Международные организации журналистов призвали освободить Полада Асланова

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"Репортеры без границ" и Комитет по защите журналистов осудили заключение в карцер руководителя сайта Xeberman.com и призвали освободить его.

Как писал "Кавказский узел", 4 ноября осужденный главред интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полад Асланов объявил голодовку с требованием освободить политзаключенных. В Пенитенциарной службе не подтвердили "Кавказскому узлу" голодовку Асланова, сославшись на отсутствие информации. 5 ноября супруга журналиста выяснила, что Полад Асланов переведен в другую колонию, где хуже условия. После перевода в другую колонию журналиста Полада Асланова поместили в карцер, сославшись на необходимость изолировать голодающего заключенного и отсутствие мест в санчасти.

16 ноября 2020 года суд приговорил Полада Асланова к 16 годам лишения свободы, признав его виновным в госизмене. Апелляционная жалоба журналиста не была удовлетворена, а кассационный суд сократил на три года срок наказания журналиста - до 13 лет лишения свободы. Жена осужденного считает, что ее мужа преследуют за освещение нарушений прав человека и дел политзаключенных.

Международные журналистские организация с беспокойством отреагировали на сообщения о заключении Полада Асланова в штрафную камеру, после объявления им голодовки.

"В Азербайджане осужденного журналиста Полада Асланова, начавшего в понедельник голодовку, перевели в другую тюрьму и поместили, по словам его жены, в штрафной изолятор, а не в медсанчасть. РБГ призывает его наконец вылечить и освободить", - говорится в публикации "Репортеров без границ" на аккаунте организации в социальной сети X.

С аналогичным призывом выступил и Комитет защиты журналистов. "Заключенный в Азербайджане в тюрьму журналист Полад Асланов был помещен в "штрафной изолятор" после того, как начал голодовку, сообщила его жена. В преддверии проведения в Азербайджане климатической конференции COP29 на следующей неделе, КЗЖ продолжает призывать к освобождению Асланова и 13 других заключенных азербайджанских журналистов”, - говорится в публикации, размещенной на аккаунте организации в социальной сети X.

Супруга журналиста Гюльмира Асланова в беседе с корреспондентом "Кавказского узла" сказала, что обеспокоена состоянием мужа, но не может добиться телефонного звонка от него.

"Сегодня (7 ноября) с утра я пошла в колонию № 15. Я отнесла Поладу бутилированную воду и сигареты. Их приняли у меня для передачи Поладу. Я просила, чтобы мне позволили поговорить с ним, узнать об его состоянии. Он уже четвертый день голодает, в начале голодовки он уже весил 49 килограммов, есть серьезные риски для его здоровья. Но мне велели идти домой и обещали, что Полад позвонит. Я пошла также в аппарат омбудсмена и там также обещали, что организуют телефонный звонок".

По ее словам, после обращения в аппарат омбудсмена муж позвонил ей. "Он сказал, что пока самочувствие нормальное, но полон решимости продолжать голодовку до освобождения. В новой колонии пока жалоб на содержание нет", - рассказала она.

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