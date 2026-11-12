Мобилизованный из Калмыкии убит на Украине
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Олег Дентелинов из Элисты убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине власти и силовики признали убитыми как минимум 274 бойцов из Калмыкии.
Как писал "Кавказский узел", к 11 ноября власти и силовики признали убитыми в специальной военной операции на Украине как минимум 273 бойца.
Олег Дентелинов родился 23 мая 1975 года в Элисте. Окончил Элистинскую классическую гимназию. Затем отслужил срочную службу в Российской армии, после чего работал в правоохранительных органах. Долгое время служил по контракту в Чечне и Грузии, сообщило сегодня государственное РИА "Калмыкия".
В 2022 году Дентелинова призвали для участия в специальной военной операции в рамках частичной мобилизации. 22 сентября 2024 года был убит, посмертно награжден орденом Мужества.
Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 274 комбатантов из Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Ранее сообщалось, что в военной операции был убит Бембя Шовунов из Элисты.
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмущается супруга Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны".
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