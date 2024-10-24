Адвокат Арашукова прокомментировал дело о взятке сотрудникам колонии

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Новое обвинение о передаче взятки сотрудникам колонии, выдвинутое бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову, связано с рассмотрением кассации, считает адвокат Владимир Постнюк. Он согласился с оценкой, которую ранее дал Арашуков, назвавший новое дело провокацией. У обвинения по-прежнему нет доказательств вины бывшего сенатора, а перед судебным заседанием были внезапно изъяты необходимые для защиты документы, рассказал адвокат.

Как информировал "Кавказский узел", 22 октября стало известно, что бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков обвинен в передаче трех миллионов рублей сотрудникам колонии "Черный дельфин" в виде взятки за создание для себя благоприятных условий отбывания наказания. Сам Арашуков назвал дело о взятке провокацией перед рассмотрением кассации.

Заседание Верховного суда по кассационной жалобе Рауфа Арашукова, его отца Рауля Арашукова, бывшего начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Карачаево-Черкесии Тимура Бетуганова и бывшего исполняющего обязанности руководителя следственного управления Следкома по Карачаево-Черкесии Казбека Булатова не состоялось, поскольку было перенесено на 28 октября, сообщил адвокат бывшего сенатора Владимир Постнюк.

"Причиной переноса стала неявка супруги Рауфа, которая должна была защищать его вместе с адвокатами. У Рауфа перед заседанием сотрудники колонии "Черный дельфин" изъяли документы, необходимые ему для защиты, а у его супруги они были", – пояснил адвокат корреспонденту "Кавказского узла". Все четверо жалобщиков участвовали в заседании с помощью видеоконференции, добавил он.

По словам Постнюка, главное требование защиты – отмена приговора и направление дела на новое рассмотрение. "Мое твердое убеждение, что они все должны быть освобождены от уголовного преследования, поскольку никаких существенных доказательств их вины представлено не было", – подчеркнул он.

Если Верховный суд примет по жалобе отрицательное решение, то возможности защиты не будут полностью исчерпаны, продолжил адвокат. "Есть разные степени кассации. Сейчас у нас – сплошная кассация, когда рассматриваются все поступившие кассационные жалобы. Дальше есть выборочная кассация в порядке надзора, когда один из судей Верховного суда предварительно принимает решение – будет это дело рассматриваться или нет", – пояснил защитник.

Относительно вероятности помилования Арашуковых и их подельников, Постнюк подчеркнул, что этим правом обладает лишь один человек – президент России. "Никакого специального порядка действий, кроме написания прошения о помиловании, в данном случае нет", – заметил он.

Комментируя информацию в СМИ об аресте одного из адвокатов бывшего сенатора за посредничество при передаче взятки, Постнюк пояснил, что, вероятно, речь идет об одном из местных адвокатов, которых наняли для того, чтобы они могли чаще общаться с осужденными, находящимися в колонии "Черный дельфин", поскольку московским адвокатам затруднительно часто туда ездить.

"Газету принести, поддержать морально, поскольку обстановка там тяжелая. <…> Я сам этих адвокатов не видел, но знал, что они есть", – описал он их функции.

Адвокат напомнил, что сам Рауф Арашуков заявил, что дело о взятке – "провокация". "Я не могу категорически сказать, что это связано с жалобой – мы не знаем, есть ли реальный обвиняемый или нет. Но, с учетом того, что одновременно у Рауфа, как раз накануне заседания вдруг изъяли необходимые для защиты документы, я допускаю такую возможность", – заключил Постнюк.

Напомним, 16 октября в соцсети на странице Рауфа Арашукова были опубликованы извинения перед Рамзаном Кадыровым и обращенная к главе Чечни просьба о помощи. Обращение вызвано стремлением получить поддержку и добиться смягчения приговора, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. 18 октября Арашуков не захотел уточнять, за что извинялся перед Рамзаном Кадыровым, назвав причины "личными".

27 декабря 2022 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова – бывшего советника гендиректора "Газпром межрегионгаз". Апелляционная инстанция оставила приговоры в силе. Что еще известно о клане Арашуковых, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Арашуковых".

Опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы заявили, что за крахом клана Арашуковых стоят люди, которые находятся значительно выше, чем Рамзан Кадыров, с которым был дружен Рауф Арашуков. Клан Арашуковых возник в рамках проекта спецслужб, а к его падению привело исключительно уголовное преследование, считают они.

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