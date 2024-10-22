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13:11, 22 октября 2024

Рауф Арашуков обвинен в даче крупной взятки сотрудникам колонии

Рауф Арашуков. Фото пресс-службы Совета Федерации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков обвинен в передаче трех миллионов рублей сотрудникам колонии "Черный дельфин" в виде взятки за создание для себя благоприятных условий отбывания наказания, сообщили правоохранители.

Как информировал "Кавказский узел", 18 октября бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков не захотел уточнять, за что извинялся перед Рамзаном Кадыровым, назвав причины "личными".

16 октября в соцсети на странице Рауфа Арашукова были опубликованы извинения перед Рамзаном Кадыровым и обращенная к главе Чечни просьба о помощи. Обращение пожизненно осужденного Рауфа Арашукова к Рамзану Кадырову вызвано стремлением получить поддержку и добиться смягчения приговора, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

По версии следствия, Рауф Арашуков передал сотрудникам колонии "Черный дельфин" через адвоката три миллиона рублей в качестве взятки за создание для себя благоприятных условий отбывания наказания. В отношении Арашукова возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере", предусматривает до 15 лет заключения, – прим. "Кавказского узла"), сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на ФСБ.

За взятку Арашуков хотел получить увеличение лимитов телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, а также чтобы ему было позволено выбирать место и вид работ на территории колонии, и выбирать соседа по камере, привело агентство слова официального представителя Следкома Светланы Петренко.

Правоохранительным органам о том, что Арашуков дал взятку, сообщил сотрудник УФСИН. Арашукову предъявлено обвинение в совершении преступления, уточнила она.

Напомним, 27 декабря 2022 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова – бывшего советника гендиректора "Газпром межрегионгаз". Апелляционная инстанция оставила приговоры в силе. Рауф Арашуков был в дружеских отношениях с Рамзаном Кадыровым. Что еще известно о клане Арашуковых, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Арашуковых".

По данным источников, проблемы у Арашукова начались из-за конфликта вокруг северокавказского отделения Росавтодора. Начальник отделения Руслан Лечхаджиев – дальний родственник Кадырова. Благодаря связям с главой Чечни Рауф устроил своего родственника Мурадина Карданова заместителем Лечхаджиева. Вскоре после того как Арашуков стал сенатором, они вместе с родственником попытались сместить Лечхаджиева, инициировав проверку в отделениях Росавтодора. Это и привело к разрыву отношений между Кадыровым и Арашуковым, говорится в публикации РБК от 14 февраля 2019 года.

Опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы заявили "Кавказскому узлу", что за крахом клана Арашуковых стоят люди, которые находятся значительно выше, чем Рамзан Кадыров. Клан Арашуковых возник в рамках проекта спецслужб, а к его падению привело исключительно уголовное преследование, считают они.

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Автор: "Кавказский узел"

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