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18:57, 23 октября 2024

Арашуков назвал дело о взятке провокацией перед рассмотрением кассации

Рауф Арашуков. Фото: ФСБ России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков счел дело о взятке провокацией, специально созданной в преддверии рассмотрения судом его кассационной жалобы, сообщили адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", 22 октября следователи сообщили, что в отношении Рауфа Арашукова возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере", предусматривает до 15 лет колонии). По версии следствия, осужденный через адвоката передал сотрудникам колонии "Черный дельфин" три миллиона рублей за создание для него благоприятных условий отбывания наказания. Адвокат Рауфа Арашукова подозревается в передаче взятки, сообщили следователи.

Рауф Арашуков расценивает новое дело о взятке "как провокацию, которая была сделана специально накануне заседания с целью оказания давления на суд", - заявила его адвокат Анна Ставицкая. "В отношении адвокатов из Оренбурга идёт проверка, у них проводились обыски, родственников адвокатов вызывали на допросы", - привело сегодня РИА "Новости" слова адвоката.

Позицию Рауфа Арашукова подтвердил адвокат его отца Рауля Владимир Постанюк. "Рауф Арашуков сегодня категорично говорит, что это было не так, что он никому ничего не собирался давать, что это явная провокация. Мы как адвокаты должны ему верить и верим. Но для того чтобы понять какие-то нюансы, тонкости, нужно туда срочно выехать", -  процитировало его РБК.

По словам Постанюка, ни защита, ни Рауф Арашуков не получили постановления о возбуждении уголовного дела и привлечении  бывшего сенатора в качестве обвиняемого.

Верховный суд России перенес рассмотрение кассационной жалобы на приговор на 28 октября. "У Рауфа изъяли документы, которые ему необходимы были в суде. Дубликат этих документов находится у его супруги. А супруги сегодня не было, как нам пояснил адвокат, она приболела. То есть нам нужно связаться с ней, получить эти документы", - сказал Постанюк.

Он также отметил, что оренбургские адвокаты не участвовали в деле, их "привлекали родственники для коммуникации". 

Напомним, 16 октября в соцсети на странице Рауфа Арашукова были опубликованы извинения перед Рамзаном Кадыровым и обращенная к главе Чечни просьба о помощи. Обращение вызвано стремлением получить поддержку и добиться смягчения приговора, предположили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. 18 октября Арашуков не захотел уточнять, за что извинялся перед Рамзаном Кадыровым, назвав причины "личными".

27 декабря 2022 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова – бывшего советника гендиректора "Газпром межрегионгаз". Апелляционная инстанция оставила приговоры в силе. Что еще известно о клане Арашуковых, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Арашуковых".

Опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы заявили, что за крахом клана Арашуковых стоят люди, которые находятся значительно выше, чем Рамзан Кадыров, с которым был дружен Рауф Арашуков. Клан Арашуковых возник в рамках проекта спецслужб, а к его падению привело исключительно уголовное преследование, считают они.

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Автор: "Кавказский узел"

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