Арашуков Рауль Туркбиевич

05 декабря 2022, 14:29

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Российский управленец, политический деятель и бизнесмен, задержан 30 января 2019 года по подозрению в создании организованного преступного сообщества и особо крупном мошенничестве. Прокуратура 5 декабря 2022 года запросила для Рауля Арашукова пожизненный срок.

Бурная юность

Рауль Арашуков был дважды судим в 80-х годах: в 1985 году он был приговорен к 2 годам лишения свободы условно и исправительным работам за обман двоих комбайнеров на 4 тонны зерна стоимостью 800 рублей .

В 1987 году Арашуков обвинялся в «хищении государственного или общественного имущества, совершенном путем присвоения или растраты либо путем злоупотребления служебным положением». В этот раз суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в колонии общего режима. В том же году судимость была снята .

«Газовый король» Северного Кавказа

Как утверждается в материале «Новой газеты», в 1995 году Арашуков возглавил компанию «Талисман», которая заключила договор с компанией «Кавказтрансгаз» о взыскании задолженности за газ с потребителей. Долги «Талисман» получил по бартеру винно-водочной продукцией, кирпичом и другим товаром, за который было выручено 22 миллиона рублей .

Хотя проверка «Газпромом» своей компании выявила, что деньги в «Кавказтрансгаз» так и не поступили, Арашуков стал главой «Ставропольрегионгаза» - крупнейшей газосбытовой компанией региона. «Новая газета» и ее источники считают прямым покровителем родственника Арашукова Назира Хапсирокова, уехавшего из родного аула Хабез в 1993 году покорять Москву .

В 2004 году депутат Госдумы Анатолий Грешневиков направил на имя заместителя генерального прокурора РФ по ЮФО запрос с просьбой проверить деятельность ООО «Ставропольрегионгаз» и лично его руководителя Рауля Арашукова .

В 2008 году Счетная палата РФ инициировала ряд проверок структур, которые возглавлял Арашуков. У него был даже проведен обыск.

В 2010 году в отношении гендиректора «Ставропольрегионгаза» Рауля Арашукова Главное следственное управление при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело по ст. 159 УК (мошенничество). Дело до ареста и суда не дошло.

В декабре 2011 года Рауль Арашуков был отправлен в отставку. Это случилось после визита на Ставрополье тогдашнего вице-премьера правительства РФ Игоря Сечина и разгромного совещания заседания правительственной комиссии под руководством премьера Владимира Путина .

«Недавно пришлось уйти в отставку двум чиновникам, связанным с торговлей энергоресурсами на Северном Кавказе, - заявил в интервью Вячеслав Дерев, бывший тогда сенатором от Карачаево-Черкесии. - Имя одного из них, Рауля Арашукова, ничего не скажет жителям столицы, Урала или Сибири. А у нас на Кавказе эта отставка было воспринята с ликованием» .

После этого интервью Совет старейшин черкесского народа потребовал отправить в отставку уже самого сенатора. 6 марта 2018 года Вячеслав Дерев был задержан, позднее – арестован. Он обвиняется по делу о хищении свыше 119 миллионов рублей при строительстве животноводческих комплексов в ЮФО и СКФО. На фоне арестов членов семьи Арашуковых у Дерева есть шанс вновь оказаться на свободе, полагает журналист Максим Шевченко, утверждающий, что хорошо знаком с семьями, между которыми «были давние противоречия».

Впрочем, после отставки Рауль Арашуков был назначен «на повышение» советником генерального директора «Газпром межрегионгаз» Кирилла Селезнева. Его уже тогда называли «газовым королем», а его сына Рауфа Арашукова – «газовым принцем» .

Самый известный актив семьи - гостиничный комплекс «Адиюх-Пэлас» в Хабезском районе с футбольными полями, бассейнами и большой коллекцией принадлежащих его хозяевам ретро-автомобилей. Комплекс раскинулся на 17 гектарах берегов речки Малый Зеленчук в западной части аула Хабез. Имеет свой источник лечебной минеральной воды. Учредителем ООО «Адиюх-Пэлас» является невестка Арашукова Аида Мухамедовна .

