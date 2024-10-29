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08:05, 29 октября 2024

Арашуков потребовал перевода в колонию в Мордовии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков потребовал перевести его в колонию в Мордовии, поскольку в исправительном учреждении "Черный дельфин" в Оренбургской области, по его словам, он подвергается пыткам и провокациям.

Как информировал "Кавказский узел", 24 октября адвокат бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова заявил, что новое обвинение в адрес его подзащитного о передаче взятки сотрудникам колонии, по мнению защиты, связано с рассмотрением кассации, при этом у обвинения по-прежнему нет доказательств вины бывшего сенатора. Также адвокат указал, что перед судебным заседанием были внезапно изъяты документы, необходимые для защиты.

Рауф Арашуков заявил, что в колонии "Черный дельфин", в которой он отбывает наказание, его подвергают провокациям и пыткам и потребовал перевода в другую колонию, сообщил его адвокат Эльмар Ализаде.

"В настоящее время он содержится в "Черном дельфине" в Оренбургской области. Там он неоднократно подвергался пыткам и становился жертвой провокаций. Поэтому он просит перевести его в колонию в Мордовской Республике", – привел 28 октября ТАСС его слова.

В Мордовии есть две колонии для пожизненно осужденных. В одной из них отбывает наказание отец бывшего сенатора Рауль Арашуков, напомнил Ализаде.

Рауф Арашуков продолжает настаивать, что не давал взяток сотрудникам колонии "Черный дельфин". "Он готов пройти полиграф в режиме прямого эфира, если это возможно, и заявить, что взяток не давал", – процитировало 28 октября РИА "Новости" Эльмара Ализаде.

Напомним, 22 октября стало известно, что Рауф Арашуков обвинен в передаче трех миллионов рублей сотрудникам колонии "Черный дельфин" в виде взятки за создание для себя благоприятных условий отбывания наказания. Сам Арашуков назвал дело о взятке провокацией перед рассмотрением кассации.

27 декабря 2022 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова – бывшего советника гендиректора "Газпром межрегионгаз". Апелляционная инстанция оставила приговоры в силе. Что еще известно о клане Арашуковых, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Арашуковых".

Опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы заявили, что за крахом клана Арашуковых стоят люди, которые находятся значительно выше, чем Рамзан Кадыров, с которым был дружен Рауф Арашуков. Клан Арашуковых возник в рамках проекта спецслужб, а к его падению привело исключительно уголовное преследование, считают они.

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Автор: "Кавказский узел"

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