Рауф Арашуков извинился перед Рамзаном Кадыровым

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На странице бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, приговоренного к пожизненному сроку, опубликованы извинения перед Рамзаном Кадыровым и обращенная к нему просьба о помощи.

Как писал "Кавказский узел", 27 декабря 2022 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова - бывшего советника гендиректора "Газпром межрегионгаз". В день приговора Арашуковым Мосгорсуд огласил приговоры и четырем другим подсудимым по делу. Бывший глава управления СКР по Карачаево-Черкесии Казбек Булатов и бывший начальник республиканского ЦПЭ Тимур Бетуганов приговорены к 22 годам колонии, бывший следователь СКР Андрей Филиппов – к 6,5 года колонии, бывший директор филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Гузер Хашукаев - к пяти годам. Апелляционная инстанция оставила приговоры в силе.

Рауф Арашуков был в дружеских отношениях с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, а через него – с телеведушей Тиной Канделаки. Она помогала ему с соцсетями и медиа. Что еще известно о клане Арашуковых, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Арашуковых".

Извинения Рауфа Арашукова перед Рамзаном Кадыровым опубликованы сегодня на принадлежащей бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии странице в Instagram*.

Арашуков просит у главы Чечни "прощения за все ошибки, которые совершил" и утверждает, что "никогда намеренно ничего не делал", тем более такого, что могло бы "разозлить или обидеть" Кадырова." Я прошу простить меня ради Аллаха, я признал свои ошибки", - говорится в сообщении.

Также он обратился к Кадырову с просьбой о помощи. "Я знаю, что кроме тебя нам никто не поможет", - сказано в тексте.

На странице в Instagram* Рауфа Арашукова, у которой насчитывается 34,8 тысячи подписчиков, после начала его уголовного преследования изредка продолжали появляться публикации. В частности последними публикациями перед извинениями были поздравления с Курбан-байрамом и Ураза-байрамом, которые опубликованы 16 июня и 9 апреля.

В республике у Рауфа Арашукова была репутация эмоционального, не сдержанного и не контролируемого человека, рассказал ранее "Кавказскому узлу" активист из Черкесска.. "У него было амбиций через край, с другой стороны, он самоутверждался. Это был период, когда он отпустил бороду, как у [Рамзана] Кадырова, он гордился дружбой с Кадыровым, он даже копировал с него манеру разговаривать, держать голову, интонировать. И вдруг его "кинули", сошлось все вместе", - заявил он. На "Кавказском узле" размещены биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове. Новости о резонансном расследовании опубликованы на тематической странице "Кавказского узла" "Опала Арашуковых".

Кадыров в 2016 году повлиял на решение главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова назначить Рауфа сенатором, сообщало ранее РБК со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Проблемы у Арашукова начались из-за конфликта вокруг северокавказского отделения Росавтодора, утверждает издание со ссылкой на слова бывшего кремлевского чиновника.

Начальник отделения Руслан Лечхаджиев — дальний родственник Кадырова,Благодаря связям с главой Чечни Рауф устроил своего родственника Мурадина Карданова заместителем Лечхаджиева, вспоминают они. Вскоре после того как Арашуков стал сенатором, они вместе с родственником попытались сместить Лечхаджиева, инициировав проверку в отделениях Росавтодора. Это и привело к разрыву отношений между Кадыровым и Арашуковым. "Такие вещи Рамзан не прощает", — приводятся в публикации от 14 февраля 2019 года слова бывшего чиновника.

Четверо собеседников издания подтвердили тогда, что конфликт завершился встречей Арашукова с приближенными Кадырова в "Президент-Отеле» на Якиманке. По их словам, там присутствовал в том числе депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. Двое из источников утверждают, что во время встречи Арашукова избили, двое собеседников, близких к Делимханову, говорят, что с Арашуковым просто "культурно поговорили, не били", пишет издание.

Опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы заявили "Кавказскому узлу", что за крахом клана Арашуковых стоят люди, которые находятся значительно выше, чем Рамзан Кадыров. Клан Арашуковых возник в рамках проекта спецслужб, а к его падению привело исключительно уголовное преследование, считают они.

"Кавказский узел" также писал, что практика публичных извинений, принятая в Чечне с подачи главы республики Рамзана Кадырова, распространилась на другие регионы России. Как эта практика распространяется на другие регионы России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Прощения за различные проступки и критику властей также регулярно просят и сами жители Чечни, а репортажи об этом публикует, в частности, республиканский гостелеканал "Грозный". В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз.

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