/spec_mil_oper/media/video/watch.htm?id=18838@morfVideoAudioFile
14:50, 26 апреля 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9050
Домашнее насилие. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
09:33, 18 апреля 2026
Правозащитники зафиксировали всплеск обращений за помощью на Северном Кавказе
05:58, 18 апреля 2026
Продлен арест 29 фигурантам дела брата главы Ингушетии
Мужчина в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
18:11, 17 апреля 2026
Дело против скрывавшегося восемь лет заммэра Карачаевска дошло до суда
Персоналии
Сергей Меликов. Фото http://www.riadagestan.ru/
18:30, 30 апреля 2026
Меликов Сергей Алимович
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:27, 30 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Евгений Витишко. Фото https://sovet-nko.ru/?p=22562
18:14, 29 апреля 2026
Витишко Евгений Геннадьевич
Справочник
Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Последние записи в блогах
Фото
15:35, 13 января 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело о хищении материнского капитала в КЧР. Возместят ли потерпевшим ущерб?
Фото
22:10, 15 ноября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Депутаты на выход. В Карачаево-Черкесии ликвидируют местные органы власти
Фото
13:12, 27 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
«Это не ЧП... Это катастрофа». Инцидент в Кисловодске с межнациональным подтекстом
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Сергей Меликов. Фото: Риа Дагестан https://riadagestan.ru/
30 апреля 2026, 17:58
Путин объявил об отставке Меликова

Задержанные жители села Губден. 30 апреля 2026 г. Cкриншот видео https://t.me/sledcom_press/29125
30 апреля 2026, 16:37
11 жителей дагестанского села задержаны по делу об экстремизме

Осужденный в колонии. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
30 апреля 2026, 13:39
Мать осужденного из Нальчика по делу о халифате пожаловалась на притеснения сына в колонии

Пожар в Туапсе. 28 апреля 2026 г. Скриншот видео Скриншот видео https://t.me/opershtab23/15822
30 апреля 2026, 09:58
Кондратьев рапортовал о потушенном пожаре на НПЗ

Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
