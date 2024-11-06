Азербайджанский журналист Асланов заключен в карцер

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После перевода в другую колонию журналиста Полада Асланова поместили в карцер, сославшись на необходимость изолировать голодающего заключенного и отсутствие мест в санчасти.

Как писал "Кавказский узел", 4 ноября осужденный главред интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полад Асланов объявил голодовку с требованием освободить политзаключенных. В Пенитенциарной службе не подтвердили "Кавказскому узлу" голодовку Асланова, сославшись на отсутствие информации. 5 ноября супруга журналиста выяснила, что Полад Асланов переведен в другую колонию, где хуже условия.

16 ноября 2020 года суд приговорил Полада Асланова к 16 годам лишения свободы, признав его виновным в госизмене. Апелляционная жалоба журналиста не была удовлетворена, а кассационный суд сократил на три года срок наказания журналиста - до 13 лет лишения свободы. Жена осужденного считает, что ее мужа преследуют за освещение нарушений прав человека и дел политзаключенных.

После перевода Полада Асланова в Исправительное учреждение № 15 его заключили в штрафную камеру, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" супруга журналиста Гюльмира Асланова.

Они объяснили это тем, что Полад проводит голодовку, и они должны его изолировать

"Мне вчера (5 ноября) вечером из Пенитенциарной службы сообщили, что Полада заключили в карцер. Они объяснили это тем, что Полад проводит голодовку, и они должны его изолировать. А поскольку якобы свободных мест в санчасти колонии нет, они посадили его в карцер. Конечно же, это уловка, на самом деле они Полада с одной стороны наказывают, а с другой – сейчас, в преддверии COP29, опасаются, что к его голодовке присоединятся другие заключенные и это выльется в массовую акцию неповиновения", - рассказала она.

С 11 по 22 ноября в Баку пройдет международная климатическая конференция, которая станет первой на постсоветском пространстве. Предполагается, что в дни форума Баку посетят 70-80 тысяч иностранных гостей, в том числе политики высокого ранга, главы международных организаций, медиа и неправительственных структур.

Сегодня утром Гюльмира Асланова пришла в колонию № 15, чтобы выяснить состояние мужа, однако ни свидания, ни телефонного разговора с ним не получила.

Полад уже третий день голодает

«Полад уже третий день голодает. Когда он начал акцию, уже весил 49 кг. Он заявил, что знает, насколько рискованна эта акция для его здоровья, однако власти не оставляют ему другого выхода. Он решил голодать, требуя свободы для себя и других политзаключенных накануне COP29. Мировое сообщество не должно оставаться безучастным к несправедливым арестам», - сказала Гюльмира Асланова.

Она также указала на отсутствие у ее мужа адвоката. «С адвокатом надо обновить договор, оплатить пошлину за его ордер. У нас таких средств нет. А адвокат не имеет права бесплатно подключиться к защите», - рассказала жена журналиста.

Представители Пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев, передал корреспондент "Кавказского узла".

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