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07:04, 31 октября 2024

Верховный суд утвердил приговор Арашуковым

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд России признал законным приговор по делу об убийствах и преступном сообществе, по которому бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков были приговорены к пожизненному лишению свободы.

Как информировал "Кавказский узел", Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Оренбургской области заявила, что проверит заявление бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова о пытках в колонии "Черный дельфин". Ранее Арашуков потребовал перевести его в колонию в Мордовии, заявив, что в "Черном дельфине" он подвергается пыткам и провокациям.

27 декабря 2022 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова – бывшего советника гендиректора "Газпром межрегионгаз". Апелляционная инстанция оставила приговоры в силе. Что еще известно о клане Арашуковых, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Арашуковых".

Верховный суд России утвердил приговор Мосгорсуда о пожизненном лишении свободы Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова, передал 30 октября "Коммерсант".

"Приговор Московского городского суда от 27 декабря 2022 года и апелляционное определение Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 29 сентября 2023 года в отношении Арашуковых оставлены без изменений, кассационные жалобы – без удовлетворения", – привел 30 октября "Интерфакс" сообщение суда.

По версии следствия, Рауль Арашуков поручил сыну организовать убийства зампредседателя движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Рауф Арашуков, в свою очередь, отдал приказ высокопоставленным силовикам не расследовать убийство Жукова. Следствие объединило производство по делам Арашуковых и трех силовиков, они стали обвиняемыми по общему делу о преступном сообществе. Подробнее об убийствах, в организации которых обвинен Рауф Арашуков, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".

"Кавказский узел" также писал, что 22 октября стало известно, что Рауф Арашуков обвинен в передаче трех миллионов рублей сотрудникам колонии "Черный дельфин" в виде взятки за создание для себя благоприятных условий отбывания наказания. Сам Арашуков назвал дело о взятке провокацией перед рассмотрением кассации.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы заявили, что за крахом клана Арашуковых стоят люди, которые находятся значительно выше, чем глава Чечни Рамзан Кадыров, с которым был дружен Рауф Арашуков. Клан Арашуковых возник в рамках проекта спецслужб, а к его падению привело исключительно уголовное преследование, считают они.

В Карачаево-Черкесии у Рауфа Арашукова была репутация эмоционального, не сдержанного и не контролируемого человека, рассказал ранее корреспонденту "Кавказского узла" активист из Черкесска. "У него было амбиций через край, с другой стороны, он самоутверждался. Это был период, когда он отпустил бороду, как у [Рамзана] Кадырова, он гордился дружбой с Кадыровым, он даже копировал его манеру разговаривать, держать голову, интонировать. И вдруг его "кинули", сошлось все вместе", – сказал он.

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Автор: "Кавказский узел"

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