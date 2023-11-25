Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

25 ноября 2023, 05:53

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Азербайджанское интернет-издание Abzas Media известно своими расследованиями фактов масштабной коррупции, связанных с высшим руководством страны. 20-21 ноября 2023 года сотрудников независимого издания арестовали по обвинению в контрабанде. Кто делает Abzas Media и кому были посвящены громкие расследования, рассказывается в краткой справке “Кавказского узла”.

Аресты и обвинения

Ульви Гасанли, директор интернет-издания Abzas Media, был задержан 20 ноября. При обыске в редакции силовики изъяли 40 тысяч евро. Главный редактор издания Севиндж Вагифгызы пояснила, что Abzas Media расследовало бизнес членов семей высокопоставленных чиновников, и связала задержание с этими расследованиями. Гасанли был обвинен в контрабанде иностранной валюты группой лиц по предварительному сговору.

В ночь на 21 ноября была задержана и сама Севиндж Вагифгызы. Из полиции ее привезли домой, где в присутствии адвоката провели обыск. Ей также было предъявлено обвинение в контрабанде. Вечером 21 ноября суд арестовал обоих на четыре месяца. Журналисты в суде отвергли обвинения, связав преследование с профессиональной деятельностью.

22 ноября МВД Азербайджана сообщило, что в рамках уголовного дела 20 ноября был задержан Мохаммед Кекалов. Журналисты связали задержание Кекалова с его сотрудничеством с Abzas Media, призвав власти освободить всех задержанных. Кекалов занимается социальными проектами и поддержкой людей с ограниченными физическими способностями, в Abzas Media он лишь консультировал руководство издания. 23 ноября Кекалов был арестован на три месяца и 27 дней по обвинению в контрабанде. Кекалов отверг обвинение и отказался от нанятого семьей адвоката.

По статье 206 УК Азербайджана всем арестованным грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Кто делает Abzac Media

Abzac Media было основано в 2016 году группой молодых активистов как инициатива для развития гражданского общества. Это бесплатная профессиональная новостная платформа, которая распространяет информацию на азербайджанском языке, говорится на сайте издания. “Используя инновационные методы, мы доносим до людей правду об Азербайджане и продвигаем общечеловеческие ценности”, - декларирует издание свою миссию .

На сайте ежедневно публикуются пять-шесть новостей, касающихся вопросов внутренней политики и прав человека, периодически выходят авторские колонки и расследования.

В последние три года издание стало специализироваться на журналистских расследованиях, посвященных, в основном, фактам коррупции в высших эшелонах власти, непрозрачности расходования средств госбюджета Азербайджана. Расследования, в частности, касались освоения бюджетных средств на реализации проектов по восстановлению территорий, возвращенных под контроль Азербайджана после 44-дневной войны с Арменией 2020 года.

Расследовательское направление Abzas Media стало развиваться после перехода в редакцию из Meydan.tv журналистки Севиндж Вагифгызы, ставшей главным редактором. Расследования издания вызывали большой общественный резонанс и активно распространялись в социальных сетях, хотя издание не имело такой массовой популярности как Meydan.tv, которое фокусируется и на социальных проблемах. Доступ к сайту Meydan.tv на территории Азербайджана заблокирован.

Резонансные расследования

Одно из наиболее резонансных расследований - “Компания, принадлежащая членам семьи президента, строит Агдам” . Его авторы сообщают, что строительством жилых комплексов в Агдаме занимается компания ООО“ PMD Projects”, из группы “PMD Group” - структурного подразделения "Paşa Holding", который принадлежит членам семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева. Утверждения подкреплены документальными свидетельствами.

Авторы расследования указывают на непрозрачность реализации проекта “PMD Projects” и, в частности, отказ компании ответить на журналистские запросы относительно оснований отвода земли под строительство. Этой же компании были предоставлены земельные участки на строительство двух гостиниц в Агдаме: “Park Forest Hotel Agdam” на 110 мест и “City Hotel Agdam” на 130 мест.

Еще одно расследование - “Компания, принадлежащая членам семьи президента Азербайджана, занимается посевно-жатвенной деятельностью в Карабахе” . В нем утверждается, что лучшие сельскохозяйственные угодья на территориях, возвращенных под контроль Азербайджана после 44-дневной войны, передаются компаниям, подконтрольным высокопоставленным чиновникам. В частности, пяти компаниям было предоставлено 8376,5 га пахотных земель; одна из них, ООО “Agro Dairy”, непосредственно входит в состав “Paşa Holding”, принадлежащей членам семьи президента Азербайджана.

