Защита Севиндж Вагифгызы обвинила суд в предвзятом отношении к журналистке

18 января 2024, 19:31

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Жалоба на отказ в переводе главного редактора Abzas Media Севиндж Вагифгызы под домашний арест оставлена апелляционным судом без удовлетворения. Адвокаты указали на признаки предвзятости следствия и суда по отношению к журналистке.

"Кавказский узел" писал, что при рассмотрении судом апелляционной жалобы Севиндж Вагифгызы на запрет ей телефонных звонков адвокату защита попросила суд вывести ее из стеклянной клетки. Судьи дали согласие, но конвоиры отказались выполнять их распоряжение, после чего суд пересмотрел свое решение и оставил журналистку в клетке. Такой поворот событий сильно возмутил адвоката Вагифгызы. Жалоба журналистки была оставлена судом без удовлетворения.

В Азербайджане арестованы уже шестеро сотрудников интернет-издания Abzas Media: его директор Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, журналисты Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова. Все они обвинены по делу о контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Сегодня в Бакинском апелляционном суде состоялось рассмотрение жалобы на отказ в переводе Вагифгызы под домашний арест, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" ее адвокат Эльчин Садыгов.

"Мы подавали ходатайство об изменении меры пресечения в отношении Севиндж Вагифгызы – об освобождении ее из-под стражи и о переводе под домашний арест. Мы считаем, что содержать ее под арестом нет никакой необходимости. Если бы она собиралась скрываться от следствия, то вообще не возвращалась бы из-за границы, где она была в день задержания директора Abzas Media Ульви Гасанли. Зная о высокой вероятности и даже неизбежности своего ареста, журналистка все равно вернулась в страну и сразу же была задержана в аэропорту. К сожалению, суд первой инстанции не удовлетворил наше ходатайство, и мы подали апелляцию", – рассказал Садыгов.

В апелляционной жалобе защита еще раз указала на необоснованность содержания Вагифгызы под стражей. "В ходе сегодняшнего заседания, в отличие от предыдущего разбирательства по делу журналистки в апелляционном суде, Вагифгызы все же вывели из стеклянной клетки и позволили ей сесть рядом с адвокатом", - отметил адвокат.

"Мы обратили внимание апелляционного суда также на прецеденты незаключения под стражу лиц, обвиняемых в более тяжких преступлениях. К примеру, должностных лиц Республиканского перинатального центра, привлеченных по делу о пожаре, в результате которого погибли младенцы, поместили под домашний арест, в то время как Вагифгызы, хотя от инкриминируемых ей действий никому ущерба не нанесено, содержат под стражей. Это нарушение принципа единообразного применения права. Почему Вагифгызы должны содержать под стражей, если закон допускает перевод ее под домашний арест? К сожалению, апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу", - сообщил Эльчин Садыгов.

По обжалованию меры пресечения апелляционный суд является высшей инстанцией, так что решение окончательное. "Неправомерные решения судов Азербайджана по нашим жалобам и ходатайствам мы в перспективе будет оспаривать в ЕСПЧ", - отметил Садыгов.

Эксперт в области права медиа, бывший член коллегии адвокатов Азербайджана Ялчин Иманов в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" отметил, что в делах с "политическим контекстом" следственные и судебные органы, как правило, действуют очень строго.

"Вопреки декларируемой политике гуманизации наказания и минимизации случаев заключения, для активистов, журналистов и блогеров суды избирают самые строгие меры пресечения, аресты. Само это уже бросает тень на объективность и справедливость правосудия. В перспективе ЕСПЧ признает неправомерность досудебного заключения", - считает эксперт.

В БАС корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили информацию об отклонении жалобы Вагифгызы. Представители следственного органа оказались недоступными для комментариев.

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