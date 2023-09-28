Апеляционный суд оставил в силе пожизненный срок Арашуковым

28 сентября 2023, 21:31

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Первый апелляционный суд признал законным решение о пожизненном лишении свободы бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца, бывшего советника гендиректора "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова, а также утвердил приговоры другим обвиняемым по этому делу.

Как писал "Кавказский узел", 27 декабря 2022 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению Рауфа и Рауля Арашуковых. Защита обжаловала приговор. В день приговора Арашуковым Мосгорсуд огласил приговоры и четырем другим подсудимым по делу. Бывший глава управления СКР по Карачаево-Черкесии Казбек Булатов и бывший начальник республиканского ЦПЭ Тимур Бетуганов приговорены к 22 годам колонии, бывший следователь СКР Андрей Филиппов – к 6,5 года колонии, бывший директор филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Гузер Хашукаев - к пяти годам.

23 сентября 2022 года присяжные сочли доказанной причастность Рауфа и Рауля Арашуковых к убийствам зампредседателя движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Арашуковы отказались признать вину. Подробнее об убийствах, в организации которых обвинен Рауф Арашуков, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии". На "Кавказском узле" опубликованы также биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове, а новости о преследовании Арашуковых собраны на тематической странице "Опала Арашуковых".

Первый апелляционный суд признал законным решение о пожизненном лишении свободы бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца, бывшего советника гендиректора "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова, сообщило сегодня ТАСС.

"Суд рассмотрел апелляцию защиты Арашуковых на решение Мосгорсуда и постановил признать решение суда первой инстанции законным и обоснованным и оставить его без изменения", - сообщило агентство со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд освободил из-под стражи, бывшего следователя управления СК РФ по Карачаево-Черкесии Андрея Филиппова, сообщила адвокат осужденного Ирина Гриненко. "С учетом времени, проведенного моим подзащитным в СИЗО с момента его задержания, он отбыл свой срок наказания, пока находился в изоляторе. При вынесении решения по апелляции на приговор по этому делу суд учел это обстоятельство и освободил Филиппова", - привело ее слова агентство.

Гузер Хашукаев был взят под стражу в зале суда, сообщило сегодня РБК.

Как следует из карточки дела на сайте Первого апелляционного суда, апелляция рассматривалась с июля, состоялись семь заседаний, решение было вынесено сегодня.

Суд также взыскал с Арашуковых 12 миллионов рублей в пользу родственников убитых по их заказу людей и постановил сохранить арест на имущество осужденных на сумму 1,3 миллиарда рублей до вступления приговора в законную силу, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Главное о деле Арашуковых".

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