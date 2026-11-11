Бабалы Хафиз Эркёюн оглы

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Хафиз Бабалы – азербайджанский журналист-расследователь. В своих публикациях сообщал о фактах масштабной коррупции в Азербайджане. 13 декабря 2023 года задержан по делу издания Abzas Media, в июне 2025 года приговорен к девяти годам заключения.

Иск Хафиза Бабалы к Baku TV

В ноябре 2026 года Хафиз Бабалы заявил о создании ему "процессуальных и административных препятствий" для обжалования решения суда по его иску против Baku TV. Он намерен продолжить судебные действия и обратиться в Европейский суд по правам человека.

Бабалы подал иск против провластного телеканала Baku TV о защите чести и достоинства. Поводом стал сюжет от 2 мая 2025 года об уголовном деле против сотрудников издания. В нем утверждалось, что Бабалы вместе с главным редактором Abzas Media Севиндж Вагифгызы занимался незаконным ввозом денег из-за рубежа и ездил с этой целью в Грузию и на Украину в 2014–2015 годах. Бабалы назвал эти сведения вымыслом и потребовал их опровергнуть, принести публичные извинения и выплатить ему 50 тысяч манатов (около 30 тысяч долларов) компенсации морального вреда.

Насиминский районный суд Баку отклонил иск, а 22 апреля 2026 года Бакинский апелляционный суд оставил это решение в силе. По словам родственника журналиста, апелляционный суд не передал Бабалы текст решения своевременно, а администрация исправительного учреждения №2 отказалась принять его заявление о подаче кассационной жалобы. В результате срок обжалования был пропущен.

Арест по делу Abzas Media

13 декабря 2023 года Хафиза Бабалы в Баку на железнодорожном вокзале задержала полиция. Его отвезли его домой в соседний город Сумгаит, где прошел обыск. Бабалы был задержан в рамках дела против сотрудников издания Abzas Media и вместе с ними привлечен к уголовной ответственности. При обыске у него дома были изъяты компьютер, мобильный телефон и некоторые документы.

В издании Abzas Media Хафиз Бабалы публиковал свои расследовательский материалы. В частности в конце ноября 2023 года Бабалы говорил, что последнее расследование Abzas Media о коррупции с акцентом на главу Службы государственной безопасности Азербайджана стало "последней каплей" для властей Азербайджана перед репрессиями против этого издания. 28 ноября 2023 года Бабалы был вызван в качестве свидетеля по делу издания, его банковские счета были заморожены. Комитета по защите журналистов (КЗЖ) по Европе и Центральной Азии выпустило заявление, в котором говорится, что арестом Бабалы “власти Азербайджана лишь подтверждают, что их настоящая цель в преследовании Abzas Media – заставить замолчать ". 14 декабря "Репортеры без границ" осудили задержание Хафиза Бабалы.

20 июня 2025 года суд в Баку приговорил журналистов и сотрудников азербайджанского интернет-издания Abzas Media к длительным срокам по обвинениям в экономических преступлениях. Хафиз Бабалы приговорен к 9 годам лишения свободы . В сентябре 2025 года апелляционный суд оставил приговор без изменений.

В ноябре 2026 года стало известно, что Хафиз Бабалы, более полтора месяца не получал в исправительном учреждении №2 назначенные лекарства. Он страдает варикозом сосудов ноги и является инвалидом третьей группы по зрению. Администрация медсанчасти объяснила перебои с выдачей препаратов незавершенным тендером на их закупку.

Подробно о преследовании журналистов Abzas Media рассказывается в справке “Кавказского узла”.

Журналистская деятельность

Опубликовал расследование «Дети SOCAR» об источниках многомилионных состояний наследников основной нефтяной компании Азербайджана . В материале сообщается в том числе о хищениях на капитальном ремонте нефтедобывающего оборудования, что приводит к износу технического фонда и загрязнению окружающей среды, о взятках при заключении контрактов, о том, что сын высокопоставленного сотрудника SOCAR возглавляет офшорные компании, обвиняемые в отмывании грязных денег.

В материале о бывшем главе «Азербайджанских железных дорог» Джавиде Гурбанове рассказана история становления и расширения его личного бизнеса на фоне увольнения тысяч сотрудников и двукратного сокращения количества работников государственной компании . После назначения Гурбанова руководителем ЗАО «АЖД» взяло кредитов более чем на 1 миллиард долларов, а за 2015-1017 годы кредиторская задолженность монополии увеличилась в 2,6 раза.

Публиковал свои расследования о бизнесе крупных чиновников в Turan, на Радио Свободы, Meydan TV, ASTNA и на антикоррупционном портале Open Azerbaija.

Информация, полученная в ходе расследований Бабалы, использовалась в международных отчетах об отмывании денег в Азербайджане.

Биография

Родился в 1971 году в селе Мюджю Исмаиллинского района .

Среднюю школу окончил в Сумгаите в 1989 году.

В 1996 году окончил факультет журналистики Бакинского государственного университета.

Женат, трое детей.

Общественная и профессиональная деятельность

C 1992 года работает журналистом в печатных и интернет-СМИ.

Экономический обозреватель в агентстве Turan.

С 2016 года - заместитель председателя Институт свободы и безопасности репортеров IRFS.

С 2018 года – обозреватель Meydan TV.

Лауреат премии "Свободные СМИ-2019", присуждаемой норвежским Фондом Фритт Орд и германским Фондом ZEIT .

В 2020 году продолжил публиковать данные о сверхдоходах высших чиновников Азербайджана, о личном бизнесе членов их семей .

За журналистскую деятельность неоднократно получал угрозы в свой адрес.

Примечания