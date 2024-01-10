Сотрудники перинатального центра в Баку арестованы после гибели младенцев

10 января 2024, 19:16

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Следствие установило нарушение правил пожарной безопасности в перинатальном центре в Баку, где при пожаре погибли четыре младенца. Директор медучреждения и двое ее подчиненных помещены под домашний арест.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 9 января четверо новорожденных погибли при пожаре в Республиканском перинатальном центре в Хатаинском районе Баку. Еще три человека отравились дымом. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статьям 225.3 "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и 314.3 "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц" Уголовного кодекса Азербайджана.

Гибель четырех младенцев при пожаре произошла на фоне недостаточной эффективности чиновников системы здравоохранения, ранее заявили председатель ассоциации врачей и азербайджанский активист.

В ходе расследования были выявлены незаконные действия со стороны трех должностных лиц перинатального центра. Так, у следствия возникли основательные подозрения в том, что директор центра Мехрибан Абасгулиева "неправильно организовала работу по соблюдению правил пожарной безопасности", говорится в поступившем корреспонденту "Кавказского узла" сообщении Генпрокуратуры Азербайджана.



Было установлено, что в палате отделения интенсивной терапии новорожденных отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии на четвертом этаже медучреждения "использовалось медицинское оборудование сверх нормы", а также "не были устранены, возникшие в предыдущие дни неисправности в источниках электропитания". Кроме того, было выявлено, что завотделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Гамлет Мустафаев и начальник "службы поддержки" центра Эльнур Ахмедли допустили использование в нарушение правил пожарной безопасности электрических приборов, не соответствующих установленным стандартам, а также непригодное для эксплуатации оборудование. При этом в палатах использовались многочисленные приборы без учета мощности и нагрузки электросети, что и послужило причиной пожара, далее сказано в пресс-релизе.

Помимо того, были неисправны средства предупреждения о пожаре. В результате пожара погибли четверо младенцев, был причинен серьезный ущерб имуществу учреждения.

Абасгулиевой, Мустафаеву и Ахмедли предъявлены обвинения по статьям о нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц и халатности, которая повлекла смерть двух и более человек (статьи 225.3 и 314.3 Уголовного кодекса Азербайджана). Директор и два сотрудника центра помещены под домашний арест с отстранением от занимаемых должностей, сообщило ведомство.

Как сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Объединенном управлении территориальными медицинскими подразделениями (ОУТМП,) в связи с пожаром пациенты Республиканского перинатального центра были эвакуированы в другие медучреждения Баку и Сумгаита. 10 января восемь детей были выписаны из больниц. Состояние 38 младенцев из 50, остающихся в медучреждениях, оценивается как стабильное, шестерых – удовлетворительное, еще шестерых – средней тяжести, сказали в ОУТМП.

В марте 2018 года произошел крупный пожар в Республиканском наркологическом центре в Баку. Погибли 25 человек, четверо были госпитализированы. В поджоге был обвинен один из пациентов - Магомед Мамедов, он был приговорен к пожизненному заключению. Директор наркоцентра и ответственный за безопасность были приговорены к четырем годам заключения и трем с половиной годам заключения, лечащий врач была приговорена к пяти годам лишения свободы условно.

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