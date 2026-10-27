Родные Полада Асланова встревожены состоянием его здоровья

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Руководитель сайта Xeberman.com Полад Асланов, отбывающий срок по обвинению в госизмене, продолжает голодовку в знак протеста против ограничений на ношение хиджаба в школах Азербайджана. По словам супруги, состояние Асланова сильно ухудшилось, врач предупредил его об угрозе комы.

Как информировал "Кавказский узел", 8 октября осужденный главред интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полад Асланов объявил в колонии №15 голодовку в знак протеста против нарушения прав школьниц, в том числе своей дочери, и учительниц, носящих хиджаб. Он считает, что ограничения дресс-кода нарушают статью 48 Конституции Азербайджана, гарантирующую свободу совести. 20 октября Асланов был госпитализирован в лечебное учреждение Пенитенциарной службы, но там он не получает медицинской помощи, заявила супруга журналиста.

С 12 октября руководители школ в Азербайджане не допускают к занятиям педагогов и школьниц, которые отказались снимать хиджаб. Около нескольких школ Баку учащиеся и учителя проводили уроки на улице в знак протеста. 13 октября МВД отчиталось о задержании 37 участников протестов, при этом активисты заявили о более чем 200 задержанных. 13-летняя дочь Асланова отказалась подчиниться запрету на ношение хиджаба в школе вопреки давлению педагогов, а ее матери силовики пригрозили лишением свободы за поддержку протестов против школьного дресс-кода.

Полад Асланов 26 октября позвонил супруге и сообщил, что по-прежнему содержится в карцере лечебного учреждения Пенитенциарной службы. Журналист также сообщил о плохом обращении с ним в исправительном учреждении №15 после возобновления голодовки 12 октября, рассказала Гюльмира Асланова корреспонденту “Кавказского узла”.

"Полад начал голодовку 8 октября в знак протеста против запрета на ношение хиджабов в школах. Потом его заверили, что запрет отменен, и он прекратил голодовку. Однако 12 октября в телефонном разговоре он узнал от меня, что запрет продолжает действовать, и возобновил голодовку. После этого начальник ИУ-15 Рамиг Насибов стал оказывать на Полада давление, нагрубил ему, а самого Полада поместили в карцер. Спустя три дня Полада перевели в лечебное учреждение Пенитенциарной службы, где ему также назначили пять суток пребывания в карцере. Хотя этот срок истек, Полад до сих пор находится в карцере", – рассказала Асланова.

В последние дни журналист находится, по ее словам, под медицинским наблюдением: ему ежедневно измеряют артериальное давление и уровень сахара в крови, а также берут анализы. Вес журналиста снизился с 52 до 43 килограммов, он сильно ослаб.

"У него резко снизился уровень сахара в крови. Врач посоветовал ему прекратить голодовку, поскольку из-за падения уровня сахара он в любой момент может впасть в кому. Полад отказался прекращать голодовку. Врач рекомендовал ему хотя бы раз в день пить шербет (подслащенную воду), однако Полад отказался и от этого, он употребляет только кипяченую воду. Его организм настолько ослаб, что он не может стоять на ногах и только лежит", — сообщила супруга журналиста.

По словам супруги журналиста, на прошлой неделе Полада Асланова посетили сотрудники аппарата омбудсмена. В составе группы был врач, однако медицинского обследования журналиста не проводили. "Поладу пообещали, что 26 октября его выведут из карцера, но я не знаю, сделали ли это. Когда Полад звонил, было около четырех часов дня", – пояснила женщина.

Она также сообщила, что книги и личные вещи журналиста остались в исправительном учреждении №15. "Все эти дни Полад находится в полной информационной изоляции. Ему даже не позволили взять из колонии книги", – добавила супруга.

Гюльмира Асланова рассказала, что просила мужа прекратить голодовку, поскольку протест против ограничений на ношение хиджаба уже привлек широкое общественное внимание.

"Я сказала ему, что ограничения на ношение хиджаба вызвали резонанс в стране и мире, что многие выражают солидарность с учительницами и ученицами в хиджабах. Я просила его прекратить акцию, поскольку своей голодовкой он также привлек внимание к вопросу нарушения прав верующих. Но Полад отказался прекращать голодовку. Он сказал, что намерен продолжать ее как минимум до конца октября", — заявила Асланова.

Она передала и обращение мужа, в котором он объяснил причины своего протеста. "Я начал эту голодовку, чтобы защитить права моей дочери, а также всех школьников, лишенных права на образование из-за ношения хиджаба, и всех наших учителей, отстраненных от работы в школах. Я не намерен прекращать акцию", – передала жена слова Полада Асланова.

Гюльмира Асланова подчеркнула, что обеспокоена ухудшением состояния здоровья мужа и хочет, чтобы он прекратил голодовку.

По ее словам, в лечебном учреждении продолжает голодовку и другой верующий – Зейнал Байрамов, которого также перевели из ИУ-15. Ранее он перенес инсульт и нуждается в постоянном приеме лекарств, однако во время голодовки отказывается от них. Кроме того, по словам Аслановой, голодовку проводит еще один заключенный, переведенный из колонии №11. Все трое содержатся в отдельных камерах карцера.

Асланова также сообщила, что их 13-летняя дочь по-прежнему не может посещать занятия из-за отказа снимать хиджаб. Сама Гюльмира Асланова остается в статусе свидетеля по уголовному делу в связи с протестами против запрета на хиджаб.

Получить комментарий в Пенитенциарной службе Азербайджана "Кавказскому узлу" не удалось.

"Кавказский узел" писал, что 16 ноября 2020 года суд приговорил Полада Асланова к 16 годам лишения свободы, признав виновным в госизмене. Апелляционная жалоба журналиста не была удовлетворена, а кассационный суд сократил журналисту срок на три года, до 13 лет лишения свободы. Жена осужденного считает, что ее мужа преследуют за освещение нарушений прав человека и дел политзаключенных. Международные организации журналистов призвали власти Азербайджана освободить Асланова.