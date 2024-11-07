RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:15, 7 ноября 2024

Международные организации журналистов призвали освободить Полада Асланова

Полад Асланов. Фото https://doshdu.com/azerbajdzhanskogo-zhurnalista-polada-aslanova-prigovorili-k-16-godam-lishenija-svobody/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

"Репортеры без границ" и Комитет по защите журналистов осудили заключение в карцер руководителя сайта Xeberman.com и призвали освободить его.

Как писал "Кавказский узел", 4 ноября осужденный главред интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полад Асланов объявил голодовку с требованием освободить политзаключенных. В Пенитенциарной службе не подтвердили "Кавказскому узлу" голодовку Асланова, сославшись на отсутствие информации. 5 ноября супруга журналиста выяснила, что Полад Асланов переведен в другую колонию, где хуже условия. После перевода в другую колонию журналиста Полада Асланова поместили в карцер, сославшись на необходимость изолировать голодающего заключенного и отсутствие мест в санчасти.

16 ноября 2020 года суд приговорил Полада Асланова к 16 годам лишения свободы, признав его виновным в госизмене. Апелляционная жалоба журналиста не была удовлетворена, а кассационный суд сократил на три года срок наказания журналиста - до 13 лет лишения свободы. Жена осужденного считает, что ее мужа преследуют за освещение нарушений прав человека и дел политзаключенных.

Международные журналистские организация с беспокойством отреагировали на сообщения о заключении Полада Асланова в штрафную камеру, после объявления им голодовки.

"В Азербайджане осужденного журналиста Полада Асланова, начавшего в понедельник голодовку, перевели в другую тюрьму и поместили, по словам его жены, в штрафной изолятор, а не в медсанчасть. РБГ призывает его наконец вылечить и освободить", - говорится в публикации "Репортеров без границ" на аккаунте организации в социальной сети X.

С аналогичным призывом выступил и Комитет защиты журналистов. "Заключенный в Азербайджане в тюрьму журналист Полад Асланов был помещен в "штрафной изолятор" после того, как начал голодовку, сообщила его жена.  В преддверии проведения в Азербайджане климатической конференции COP29 на следующей неделе, КЗЖ продолжает призывать к освобождению Асланова и 13 других заключенных азербайджанских журналистов”, - говорится в публикации, размещенной на аккаунте организации в социальной сети X.

Супруга журналиста Гюльмира Асланова в беседе с корреспондентом "Кавказского узла" сказала, что обеспокоена  состоянием мужа, но не может добиться телефонного звонка от него.

"Сегодня (7 ноября) с утра я пошла в колонию № 15. Я отнесла Поладу бутилированную воду и сигареты. Их приняли у меня для передачи Поладу. Я просила, чтобы мне позволили поговорить с ним, узнать об его состоянии. Он уже четвертый день голодает, в начале голодовки он уже весил 49 килограммов, есть серьезные риски для его здоровья. Но мне велели идти домой и обещали, что Полад позвонит. Я пошла также в аппарат омбудсмена и там также обещали, что организуют телефонный звонок".

По ее словам, после обращения в аппарат омбудсмена муж позвонил ей. "Он сказал, что пока самочувствие нормальное, но полон решимости продолжать голодовку до освобождения. В новой колонии пока жалоб на содержание нет", - рассказала она.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
17:20, 7 ноября 2024
Четыре бойца из Дагестана убиты в военной операции
14:26, 7 ноября 2024
Великобритания ввела санкции в отношении Бибилова
13:40, 7 ноября 2024
Задержан замминистра МВД Северной Осетии
12:55, 7 ноября 2024
Верующий из Краснодарского края заподозрен в причастности к экстремистской организации
10:04, 7 ноября 2024
Хадулаев сообщил о задержании активиста в Дагестане
09:01, 7 ноября 2024
Шесть жилых домов сгорели при пожаре в Хутрахе
Все события дня
Новости
Флаги Азербайджана и Америки. Фото: https://ru.apa.az/foreign-policy/oficialnyi-baku-scitaet-neumestnoi-vozmoznost-vizitov-na-vysokom-urovne-predstavitelei-ssa-v-azerbaidzan-541321
07 ноября 2024, 19:11
Оппозиция Азербайджана оценила перспективы отношений с США после победы Трампа
Фарид Мехрализаде. Фото: https://accentnews.ge/ru/article/114841-azerbaidzhanskii-ekonomist-pokhishchen-i-zaderzhan-po
07 ноября 2024, 10:58
Дело Мехрализаде вписалось в тренд преследования критиков властей Азербайджана
Азербайджанские семьи вернулись в Шушу. Фото: report.az https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/v-shushu-vyehal-ocherednoj-migracionnyj-karavan1/
07 ноября 2024, 07:14
30 азербайджанских семей вернулись в Джебраил
Супруга Садыгова c дочерьми во время акции. Тбилиси, 6 ноября 2024 г. Скриншот видео www.youtube.com/live/b2_v8IIvUm4
06 ноября 2024, 16:39
Супруга Садыгова потребовала от властей Грузии его освобождения
Задержание активиста. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
06 ноября 2024, 15:46
Правозащитники призвали Евросоюз добиться освобождения политзаключенных в Баку
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
16:46, 7 ноября 2024
Ветер с Апшерона
Мое предложение авторам философских скульптур
Фото
09:37, 6 ноября 2024
Ветер с Апшерона
Спикеры для видимости объективности
Фото
19:59, 5 ноября 2024
Ветер с Апшерона
1
Про каналы и экспертов
Все блоги
Справочник
Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Вагон для высылки. Скриншот https://www.ekhokavkaza.com/a/2208860.html Депортация карачаевцев

Блогеры
Фото
16:46, 7 ноября 2024
Ветер с Апшерона
Мое предложение авторам философских скульптур
Фото
11:29, 7 ноября 2024
Ветер с Апшерона
1
COP для уборщиц
Фото
09:41, 7 ноября 2024
Ветер с Апшерона
Проармянство Трампа в словах, и ожидания ждунов
Фото
17:32, 6 ноября 2024
Ветер с Апшерона
5
Он вернулся!
Фото
09:37, 6 ноября 2024
Ветер с Апшерона
Спикеры для видимости объективности
Аналитика
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
Темы дня
Избиратель ставит подпись о том, что он принял участие в голосовании. 26 октября 2024 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"
07 ноября 2024, 16:27
Апелляционные суды в Тбилиси и Кутаиси отказались удовлетворить иски наблюдателей

Изолятор временного содержания в Махачкале. Фото: РИА "Новости" https://riadagestan.ru/
07 ноября 2024, 10:04
Хадулаев сообщил о задержании активиста в Дагестане

Идрис Юсупов. Фото: https://chechenews.com
06 ноября 2024, 17:31
Юсупов* проиграл кассацию по делу о задержании

Задержание активиста. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
06 ноября 2024, 15:46
Правозащитники призвали Евросоюз добиться освобождения политзаключенных в Баку

Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Показать больше