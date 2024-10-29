Правозащитники отреагировали на заявления Арашукова о пытках

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Общественная наблюдательная комиссия Оренбургской области проверит заявление бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова о пытках в исправительном учреждении "Черный дельфин".

Как писал "Кавказский узел", бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков потребовал перевести его в колонию в Мордовии, поскольку в исправительном учреждении "Черный дельфин" в Оренбургской области, по его словам, он подвергается пыткам и провокациям.

На заявление Арашукова о пытках обратила внимание Общественная наблюдательная комиссия Оренбургской области.

"К нам не поступала жалоба от Арашукова ни в устной, ни в письменной форме. Мы виделись с ним неделю назад, спросили, нет ли жалоб, он сказал, что нет. Наши специалисты проведут проверку по сообщениям в СМИ о его жалобе на пытки в колонии и просьбе о переводе в другое исправительное учреждение", — сказал консультант региональной ОНК Виталий Панин.

По его словам, на последней встрече Рауф Арашуков говорил, что хочет работать с деревом и поэтому намерен попросить перевести его из швейного цеха, пишет "Коммерсант".

Напомним, 22 октября стало известно, что Рауф Арашуков обвинен в передаче трех миллионов рублей сотрудникам колонии "Черный дельфин" в виде взятки за создание для себя благоприятных условий отбывания наказания. Сам Арашуков назвал дело о взятке провокацией перед рассмотрением кассации. 24 октября адвокат Арашукова заявил, что новое обвинение связано с рассмотрением кассации, при этом у обвинения по-прежнему нет доказательств вины бывшего сенатора. Также адвокат указал, что перед судебным заседанием были внезапно изъяты документы, необходимые для защиты.

27 декабря 2022 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова – бывшего советника гендиректора "Газпром межрегионгаз". Апелляционная инстанция оставила приговоры в силе. Что еще известно о клане Арашуковых, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Арашуковых".

Опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы заявили, что за крахом клана Арашуковых стоят люди, которые находятся значительно выше, чем Рамзан Кадыров, с которым был дружен Рауф Арашуков. Клан Арашуковых возник в рамках проекта спецслужб, а к его падению привело исключительно уголовное преследование, считают они.

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