Арест

30 января 2019 года Рауль Арашуков был задержан в Петербурге в одном из офисов «Газпрома». По версии следствия, он причастен к организации преступного сообщества и хищениям газа на сумму более 30 млрд рублей .

В тот же день во время заседания Совета Федерации был арестован и сын Рауф. Ему помимо соучастия в ОПС отца инкриминируют и несколько убийств. Следственные действия проводятся и с четырьмя руководителями предприятий газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа Русланом Арашуковым (племянник Рауля Арашукова), Гузером Хашукаевым, Николаем Романовым и Игорем Травиновым.

Следственный комитет считает, что Рауль Арашуков «способствовал назначению своих родственников и знакомых на различные должности» в компании топливно-энергетического комплекса Северного Кавказа. Участники преступного сообщества «обеспечивали заключение договоров на поставку предприятиям газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа большего объема газа, чем было необходимо для нужд потребителей», и похищали газ, продавая его компаниям и физлицам за наличный расчет» .

Суд арестовал Рауля Арашукова до 30 марта 2019 года.

В июле 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев назвал неэффективной работу чиновников СКФО по вопросам социально-экономического развития региона, порекомендовав руководителям республик, «Газпрома» и «Россетей» проверить действия подчиненных и принять меры. А в октябре глава Минкавказа обвинил регионы СКФО в воровстве газа и света, которое маскируется под изношенность сетей и долги населения. В ноябре в офисах «Газпром межрегионгаз Махачкала» прошли обыски, связанные с незаконными начислениями задолженности абонентам. 17 декабря 2018 года суд в Махачкале вынес решение об аресте гендиректора компании Владимира Анастасова.

В справке Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ, переданной в Следственный Комитет, говорится, что Рауль Арашуков и другие неустановленные лица открывали в базах данных «Газпром межрегионгаза» фиктивные лицевые счета, создавая «условия для искусственного формирования якобы разбаланса (потерь) газа».

Полученный таким образом газ участники преступной группы, по утверждению силовиков, реализовывали. А в «Газпром» ​отчитывались о потерях, указывая на невозможность взыскать оплату за газ с абонентов в полном объеме. Самым крупным «фиктивный разбаланс» оказался в Дагестане – на сумму 27,5 млрд рублей.

Также, еще в 2017 году руководство «Газпрома» узнало о хищении газа на миллионы рублей в отеле Арашуковых «Адиюх-Пэлас». За три года отель употребил примерно в десять раз больше газа, чем оплатил.

Процесс

Позже сроки ареста неоднократно продлевались. Дело было выделено в отдельное судопроизводство и перенесено для рассмотрения в Москву.

Мосгорсуд 15 июля 2021 года избрал Арашукова суд присяжных.

23 сентября 2022 года коллегия присяжных заседателей пришла к выводу, что причастность Рауля Арашукова, как и его сына бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, к убийствам Аслана Жукова и Фраля Шебзухова доказана. Мотивом убийства, по решению суда присяжных, послужило то, что жертвы мешали деятельности преступного сообщества Арашуковых.

Гособвинение 5 декабря 2022 года попросило Мосгорсуд приговорить к пожизненному лишению свободы Рауля Арашукова обвиненного по делу о преступном сообществе и заказных убийствах.

Биография

Родился 18 января 1960 года в многодетной семье в ауле Хабез Карачаево-Черкесии. По национальности – черкес. Трудился в совхозе, прошел срочную службу в советской армии, окончил Ставропольский кооперативный техникум, позже - Северо-Кавказский Государственный технический университет по специальности «инженер бурения нефтяных и газовых скважин».

С 2012 года по настоящее время - депутат Народного собрания КЧР. Член партийной фракции «Единой России», входит в состав комитета по промышленности, транспорту, строительству, связи и энергетике.

Кандидат экономических наук.

Жена - Нелли Есковна Арашукова, 1966 года рождения, по национальности абазинка. Пятеро детей: Рауф, Назир, Камилла, Ангелина и Минара.

Брат — Арашуков Мухамед Туркбиевич — бывший министр труда и социальной защиты Карачаево-Черкесии, бывший управляющий Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

Сестра — Зарема Арашукова — советник директора филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск».

Примечания