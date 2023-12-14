Комитет по защите журналистов призвал власти Азербайджана освободить Бабалы

14 декабря 2023, 13:51

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Силовики в Азербайджане арестовали журналиста Хафиза Бабалы в рамках преследования сотрудников Abzas Media, которое публиковало бескомпромиссные репортажи о коррупции. Власти должны освободить его и всех ранее задержанных сотрудников СМИ, заявил Комитет по защите журналистов.

Как сообщал "Кавказский узел" 13 декабря силовики задержали журналиста-расследователя Хафиза Бабалы, который, в частности, публиковал свои материалы в Abzas Media. При обыске у него дома были изъяты компьютер, мобильный телефон и некоторые документы. За две недели до этого, 28 ноября, Бабалы вызывали в качестве свидетеля по делу Abzas Media. 14 декабря "Репортеры без границ" осудили задержание Хафиза Бабалы.

20 ноября были задержаны, а на следующий день арестованы директор издания Ульви Гасанли (Гасанлы), главный редактор Севиндж Вагифгызы и сотрудничавший с Abzas Media активист Мохаммед Кекалов. Все они обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысячах евро. 1 декабря по этому же делу была арестована журналистка Наргиз Абсаламова. О том, кто делает Abzas Media и кому были посвящены громкие расследования также рассказывается в краткой справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Задержание Хафиза Бабали связано с преследованием сотрудников Abzas Media, считает координатор программ Комитета по защите журналистов (КЗЖ) по Европе и Центральной Азии, в Нью-Йорке Гульноза Саид.

"Арестовав широко уважаемого журналиста-расследователя Хафиза Бабали, власти Азербайджана лишь подтверждают, что их настоящая цель в преследовании Abzas Media – заставить замолчать ее бескомпромиссные репортажи о фактах коррупции", – приведена слова Саид в заявлении КЗЖ, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Она призвала власти Азербайджана освободить журналистов. "Власти Азербайджана должны немедленно освободить Бабалы вместе со всеми другими несправедливо заключенными в тюрьму журналистами и остановить продолжающуюся волну репрессий против независимой прессы", – подчеркнула Гульноза Саид.

13 декабря полиция в Баку задержала Хафиза Бабалы на местном железнодорожном вокзале и отвезла его домой в соседний город Сумгаит, где провела обыск. Согласно сообщениям СМИ, сотрудники полиции конфисковали у журналиста компьютер, мобильный телефон и некоторые документы, а затем доставили его в Бакинское управление полиции.

Следователи допросили Бабалы 28 ноября и заморозили его банковские счета в связи с делом Abzas Media, отметил КЗЖ.

В одном из интервью Бабали ранее сказал, что последнее расследование Abzas Media коррупции с акцентом на главу Службы государственной безопасности Азербайджана стал "последней каплей" для властей Азербайджана перед репрессиями против этого издания. Бабалы является как минимум седьмым представителем прессы, арестованным в отместку за его работу в Азербайджане в прошлом месяце, сказано в заявлении КЗЖ.

Организация направила письмо в МВД Азербайджана и службу государственной безопасности Азербайджана с просьбой прокомментировать ситуацию, но не получила ответов.

Напомним, что помимо сотрудников Abzas Media 2 декабря суд в Баку отправил под арест сотрудника Kanal-13 Руфата Мурадлы, признав его виновным в хулиганстве и неподчинении полиции. Мурадлы стал вторым за пять дней арестованным сотрудником телеканала после директора Азиза Оруджева.

Хафиз Бабалы предавал огласке общественно важные проблемы – в своих журналистских расследованиях сообщал о фактах масштабной коррупции в Азербайджане. Он стал одним из лауреатов премии "Свободные СМИ-2019", присуждаемой норвежским Фондом Фритта Орда (The Fritt Ord Foundation) и германским Фондом ZEIT.

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