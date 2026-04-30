Суд отказался выплатить компенсацию Рауфу Арашукову

Бывший сенатор Рауф Арашуков требовал от колонии 100 тысяч рублей компенсации за невыдачу продуктов, суд отказался удовлетворить иск. В ходе заседания выяснилось, что товары, которые не были выданы, отсутствовали в магазине.

Как писал "Кавказский узел" родственники получили отказ на просьбу о переводе пожизненно осужденного Рауфа Арашукова из Оренбургской области в колонию в Мордовии. Защита экс-сенатора не согласилась с этим решением. В октябре 2024 года стало известно, что бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков обвинен в передаче трех миллионов рублей сотрудникам колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области за создание благоприятных условий отбывания наказания. 13 января суд признал Арашукова виновным в попытке подкупа сотрудника колонии и обязал его выплатить штраф в 120 миллионов рублей. Также суд приговорил пожизненно осужденного экс-сенатора к еще 10 годам заключения.

27 декабря 2022 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова. Апелляционная и кассационная инстанции оставили приговор в силе. Рауль Арашуков умер в колонии в 2023 году.

Соль-Илецкий районный суд Оренбургской области отказал в удовлетворении иска экс-сенатора Рауфа Арашукова, отбывающего пожизненный срок в колонии "Черный дельфин", о возмещении ему морального вреда на сумму 100 тысяч рублей за невыдачу продуктов, сообщил ТАСС.

"Решением суда от 30 апреля 2026 года в удовлетворении требований Арашукова Р. Р. отказано в полном объеме", - сказано в документах.

Согласно материалам дела, 2 марта 2026 года заключенный подал в администрацию колонии заявление о приобретении продуктов питания: всего 18 позиций на сумму 14 тысяч рублей. Спустя два дня ему принесли продуктов на сумму 4 172 рубля. Этот факт Арашуков посчитал нарушением своих прав на приобретение необходимых продуктов питания и подал иск к администрации учреждения.

В ходе заседания суд исследовал и приобщил к материалам дела прайс-лист товаров, имевшихся в магазине на дату написания Арашуковым заявления о покупках. Оказалось, что товары, которые не были приобретены, отсутствовали, передает агентство.

Арашуков требовал у администрации колонии компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей, а также сумму уплаченной госпошлины в размере 3 тысяч рублей, сообщало РИА "Новости" 16 апреля.

Напомним, в октябре 2024 года Рауф Арашуков также требовал перевести его в колонию в Мордовии, заявив, что в колонии "Черный дельфин" подвергается пыткам и провокациям. После его жалобы прокуратура провела проверку в колонии и заявила, что не нашла нарушений.

Рауф Арашуков столкнулся с отказами в отправке на СВО Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии несколько раз безуспешно пытался добиться заключения контракта с Минобороны для отправки в зону военной операции. Его адвокат связал отказы с тем, что Арашуков осужден на пожизненный срок.

Тогда же, в октябре 2024 года, на странице Рауфа Арашукова в соцсети была опубликована просьба о помощи, обращенная к Рамзану Кадырову. Это обращение вызвано стремлением получить поддержку и добиться смягчения приговора, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Ранее кавказоведы указали, что за крахом клана Арашуковых стоят люди, занимающие положение значительно выше, чем Рамзан Кадыров, с которым был дружен Рауф Арашуков. Клан Арашуковых возник в рамках проекта спецслужб, а к его падению привело исключительно уголовное преследование, считают они.

