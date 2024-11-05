Супруга азербайджанского журналиста Асланова выяснила его местонахождение

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Полад Асланов переведен в другую колонию, где хуже условия. Супругу журналиста обеспокоило это решение на фоне голодовки Асланова.

Как писал "Кавказский узел", 4 ноября осужденный за госизмену азербайджанский главред интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полад Асланов начал голодовку в исправительном учреждении с требованием освободить всех политических заключенных. Супруга Асланова сообщила, что администрация исправительного учреждения перевела его в тюремную больницу, чтобы другие заключенные не последовали его примеру и не присоединились к акции протеста, заявила его супруга 5 ноября.

16 ноября 2020 года суд приговорил Полада Асланова к 16 годам лишения свободы по делу о госизмене. Апелляционная жалоба журналиста не была удовлетворена, а Верховный суд Азербайджана частично удовлетворил его кассационную жалобу, сократив ему срок наказания с 16 до 13 лет лишения свободы. Жена осужденного считает, что ее мужа преследуют за освещение случаев нарушения прав человека и дел политзаключенных.

Супруге журналиста удалось уточнить место его содержания.

"Поскольку информация о переводе Полада в Лечебное учреждение Пенитенциарной службы мне поступила неофициально, от члена семьи другого заключенного, я с утра пыталась в официальных структурах выяснить, где находится Полад. В Лечебном учреждении, самой Пенитенциарной службе и колонии №1 мне не отвечали. Оказалось, что самому Поладу сказали неправду о том, что его переводят в лечебное учреждение. Только после того, как я написала в facebook* пост, в котором потребовала от омбудсмена и начальника пенитенциарной службы разъяснений, мне позвонили из офиса уполномоченного по правам человека (омбудсмена) и сообщили, что Полад переведен в 15-ую колонию. Якобы об этом мы сами просили. Но такой просьбы не было", - сказала Гюльмира Асланова.

Она полагает, что мужу поменяли место содержания в двух целях. "С одной стороны, тюремные власти были обеспокоены тем, что его поддержат другие заключенные, среди которых он пользовался уважением. С другой стороны, Поладу очевидно за «строптивость» решили ухудшить условия содержания. В колонии номер 15 условия похуже. Кроме того, ему придется там привыкать к новым условиям, новым людям. В первой колонии в последнее время он содержался в более-менее нормальной камере, где было всего 5-6 человек. А 15-ой колонии большие бараки", - сказала Асланова.

Глава Центра мониторинга политзаключенных, правозащитник Эльшан Гасанов также считает, что условия в колонии № 15 хуже.

"Режим в обоих колониях одинаковый, но условия отличаются. В колонии №1 территория большая, есть кинозал, можно свободно посещать медпункт. В колонии №15 четыре корпуса с большими бараками и двор лишь площадью всего 100 квадратных метров. По сути это крытая тюрьма, где заключенным негде даже прогулку совершать. Там чтобы попасть в медпункт, надо заранее записываться, ждать очереди», - рассказал Гасанов корреспонденту «Кавказского узла».

Представители омбудсмена оказались недоступны для комментариев.

В Пенитенциарной службе отказались от комментариев, отметив, что информация об изменении мест задержания заключенных предоставляется только членам их семей. При этом в ведомстве не подтвердили проведение Аслановым голодовки, сославшись на отсутствие информации.

Асланова обеспокоена состоянием мужа. "Полад объявил голодовку. Я не знаю, изолирован ли он на новом месте, будут ли ему оказывать медпомощь. Я не знаю теперь, когда он позвонит. Он может звонить дважды в неделю, но уже вчера сделал один звонок. Свидания нам положены раз в месяц", - сказала Асланова.

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