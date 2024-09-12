Али Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/4804

12 сентября 2024, 22:24

Али Кадыров

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Али Кадыров - второй сын главы Чечни Рамзана Кадырова. К 17 годам в его биографии уже есть высокие должности, государственные награды и личная встреча с Путиным. “Кавказский узел” собрал краткую информацию об Али Кадырове.

Биография

Али Кадыров (упоминается также как Эли и Зелимхан) родился 14 декабря 2006 года 1

С марта 2024 года – генеральный директор спортивного бойцовского клуба «Ахмат» и президент Федерации бокса Чечни 2.

Детские бои

Впервые об Али Кадырове публично заговорили в 2016 году, когда он вместе с двумя своими братьями выступил на международном турнире по боям без правил (ММА) Grand Prix Akhmat-2016. На тот момент старшему его брату Ахмату Кадырову было 10 лет, Али – девять, а младшему брату Адаму – восемь.  Все трое победили в поединках. 

Это выступление вызвало жесткую критику со стороны четырехкратного чемпиона MMA, президента союза Союза смешанных единоборств (ММА) Федора Емельяненко. Он разместил у себя в Instagram* пост с фотографией турнира и комментарием о том, что “дети до 12 лет даже не допускаются в зал как зрители, но тут малыши, которым 8 лет, избивали друг друга на глазах у радостных взрослых". На скандал с детскими боями в Грозном обратили внимание федеральные власти. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в ситуации должны разобраться надзорные органы 3.

Рамзан Кадыров в ответ на критику Емельяненко обвинил спортсмена в нарушении этических норм, которое он увидел в публикации фотографий своих сыновей.

В 2020 году Али вместе с братьями участвовал и победил в боях по правилам любительского бокса на турнире «Время Легенд-5».

О боях детей Кадырова рассказывается подробно в справке “Кавказского узла”

Участие в военной спецоперации

В начале октября 2022 года Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что его несовершеннолетние сыновья Ахмат, Али и Адам проходят подготовку в университете спецназа в Гудермесе и вскоре отправятся в зону спецоперации на Украине, чтобы "показать себя в реальном бою" 4.

Спустя две недели Кадыров выложил в своем Telegram-канале видео, в котором утверждается, что его сыновья, в том числе Али Кадыров, “посетили линию соприкосновения, где на данный момент идут ожесточённые бои” и сумели "отбить очередную контратаку нацистов". На видео показано, что подростки из окопа стреляют из автоматов и гранатомета. По словам Кадырова, они “обеспечивали огневое прикрытие наступающим бойцам” 5. Чеченские оппозиционные Telegram-каналы, однако, указали на детали видео, из которых сделали вывод, что кадры сняты в тылу.

24 октября глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев признал, что ролики о поездке детей Кадырова в Донбасс были смонтированы.

Профессиональный боец ММА

Али Кадыров и Хамзат Чимаев. Скриншот https://vk.com/wall-78354821_148239В декабре 2022 года Али Кадыров подписал контракт на сотрудничество с чеченской лигой смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat (АСА). В декабре 2022 года он выиграл свой первый профессиональный бой «Честно ничего не помню» 6. Ранее стало известно, что он тренировался вместе с чеченским бойцом UFC Хамзатом Чимаевым, который считается одним из приближенных к Кадырову спортсменов. В своих соцсетях оба спортсмена публиковали десятки совместных фото из Арабских Эмиратов и Таиланда.

Поединок на турнире АСА был остановлен судьей из-за технического нокаута. Зрители, смотревшие поединок в YouTube, выразили в комментариях недоумение победой Али Кадырова и назвали его “мастером бесконтактного боя” 7.

В марте 2024 года Али Кадыров стал президентом федерации бокса Чечни и генеральным директором спортивного бойцовского клуба "Ахмат". Клуб до этого возглавлял зять главы Чечни, министр по делам молодежи Рамзан Висмурадов 8.

Практически вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. Кто из родственников, друзей и односельчан Рамзана Кадырова продвинулся по карьерной лестнице, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о кадровой политике Кадырова".

Высший орден парламента Чечни

Рамзан и Али Кадыровы во время поездки в Ташкент. Скриншот видеозаписи https://t.me/RKadyrov_95/4804В ноябре 2023 года Али Кадыров был награжден высшим орденом парламента Чечни "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), как и его братья Ахмат и Адам. О награждении сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он назвал троих сыновей Кадырова “ярким примером для подрастающего поколения”, так как они с раннего детства “изучают каноны религии, являются Хафизами священного Корана, делают успехи в учебе, спорте и в общественной деятельности” 9.

Награждение проходило на фоне скандала, связанного с избиением Адамом Кадыровым в грозненском СИЗО Никиты Журавеля, арестованного за сожжение Корана . 

В мае 2024 Али Кадыров был вместе с отцом в Ташкенте в составе российской делегации на переговорах Владимира Путина с президентом Узбекистана 10.

Встреча с Путиным

Владимир Путин и Али Кадыров. Фото из телеграм-канала Рамзана Кадырова https://t.me/RKadyrov_95/48378 июня 2024 года Рамзан Кадыров опубликовал у себя в Telegram-канале пост о встрече Али Кадырова с Владимиром Путиным. По словам отца, Али был приглашен президентом на личную встречу и Путин поздравил его с предстоящей свадьбой. Путин, со слов Рамзана Кадырова, рассказал Али про его деда Ахмата Кадырова, “какими принципами он руководствовался”. ” 11

По данным источников, в июне 2024 года в Чечне в условиях секретности состоялась свадьба 17-летнего Эли. Имя невесты точно не известно и держится в секрете.

Награда за заслуги перед Чечней

28 августа 2024 года Али Кадыров получил медаль "За заслуги перед ЧР" за "личные заслуги", связанные "с развитием физической культуры и спорта, деятельность, получившую широкую известность и общественное признание". Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава правительства республики Магомед Даудов, уточнив, что “Али Рамзанович внес огромный вклад в развитие спорта в регионе, за сравнительно короткий срок подняв его на новый уровень", - написал он 12.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечания

  1. https://sport24.ru/mma/players/eli-kadyrov
  2. https://www.audit-it.ru/contragent/fl/200610497043_kadyrov-ali-ramzanovich
  3. Кремль предложил надзорным органам разобраться с детскими боями в Чечне // РБК, 06.10.2016.
  4. https://t.me/RKadyrov_95/2921
  5. https://t.me/RKadyrov_95/3013
  6. Эли Кадыров – о дебютном бое В ММА // Телеканал МАТЧ!, 23.12.2022.
  7. https://www.youtube.com/watch?v=3-RbvOTwG-Y
  8. https://www.audit-it.ru/contragent/fl/200610497043_kadyrov-ali-ramzanovich
  9. https://t.me/akhmeddudaev/2464
  10. https://t.me/RKadyrov_95/4804
  11. https://t.me/RKadyrov_95/4840?single.
  12. https://t.me/MDaudov_95/2267

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