Мобилизованный из Калмыкии убит на Украине

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Олег Дентелинов из Элисты убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине власти и силовики признали убитыми как минимум 274 бойцов из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 11 ноября власти и силовики признали убитыми в специальной военной операции на Украине как минимум 273 бойца.

Олег Дентелинов родился 23 мая 1975 года в Элисте. Окончил Элистинскую классическую гимназию. Затем отслужил срочную службу в Российской армии, после чего работал в правоохранительных органах. Долгое время служил по контракту в Чечне и Грузии, сообщило сегодня государственное РИА "Калмыкия".

В 2022 году Дентелинова призвали для участия в специальной военной операции в рамках частичной мобилизации. 22 сентября 2024 года был убит, посмертно награжден орденом Мужества.

Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 10 тысяч Не менее 4969 бойцов из СКФО и 5031 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 274 комбатантов из Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ранее сообщалось, что в военной операции был убит Бембя Шовунов из Элисты.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмущается супруга Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны".