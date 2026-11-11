Бабалы Хафиз Эркёюн оглы
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Хафиз Бабалы – азербайджанский журналист-расследователь. В своих публикациях сообщал о фактах масштабной коррупции в Азербайджане. 13 декабря 2023 года задержан по делу издания Abzas Media, в июне 2025 года приговорен к девяти годам заключения.
Иск Хафиза Бабалы к Baku TV
В ноябре 2026 года Хафиз Бабалы заявил о создании ему "процессуальных и административных препятствий" для обжалования решения суда по его иску против Baku TV. Он намерен продолжить судебные действия и обратиться в Европейский суд по правам человека.
Бабалы подал иск против провластного телеканала Baku TV о защите чести и достоинства. Поводом стал сюжет от 2 мая 2025 года об уголовном деле против сотрудников издания. В нем утверждалось, что Бабалы вместе с главным редактором Abzas Media Севиндж Вагифгызы занимался незаконным ввозом денег из-за рубежа и ездил с этой целью в Грузию и на Украину в 2014–2015 годах. Бабалы назвал эти сведения вымыслом и потребовал их опровергнуть, принести публичные извинения и выплатить ему 50 тысяч манатов (около 30 тысяч долларов) компенсации морального вреда.
Насиминский районный суд Баку отклонил иск, а 22 апреля 2026 года Бакинский апелляционный суд оставил это решение в силе. По словам родственника журналиста, апелляционный суд не передал Бабалы текст решения своевременно, а администрация исправительного учреждения №2 отказалась принять его заявление о подаче кассационной жалобы. В результате срок обжалования был пропущен.
Арест по делу Abzas Media
13 декабря 2023 года Хафиза Бабалы в Баку на железнодорожном вокзале задержала полиция. Его отвезли его домой в соседний город Сумгаит, где прошел обыск. Бабалы был задержан в рамках дела против сотрудников издания Abzas Media и вместе с ними привлечен к уголовной ответственности. При обыске у него дома были изъяты компьютер, мобильный телефон и некоторые документы.
В издании Abzas Media Хафиз Бабалы публиковал свои расследовательский материалы. В частности в конце ноября 2023 года Бабалы говорил, что последнее расследование Abzas Media о коррупции с акцентом на главу Службы государственной безопасности Азербайджана стало "последней каплей" для властей Азербайджана перед репрессиями против этого издания. 28 ноября 2023 года Бабалы был вызван в качестве свидетеля по делу издания, его банковские счета были заморожены. Комитета по защите журналистов (КЗЖ) по Европе и Центральной Азии выпустило заявление, в котором говорится, что арестом Бабалы “власти Азербайджана лишь подтверждают, что их настоящая цель в преследовании Abzas Media – заставить замолчать ". 14 декабря "Репортеры без границ" осудили задержание Хафиза Бабалы.
20 июня 2025 года суд в Баку приговорил журналистов и сотрудников азербайджанского интернет-издания Abzas Media к длительным срокам по обвинениям в экономических преступлениях. Хафиз Бабалы приговорен к 9 годам лишения свободы 1. В сентябре 2025 года апелляционный суд оставил приговор без изменений.
В ноябре 2026 года стало известно, что Хафиз Бабалы, более полтора месяца не получал в исправительном учреждении №2 назначенные лекарства. Он страдает варикозом сосудов ноги и является инвалидом третьей группы по зрению. Администрация медсанчасти объяснила перебои с выдачей препаратов незавершенным тендером на их закупку.
Подробно о преследовании журналистов Abzas Media рассказывается в справке “Кавказского узла”.
Журналистская деятельность
Опубликовал расследование «Дети SOCAR» об источниках многомилионных состояний наследников основной нефтяной компании Азербайджана 2. В материале сообщается в том числе о хищениях на капитальном ремонте нефтедобывающего оборудования, что приводит к износу технического фонда и загрязнению окружающей среды, о взятках при заключении контрактов, о том, что сын высокопоставленного сотрудника SOCAR возглавляет офшорные компании, обвиняемые в отмывании грязных денег.
В материале о бывшем главе «Азербайджанских железных дорог» Джавиде Гурбанове рассказана история становления и расширения его личного бизнеса на фоне увольнения тысяч сотрудников и двукратного сокращения количества работников государственной компании 3. После назначения Гурбанова руководителем ЗАО «АЖД» взяло кредитов более чем на 1 миллиард долларов, а за 2015-1017 годы кредиторская задолженность монополии увеличилась в 2,6 раза.
Публиковал свои расследования о бизнесе крупных чиновников в Turan, на Радио Свободы, Meydan TV, ASTNA и на антикоррупционном портале Open Azerbaija.
Информация, полученная в ходе расследований Бабалы, использовалась в международных отчетах об отмывании денег в Азербайджане.
Биография
Родился в 1971 году в селе Мюджю Исмаиллинского района 4.
Среднюю школу окончил в Сумгаите в 1989 году.
В 1996 году окончил факультет журналистики Бакинского государственного университета.
Женат, трое детей.
Общественная и профессиональная деятельность
C 1992 года работает журналистом в печатных и интернет-СМИ.
Экономический обозреватель в агентстве Turan.
С 2016 года - заместитель председателя Институт свободы и безопасности репортеров IRFS.
С 2018 года – обозреватель Meydan TV.
Лауреат премии "Свободные СМИ-2019", присуждаемой норвежским Фондом Фритт Орд и германским Фондом ZEIT 5.
В 2020 году продолжил публиковать данные о сверхдоходах высших чиновников Азербайджана, о личном бизнесе членов их семей 6.
За журналистскую деятельность неоднократно получал угрозы в свой адрес.
Примечания
- Зачитан приговор сотрудникам «Abzas Media» // АРА.az, 20.06.2025.
- "Дети SOCAR": Откуда берутся миллионы наследников главной нефтяной компании Азербайджана // Meydan TV, 15 ноября 2019 года
- Бизнес главного азербайджанского железнодорожника, распростёршийся по коридору Восток-Запад // Meydan TV, 14 августа 2019 года
- Hafiz Babali // IRFS - https://www.irfs.org/who-we-are/staff/hafiz-babali/
- Free Media Awards 2019: Hafiz Babali - Azerbaijan - https://frittord.no/nb/priser/free-media-awards/hafiz-babali-azerbaijan
- Фермер, строитель, торговец, промышленник, связист… и наконец, министр Aзад Рагимов // Meydan TV, 29 июня 2020 года