“Принимая решение в пользу крупных предпринимателей и монополистов при распределении пахотных земель, правительство закладывает основу для проблем, которые будет трудно решить в будущем”, - приводятся в расследовании мнение эксперта по аграрным вопросам Вахида Магеррамли.

В расследовании "Никаких разговоров о деньгах, потраченных на аэропорт Физули” авторы обращают внимание, что подряды на строительство аэропорта были предоставлены азербайджанским и турецким компаниям без проведения тендеров. Объяснения причин такого отбора журналисты получить не смогли.

В расследовании также указывается, что официальная информация о стоимости проведенных работ отсутствует. Опрошенные авторами эксперты обратили внимание на незаконность назначения подрядчика без тендеров и сокрытия информации о стоимости проекта. Привлеченные к сооружению аэропорта компании и ранее получали крупные подряды, - такие как строительство Центра Гейдара Алиева, SOCAR Tower (новое здание госнефтекомпании) и здания Национального олимпийского комитета.

Более широкую подборку резонансных расследований Abzas Media подготовило также Meydan.tv.

Власти официально не реагировали на расследования Abzac Media и не комментировали представленные в них свеления. Тем не менее, после выхода расследования про физулинский аэропорт Севиндж Вагиафгызы вновь привлекли к суду якобы за неисполнение судебного решения 2019 года. Это решение касалось иска, который подала заместитель директора одной из школ против Вагифгызы из-за видеосюжета о президентских выборах 11 апреля 2018 года. Журналистка отказалась удалить ролик и не стала менять его заголовок. В 2022 году судебные приставы хотели запретить ей выезд из страны, но суд отклонил представление судебных приставов.

После ареста руководителей издание продолжает работать, но новые публикации касаются в основном международной реакции на их преследование. Дальнейшие планы работы непосредственно изданием не озвучивались, редакция и корреспонденты стараются не афишировать свои имена.

Официально власти не закрыли издание, но и легальных механизмов для этого у них нет, поскольку домен сайта находится не в Азербайджане. Сайт пока еще доступен на территории страны. В офис редакции, где проходил обыск, журналисты заходить уже не могут, но продолжают работать удаленно.

Реакция на преследование Abzas Media

Группа азербайджанских журналистов 21 ноября осудила уголовное преследование руководителей Abzas Media – Ульви Гасанли и Севиндж Вагифгызы, а также сотрудничающего с этим изданием активиста Мохамеда Кекалова.

"На протяжении многих лет в Азербайджане свобода слова и выражения подвергалась беспощадным репрессиям и угрозам со стороны политических властей", - говорится в заявлении журналистов. Азербайджан фактически стал страной, выступающей против основных прав и свобод, сказано в заявлении.

Преследование независимой медиа-организации, расследующей коррупционные действия властей, является ярким показателем жестокого отношения политической системы к свободной прессе, отмечают авторы заявления.

Заявление адвокатов в ЕСПЧ о защите источников издания

23 ноября адвокаты Эльчин Садыгов и Зибейда Садыгова обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой в ближайшие дни запретить властям Азербайджана проверять изъятые при обысках компьютеры и телефоны, чтобы сохранить конфиденциальность источников издания. Защитники попросили Европейский суд "в соответствии "Правилом 39" регламента суда в приоритетном порядке, вне очереди" рассмотреть и удовлетворить заявление.

23 ноября три докладчика ПАСЕ в совместном заявлении указали, что арест директора интернет-издания Abzas Media Ульви Гасанли связан с антикоррупционными расследованиями издания и противоречит обязательствам Азербайджана как члена Совета Европы. Они призвали освободить Гасанли и Севиндж Вагифгызы.

Forbidden Stories намерена продолжить расследования

Международная сеть журналистов-расследователей Forbidden Stories («Запретные истории»), которая занимается работой убитых, задержанных и находящихся под угрозой репортеров, осудила уголовное преследование сотрудников Abzas Media заявив, что начатые ими расследования фактов коррупции будут продолжены .

Forbidden Stories, а также организации Freedom Now и Human Rights Watch призвали власти Азепбайджана освободить журналистов. В заявлении Freedom Now указывается, что Гасанли ранее уже подвергался задержаниям и допросам из-за своей профессиональной деятельности, как и Вагифгызы. Кроме того, журналисты подвергались преследованию с использованием шпионской программы Pegasus .

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